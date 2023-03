Plug and Play 'exprime' 2023: ya ha invertido en 93 compañías, casi el 40% del total de operaciones en 2022

Parte del equipo de la plataforma de de innovación abierta Plug and Play España.

Decía el escritor francés Antoine de Saint-Exupéry en El Principito que "lo esencial es invisible a los ojos". La obra, uno de los clásicos de la literatura de todos los tiempos, pone el acento en lo importante que son los vínculos y en cómo el valor de las cosas no siempre es evidente en un primer momento, pero está ahí, esperando a ser descubierto.

Algo así sucede en el universo Plug and Play España. Salvando las distancias entre una obra de ficción y el mundo del emprendimiento empresarial, esta plataforma de innovación abierta revela en su leitmotiv muchas de las lecciones que todos hemos extraído de aquel pequeño delfín que abandonó su planeta en busca de experiencias.

"No sé qué vistéis realmente en nosotros. Solo tenía 22 años cuando llegamos a Plug and Play, vinimos con poco más que un Power Point y es increíble todo lo que ha sucedido desde entonces".

[La valenciana Sales Layer levanta 24 millones de euros para expandir sus soluciones digitales en Estados Unidos]

Habla Álvaro Verdoy, CEO de Sales Layer, startup valenciana dedicada al software PIM (Product Information Management) que el año pasado levantó 24 millones de euros para expandir sus soluciones digitales por EEUU y cuyos orígenes están inseparablemente unidos a Plug and Play.

Álvaro recibe a D+I junto a Iban Borràs, CPO de Sales Layer, en la sede de la plataforma de innovación abierta en Valencia. Ha sido 'su casa' durante muchos años. Aún sienten que así sigue siendo, confiesan los emprendedores. También participan en la visita Javier Megias, managing partner para EMEA, y Paloma Mas, events and culture manager en la compañía.

Los cofundadores de la startup Álvaro Verdoy, CEO, e Iban Borràs, CPO.

Sales Layer dio entrada el año pasado al inversor estadounidense PeakSpan Capital para convertirse en el referente global en este tipo de software PIM y representa el caso paradigmático de la filosofía que rige esta plataforma de innovación abierta.

"Vimos mucho potencial, del que igual vosotros no erais conscientes, y una ilusión enorme. Y aquí seguimos. Diez años después, todavía no se ha roto ese vínculo. Aún venís por aquí, mantenemos el contacto; ahí está la clave", responde Javier Megias al CEO de Sales Layer.

Contacto, vínculo... crear comunidad. Puede que esta sea una de las características que más definen a esta otrora aceleradora de startups que, en la actualidad, ha evolucionado hacia una plataforma de innovación abierta que no piensa dejar de pisar el acelerador este 2023.

A tenor de la conversación mantenida con esta redacción, sería un error hacerlo ahora, con un sector emprendedor mucho más maduro, en plena eclosión de la inteligencia artificial, con el reajuste laboral en las grandes tecnológicas en marcha y el consiguiente aumento del talento disponible a escala global.

Me resisto a definir este momento como crisis, es una racionalización del mercado, pero hay más dinero en los fondos que nunca y una madurez increíble en las compañías Javier Megias, 'managing partner' EMEA en Plug and Play

Los primeros datos oficiales de 2023 así lo avalan. Plug and Play ha invertido en lo que va de 2023 en 93 compañías, avanzan a D+I los responsables de la plataforma. Durante todo 2022 lo hizo en 240 empresas.

"Es el momento de apostar fuerte. Hay mucho talento en el mercado y no debemos relajarnos", explica Megias. El responsable se niega a definir el momento que atraviesa el sector de la tecnología como crisis.

Javier Megias, managing partner para EMEA en Plug and Play.

"Me resisto a hacerlo. Es una época de racionalización del mercado y, como todo cambio, incluye una primera fase de confusión donde los inversores han estado ajustando sus expectativas, pero ahora hay más dinero en los fondos de capital riesgo que nunca y ha habido un cambio de madurez increíble de las compañías".

"Y otro aspecto fundamental que define este momento: veníamos de una época en que compañías bien pensadas y bien gestionadas como Sales Layer eran menos atractivas. Porque lo único que primaba era el crecimiento bruto. Ahora se prima que crezcan, pero que lo hagan con cabeza, de forma eficiente", añade Megias.

Lo que ves en una plataforma como la nuestra es talento. Le damos una oportunidad para que se puedan dedicar a ello Javier Megias, managing partner EMEA Plug and Play

El escenario ha cambiado, pero el talento sigue siendo la piedra angular de todo el proyecto que representa Plug and Play. "Al final, lo que ves desde una plataforma como la nuestra es talento. Le damos una oportunidad, como lo hicimos con Álvaro e Iban en 2013, para que se puedan dedicar a ello".

Para ello es vital su red de contactos, el verdadero capital de la empresa. "Con la perspectiva del tiempo, han cobrado más importancia los contactos y se ha diluido el tema del conocimiento; enseñar como hicimos con Sales Layer en un principio todos los conceptos que debían saber para poner su proyecto en marcha", relata a D+I Paloma Mas.

Paloma Mas, Events and Culture Manager en Plug and Play.

