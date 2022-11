Sólo el 20% de las emprendedoras es mujer y apenas capta el 1,8% de la inversión en Europa

Desde 2014, cada 19 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Emprendedora. Una conmemoración, o mejor dicho una reivindicación de la discriminación que sufre la mitad de la población a la hora de poner en marcha sus propios negocios en todo el mundo. Una lacra que no sólo impide el progreso económico y social de las afectadas, sino que también es un freno claro al desarrollo general de los países, el surgimiento de ideas innovadoras y la creación de nuevo tejido productivo capaz de generar, cual bola de nieve, más empleo y prosperidad.

Una fecha, que no deja de serlo, que busca dotar de visibilidad a esta discriminación que Naciones Unidas calificó, hace casi una década, como "endémica". Menos notoria que una pandemia mundial, pero igualmente castrante y restrictiva.

En 2021 según IDC European Women in VC, las startups fundadas por mujeres recaudaron solo el 1,8% de la inversión en Europa. El 9,3% se destinó a equipos fundadores mixtos, mientras que los equipos fundadores formados por hombres recaudaron el 89%. Y de acuerdo al último Mapa del Emprendimiento en España, el retrato robot del emprendedor patrio se mantiene como un hombre (80%), de 33 años, con alta cualificación.

Lo peor no es sólo ese dramático diagnóstico, sino que la evolución del paciente -esa desigualdad de género en el emprendimiento- no termina de materializarse. Así lo recuerda el propio Francisco Polo, Alto Comisionado para España Nación Emprendedora: "En 2014, el informe de South Summit recogía que el 19% de los emprendedores españoles eran mujeres. En 2022 hemos subido, sí, al 20%. Si seguimos progresando a este ritmo, acabaríamos con la brecha en 2262. Y yo al menos no pienso estar por aquí dentro de 240 años".

Durante una sesión organizada por su propia entidad, junto a Wayra, SpainCap o Endeavor, Francisco Polo ha defendido que promover a la mujer emprendedora "no es sólo una cuestión de justicia social, sino también una cuestión estratégica y de aprovechar todo el talento disponible".

Una misión de país que, desde el Ejecutivo, se impulsa mediante guías de mujeres referentes "para evitar excusas a la hora de incorporar ponentes femeninas a los debates" o el ambicioso programa internacional de captación de talento de mujeres. A través de este último, 830 emprendedoras de toda Europa llegarán a España hasta finales de 2023, 240 de ellas ya aterrizadas en octubre y noviembre en doce puntos de la geografía nacional.

No será por falta de referentes femeninos en esta arena. En el mismo evento, participaban Camila Polensvaig, directora del grado de Emprendimiento de la Universidad Camilo José Cela; Luisa Rubio, directora de WayraX; Pilar Prados, cofundadora y consejera delegada de Bounsel; o Sonia Fernández, socia de Kibo Ventures. Son sólo algunos nombres, de distintos ámbitos y aproximaciones al emprendimiento, que demuestran que la visión y el empuje están ahí.

Queda por delante quebrar los moldes preestablecidos sobre las mujeres en el emprendimiento, especialmente en aspectos como la conciliación y la maternidad, normalizando estos temas y defendiendo el valor diferencial de esta mitad del talento hasta ahora infrarrepresentado (y también invertido en desigualdad) en el ecosistema innovador.

“La inversión en startups es una de las cosas que más nos preocupan a la hora de emprender. Entre un 13 o un 20% de las empresas tiene una mujer cofundadora pero cada vez hay menos, tenemos el compromiso y la obligación de hacer algo para remediar estas cifras”, añadía a colación Antonio Iglesias, director general de Endeavor España.

A nivel internacional, España se sitúa en el puesto 15, según el Índice de Mujeres Emprendedoras de Mastercard 2021. Este estudio, que analiza el progreso de las emprendedoras en 65 economías que representan alrededor del 82% de las mujeres trabajadoras del mundo, también arroja otro dato: la tasa de emprendimiento femenino (4,8%) es inferior a la de los hombres (5,6%).

