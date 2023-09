Michelena (All Iron Ventures), sobre la "miniburbuja" de IA: "Hay gente que va a perder bastante dinero"

La sociedad de inversión de Juan Roig, Angels, ha celebrado este 28 de septiembre su Investors' Day en el que han participado 250 inversores. Es un momento crítico para los proyectos emprendedores por el enfriamiento del capital, cualquier oportunidad para entablar contactos con posibles inversores es una oportunidad única que no puede dejarse escapar.

Hacerlo, además, en Angels, supone un 'extra' para las nueve startups que han presentado sus proyectos ante los representantes de los fondos a través de un pitch. Uelz, Voicit, Finergia, Flipflow, Dcycle, Gowpro, Indya, Imperia SCM y Hamelyn han sido las empresas emergentes que han pitcheado en esta jornada.

Ander Michelena, cofundador de Ticketbis, adquirida por eBay en el año 2016, y actualmente cofundador del fondo All Iron Ventures, ha impartido la ponencia de apertura, en la que ha hablado sobre su recorrido profesional y de cómo pasó de ser emprendedor a inversor.

Michelena ha insistido en que, también ahora, hay capital para los buenos proyectos, pero ha advertido sobre las consecuencias que puede tener la ola de la inteligencia artificial en el sector del emprendimiento tras la eclosión de ChatGPT de OpenAI.

"Se está formando una miniburbuja y habrá gente que perderá bastante dinero", ha aseverado. "Estamos viendo valoraciones en un PowerPoint para empezar de cien millones y creemos que eso no es sostenible".

"La inteligencia artificial es un sector muy atractivo pero, lógicamente, a valoraciones razonables y con proyectos razonables, que al final resuelvan una necesidad concreta y real, y que eso tenga un impacto económico y se traduzca en unos ingresos para la empresa", ha defendido Michelena.

En esta línea también se ha mostrado el director de Angel, Pepe Peris: "La inteligencia artificial, aunque lleva más de veinte años aplicándose, ahora está más de moda, pero la tecnología per se no tiene sentido".

Solventar problemas reales del cliente

"La tecnología en el mundo de la empresa se tiene que aplicar y tiene que solucionar un problema real de un cliente, si lo hace, tendrá sentido. En este momento, la inteligencia artificial está siendo cada vez más aplicada, y soluciona problemas reales de clientes con una rentabilidad".

Tras el acto de presentación, los inversores y los emprendedores han compartido impresiones y posteriormente han mantenido reuniones one to one para analizar las posibles operaciones de inversión.

Además de con las nueve empresas que han realizado el pitch, los inversores han cerrado reuniones individuales con otras 12 empresas interesadas en captar inversión y han podido conocer a otras 21 startups en los stands que se han habilitado en Marina de Empresas.

"El Investors' Day se ha convertido en una fecha marcada dentro del calendario del ecosistema inversor español, situando a Marina de Empresas como un referente destacado. Los inversores han podido conocer la propuesta de valor de empresas que han sabido resolver las necesidades del cliente desde una perspectiva innovadora".

"Desde Angels estamos convencidos de que jornadas como esta son enormemente útiles tanto para las empresas emergentes como para los inversores interesados en apoyarlas en su crecimiento", ha concluido Pepe Peris.

Las startups que han 'pitcheado' Uelz permite a cualquier empresa gestionar y automatizar los cobros de sus usuarios de manera fácil, segura y sin necesidad de tener conocimientos técnicos. Voicit es una herramienta que permite a sus usuarios generar resúmenes automáticos de reuniones, tomando su voz y convirtiéndola en texto. Finergia es un Saas de planificación financiera para startups, pymes y asesores que facilita la realización de previsiones. Ayuda a controlar costes y mejorar beneficios. Flipflow es una plataforma de analítica de mercado que da una foto precisa de la situación de un productos, sus competidores y sus mercados en todo internet. Dcycle es una plataforma para medir, mejorar y comunicar el impacto ambiental de las empresas de forma fácil y rentable. Growpro crea experiencias únicas de estudio y trabajo en destinos internacionales para almas aventureras. Indya ofrece una solución y planificación nutricional ultrapersonalizada a partir de la información que transmiten los wearables que usa un deportista. Imperia SCM ayuda con su software a las empresas en su cadena de suministro, optimizando sus procesos de planificación de demanda, producción y compras. Hamelyn es la solución fácil y rápida para vender todos aquellos libros que ya no se necesitan y que ocupan espacio en casa.