"Ahora ya hay muchas más fuentes, públicas y privadas que enseñan este conocimiento y, por el contrario, estamos potenciando mucho más los contactos. Y eso no ha desaparecido. Puede digitalizarse mucho el mundo, pero la conexión es de vital importancia".

Para Paloma, en la actualidad el sentido de las aceleradoras o las plataformas de innovación sigue estando en esa conexión, "antiguamente con inversores ahora también con corporaciones, como es nuestro caso", añade Mas.

Inversión, piedra angular de Plug and Play

Y es que Plug and Play ha dejado de ser una aceleradora para dar lugar a una plataforma de innovación abierta donde permanece la inversión como una de sus señas de identidad.

"Somos el octavo venture capital más activo del mundo y el séptimo de Europa. Invertimos en unas 250 compañías en fases iniciales cada año, pero el capital hoy en día cada vez te diferencia menos. Por eso tenemos una red de compañías en las que ayudamos a generar valor", explica Megias.

Invertimos en unas 250 empresas al año, pero el capital te diferencia cada vez menos; por eso tenemos una red de compañías con las que generamos valor Javier Megias, managing partner EMEA Plug and Play

Para ello Plug and Play cuenta en EEUU y EMEA con una estrategia de fondos junto a inversores externos que le permite invertir también en las fases posteriores de las compañías.

"La idea es no sólo aportar ese primer capital, sino después seguir facilitándoles ese capital conectando a la empresa con corporaciones o poniendo dinero directamente en ella".

Innovación "interconectada"

En este sentido, Paloma Mas destaca la capacidad de interconectar la innovación, como uno de las claves del éxito de la plataforma. "Siempre hemos creído que la innovación tiene que interconectarse, da igual de donde venga. Si una startup de Valencia le puede ayudar a una gran corporación de EEUU, ¿por qué no lo va a hacer?".

"Así que ahora nos dedicamos también a asesorar a empresas, como puede ser un gran banco, a sumarse a la innovación abierta. Les enseñamos a conectar con las compañías", relata Megias.

..."¿No cogerías entonces un proyecto tan incipiente como el de Sales Layer cuando entró por esa puerta en 2013" -preguntamos desde D+I-. Paloma y Javier se cruzan la mirada y miran a Álvaro e Iban.

"No, ahora no los cogeríamos para acelerarlos, ya no lo hacemos... ¡Pero sí invertiríamos en ellos!", apostillan entre un cruce de sonrisas cómplices con los emprendedores valencianos.

Ecosistema emprendedor: el caso de Valencia

La elección de Valencia como sede de Plug and Play España no fue algo casual. El ecosistema emprendedor valenciano ha destacado en los últimos años por sus señas de identidad propias y por construir una sólida red de empresas que aprovechan todo el potencial de sus sinergias.

"Nos hemos quitado el complejo. No somos Madrid ni Barcelona, pero tampoco se aspira ya a ello. Se quiere circular por otro carril, con unas características propias", indica Paloma Mas.

[Hortelano: "Valencia Digital Summit se ha ganado su espacio con una edición de récord y una identidad propia"]

A lo que Megias, añade: "Y también es cierto que ya disponemos de empresas más maduras, antes solo era en fase semilla, y poco a poco se han ido convirtiendo en equipos más grandes que atraen más talento".

La prueba está en la última edición de Valencia Digital Summit, el evento tecnológico internacional organizado por Startup Valencia, asociación de la que Javier Megias es vicepresidente, y el récord absoluto de visitas e impacto que acaparó en 2022.

"Estos señores -dice Megias señalando a Álvaro e Iban-, cuando vendan su compañía, seguramente querrán iniciar algún proyecto nuevo, y partirán ya con todo ese bagaje y esos contactos que hace diez años no tenían".

Los emprendedores hacen una pausa en la conversación y aflora sobre la mesa la tendencia tecnológica del momento: la inteligencia artificial. Es posible que el futuro de estos emprendedores prosiga más adelante por estos lares.

Plug and Play es el octavo 'venture capital' del mundo, el séptimo en Europa. Invierte en unas 250 compañías cada año y en este 2023 ya lo ha hecho en 93.

"Primero fue internet, luego el móvil y ahora la inteligencia artificial. Que nadie piense que ChatGPT es un recién llegado. OpenAI se fundó un año después que Sales Layer, pero llevaban nueve años cimentando ese proyecto", puntualiza Iban Borràs.

Quizá, en unos años, la inteligencia artificial permite ver eso que Plug and Play lleva años identificando en los proyectos emprendedores, ese potencial que a veces no aflora a la primera mirada.

OpenAI se fundó un año después que Sales Layer, pero llevaban nueve años cimentando ChatGPT; esto va a avanzar muy rápido Iban Borràs, Iban Borràs es CTO de Sales Layer

Quizá, en un tiempo, esta tecnología avanza tanto hasta convertirse en un fiero competidor para Javier y Paloma. Pero, como decía El Principito, "solo con el corazón se puede ver bien".

Es difícil atisbar qué deparará el futuro con herramientas como ChatGPT pero, por ahora, en estos primeros compases del siglo XXI, el equipo de Plug and Play puede estar tranquilo. El hombre aún no es capaz de implementar en las máquinas la funcionalidad de ese mágico órgano. Tampoco se relajen. Habrá que estar alerta.

Sigue los temas que te interesan