We The Humans convoca su segundo concurso de inteligencia artificial ética

Instantánea del I Encuentro de Ética e Inteligencia Artificial organizado por We The Humans

El 'think tank' We The Humans ha anunciado la segunda edición de su concurso de inteligencia artificial con fines sociales, dirigido a startups y proyectos empresariales que utilicen los algoritmos para ayudar a las personas y al planeta.

En concreto, el concurso -que se ha retrasado en 2020 debido a la pandemia que vivimos- contará con tres categorías (emprendedores, startups e iniciativas consolidadas) y cinco temáticas fundamentales: salud, sostenibilidad, colectivos vulnerables, inserción laboral y Covid-19.

El plazo para presentar las candidaturas vence el próximo 15 de febrero. A partir de esa fecha, el jurado -compuesto por miembros la Junta Directiva del 'think tank' y por varios expertos independientes en la materia, tanto del ámbito empresarial como académico- valorará la creatividad, funcionalidad, originalidad, proyección y potencial de ejecución.

Los ganadores en las distintas categorías recibirán, entre otros beneficios, créditos canjeables por capacidades tecnológicas de IBM y MeaningCloud, mentoría, formación relevante para el sector, incubación, asesoramiento jurídico para la puesta en marcha del proyecto de la firma Écija, etc. Como novedad de este año, también accederán a la certificación de IA ética emitida por We The Humans, pionera en el mercado y valorada en 10.000 euros. Además, se sortearán dos becas entre los finalistas para dos de los programas de Big Data e IA impartidos por KeepCoding.

Los ganadores de 2019

En la pasada edición, dos proyectos innovadores que plantean utilizar Inteligencia Artificial (IA) para mejorar aspectos de sostenibilidad y eficiencia en plantaciones agrícolas o la mejora de la sintomatología y seguimiento de los pacientes con Apnea Obstructiva del Sueño (SAOS) fueron los ganadores del I Concurso de IA con Fines Sociales de We The Humans.

AI Crop Harvesting es el nombre del primer proyecto que obtuvo el premio en la categoría Emprendedores. La agricultura es un contribuyente importante a los gases de efecto invernadero y se estima que representa entre el 10 y el 12% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). El objetivo de este proyecto es presentar una herramienta integrada de análisis de datos para ayudar a los agricultores a tomar la mejor decisión sobre sus campos. Incluye un análisis de las diferentes variedades de cultivos para recomendar a los agricultores la plantación de los más rentables considerando las ventas locales con el fin de reducir la huella de sus productos. La Inteligencia Artificial (IA) puede contribuir a abordar algunos de estos problemas.

El proyecto Upnea de Saturno Labs recibió el galardón de categoría Startups. Se trata de una innovadora propuesta que paliará los efectos de la Apnea del Sueño y mejorará su diagnóstico, combinando un procedimiento basado en el análisis de imágenes faciales de los pacientes, de su área orofaríngea, grabaciones de voz y de otros importantes parámetros clínicos recogidos en un cuestionario realizado por un bot para ayudar al médico en la detección de la gravedad del SAOS y su evaluación por medio de un terminal móvil. Los pacientes podrán hablar con un bot, y contestar preguntas, subir archivos de voz o imagen que serán procesados utilizando técnicas de machine learning y posterior mediación de los médicos y profesionales sanitarios.