El Linkedin para 'gamers' que acaba con el juego en soledad y convierte en samuráis a los 'guerreros' más avanzados

Roning establece tres categorías de jugador en su comunidad para 'gamers': roning (jugador particular), samurái (jugador pro) y shogun ('streamer deluxe').

La pandemia supuso un punto de inflexión para el sector de los videojuegos. Muchos gamers aumentaron el tiempo que dedicaban a su afición y, a la par, descubrieron que es difícil encontrar jugadores reales, que no sean bots, con los que compartir experiencias de acuerdo con sus gustos y su nivel.

La vuelta a la normalidad ha evidenciado que, con la reanudación de las rutinas diarias, esta realidad continúa existiendo con la dificultad añadida de compaginar las obligaciones con el ocio.

"Hay muchísimas personas (jóvenes y no tan jóvenes...) que se quedan fuera del circuito y que no tienen posibilidad de poder participar en premios, ni de vivir momentos divertidos junto a sus amigos, ni ningún otro tipo de actividad diferente que no fuese jugar en su casa en solitario".

[2022, el primer gran año de la nueva generación de videojuegos]

"No nos gustaba la idea de que estuvieron solos por la simple razón de no tener amigos virtuales; por ser demasiado jóvenes, porque el trabajo no les dejaba tiempo para 'conectar' con otros jugadores de videojuegos o, simplemente, por vergüenza".

Habla Erik Orwall, CEO de Roning, la comunidad gamer que aspira a solucionar este problema y que abrirá sus puertas virtuales el próximo octubre.

Además, su red social no sólo pretende unir a jugadores afines en gustos y niveles, sino también facilitarles formación, e incluso, ayudar a aquellos perfiles profesionales o más avanzados a contactar con empresas especializadas del sector para encontrar opciones de empleo.

Roning nace en junio del año pasado fruto de la voluntad de Virginia Agar (COO) y Eric Orwall (CEO) por solucionar los diferentes hándicaps que existen en los eventos presenciales que promovían anualmente dentro de este sector: Andalucía Game y Mangafest.

Roning aspira a llenar el hueco que existe en el mercado para ayudar realmente a los usuarios a organizarse, relacionarse, disfrutar y participar en todo tipo de actividades relacionadas con su pasión.

Para ello ha creado una red social basada en un currículum gamer fundado en un sistema de estadísticas y de puntuaciones que se van actualizando automáticamente sin necesidad de que el usuario tenga que 'postear' manualmente la información, como sucede en otras redes sociales.

Simplemente, hay que indicar el juego que se practica, identificarse y el servidor realiza con esos datos todas las operaciones pertinentes para que el currículum esté lo más actualizado posible.

Con esa información el servidor filtra jugadores basados en un nivel y así los organizadores del torneo (que son los jugadores que se dedican profesionalmente a ello) pueden elegir y redireccionar a este tipo de jugadores en los distintos torneos, partidas...

El CEO de Roning es Eric Orwall.

"De este modo, abrimos también la puerta al mundo de los profesionales; les ofrecemos la posibilidad de que también puedan dedicarse a ello, si es realmente lo que quieren", señala el CEO de Roning.

Erik Orwall está convencido de que "es totalmente necesario la organización dentro de un sector que a día de hoy tiene muchos frentes abiertos; redes sociales de la magnitud de Twitch, YouTube, Discord, etc... infraestructuras online como será Meta... pero son diferentes frentes abiertos incomunicados entre sí".

Acuerdo con Amazon Game Tech

"Gracias a la buena relación que tenemos con Twitch -somos partners sociales de Amazon- y con Discord -que hemos integrado absolutamente todos los módulos de la plataforma-, vamos a ser un compañero más en estas necesidades que tienen los usuarios de organizarse, de tener herramientas con los servicios que realmente reclaman", relata.

De esta forma, sus usuarios podrán comunicarse con amigos, jugar en las horas que tengan libres (sean cuales sean), organizarse con el resto de equipos, poder participar o vender sus servicios a otros jugadores... "Al final, todo esto y mucho más es Roning", apostilla.

Roning ha firmado un acuerdo con Amazon Game Tech para el desarrollo de la plataforma. "Sus profesionales nos han prestado soporte en todo momento tanto en el área nacional como internacional, en AWS todos son encantadores y muy profesionales, hemos tenido mucha suerte al respecto".

También ha iniciado conversaciones con Twitch para relacionar las dos plataformas y cuenta con acuerdos firmados con seis ligas nacionales de egaming, lo que sería el inicio de operaciones con Roning.

Estamos a punto de iniciar la Beta privada bajo invitación este verano y a partir de octubre la plataforma se abrirá al público Erik Orwall, CEO de Roning

"Todo el desarrollo de la plataforma se ha podido llevar a cabo gracias a este gran equipo que forma nuestra empresa, New Script. Estamos muy contentos con el resultado", manifiesta el CEO.

La compañía comenzó 2022 con un equipo de 10 profesionales dedicados intensivamente al desarrollo de la plataforma. Hasta la fecha el equipo ha realizado 18 importadores de los juegos principales para el currículum gamer, ha terminado todo el frontal de la plataforma; sistema de identificación, todo tipo de funciones para la API.

Ganadora en Minerva Day

"Estamos a punto de iniciar la Beta privada bajo invitación que estará en marcha este verano y, a partir de octubre, se abrirá al público: para los que quieran jugar y para los que quieran vivir de ello", anuncia el CEO.

Roning ha sido la startup ganadora en el Minerva Day celebrado a finales del junio. "Siempre es una alegría y una ilusión que te reconozcan tanto el proyecto como las formas en las que lo hemos planteado y organizado todo. No somos el típico equipo que le gusta estar delante de las cámaras, realmente somos una empresa que disfruta desarrollando y montando proyectos".

Aunque lo que más ilusión les hace al equipo de Roning es la cuenta atrás en marcha para abrir el próximo mes de octubre las puertas virtuales de su comunidad a miles de egamers de todo el mundo. En breve, la soledad del samurái será cosa del pasado.

