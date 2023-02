La primera plataforma para pymes en España que integra infraestructura bancaria para hacer pagos sin salir de ella

La pyme es el eslabón más débil de la cadena en la transformación digital que está acometiendo España y que, desde la pandemia, ha llevado a miles de compañías a abrazar este profundo proceso de cambio con mayor o menor acierto.

Considerar que la tecnología es demasiado costosa o de difícil implementación son dos cuestiones ampliamente extendidas entre las pequeñas y medianas empresas españolas que no siempre se corresponden con la realidad.

El mercado ya brinda soluciones que ni requieren grandes recursos económicos ni de expertos en tecnología para poderse introducir en los procesos diarios del grueso del tejido empresarial de este país.

La gestión de la tesorería es, sin lugar a dudas, una de las áreas que más preocupa a las pymes y donde, precisamente, el mercado brinda interesantes propuestas digitales que les ayudan a liberarse de tareas repetitivas y sin valor añadido, para poderse centrar en aquello que más les interesa: la atracción y fidelización del talento.

"La pandemia aceleró un cambio cultural en el mundo de la tesorería que, hasta ese momento, se consideraba menos sexy. Nuestra solución permite a las empresas dedicarse al análisis de la información, a tomar decisiones, y no a tareas administrativas".

Habla Gorka Aguirre, CEO y cofundador de la Snab, compañía que brinda a las pymes una plataforma que "integra por primera vez en España infraestructura bancaria, lo que permite hacer pagos sin salir de ella".

"Tratamos de ahorrar ese tiempo y esfuerzo, salvar errores como pagar facturas ya pagadas, y al final, todo esto se traduce en que el empleado es más feliz y aumenta la atracción del talento", añade a D+I el responsable de la fintech.

Snab permite automatizar el pago y cobro de facturas, de forma que los usuarios pueden conectar sus cuentas bancarias con la plataforma para poder visualizar en tiempo real todos los movimientos desde un único lugar y tener una visión consolidada del negocio.

Su solución es capaz de automatizar, digitalizar y simplificar el ciclo completo de pagos y cobros de una empresa, a través de una solución única basada en la nube que permite a las compañías gestionar la tesorería desde un mismo lugar de forma segura y sencilla.

De igual manera, la plataforma integra un buzón de correo electrónico donde recibir las facturas automáticamente y poder gestionar, a través de su escaneo, el proceso de recepción.

La aplicación es capaz de extraer los datos de estas con tecnología OCR (reconocimiento óptico de caracteres, en inglés) en aproximadamente dos segundos y en múltiples idiomas para integrarla en la plataforma y que los usuarios no tengan que realizar ningún proceso manual.

Primera ronda de financiación

A partir de este proceso, el usuario puede establecer flujos de aprobación de factura en base a parámetros como departamentos, cantidades o roles, entre otros. Una vez completado el proceso, el usuario no tiene más que hacer clic para pagar la factura, sin necesidad de salir de la plataforma.

La compañía acaba de cerrar su primera ronda de financiación de 1,1 millones de euros, operación respaldada por YCombinator, la aceleradora de Silicon Valley, de donde nacieron empresas como Airbnb, Dropbox y Coinbase, entre otras.

También han participado el fondo de venture capital 4Founders Capital, la firma norteamericana de capital privado Glenfarne Group LLC y business angels como el fundador de Kantox y los fundadores de la startup española, Belvo.

Esta inversión permitirá a Snab seguir desarrollando su tecnología y ofrecer nuevas funcionalidades innovadoras que permitan a las compañías tener un mayor control de sus finanzas y de su tesorería.

Arranca en España, pero ya mira a Europa

"Durante mi última etapa profesional en Nueva York, comprendí las dificultades a las que se enfrentan las empresas a la hora de gestionar sus finanzas, cobros y pagos. Snab nace con el compromiso de ayudarlas a digitalizarse, eliminar los procesos manuales y ahorrar tiempo en el ámbito de las finanzas y la tesorería", insiste en CEO

El proyecto arranca en España pero no se pone límites geográficos y ya mira a Europa para su expansión. Y es que los problemas relacionados con el flujo de caja y los ciclos de conversión a los que no todas las pymes no son capaces de ponerle solución están extendidos por todos los países de nuestro entorno.

"Esta situación es un lastre para su crecimiento. La digitalización contribuye a la mejora y la profesionalización de la gestión de las empresas", concluye Gorka Aguirre.

