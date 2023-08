Una Pamplona cada vez más virtual para comunicar que cada vez es más sostenible

El Ayuntamiento de Pamplona (Navarra) se ha tomado muy en serio la sostenibilidad, pero también la mejora de la manera que tiene de comunicar a sus vecinos que su compromiso con el medio ambiente es cada vez mayor.

Y para ello ha recurrido a la virtualidad y a la tecnología. Desde hace años, los visores digitales y públicos son una buena herramienta de consulta para ciudadanos y empresas, pero el consistorio de la capital de Navarra ha ido un paso más allá y ha decidido que también es una buena manera de informar de forma específica sobre sus avances en sostenibilidad.

Presentado este mes de agosto, una de sus iniciativas más sofisticadas es el proyecto oPEN Lab, que ha lanzado dos herramientas de trabajo para dar a conocer las actuaciones en materia de transición energética que se están llevando a cabo en el barrio de Rochapea.

[¿Cumple mi Ayuntamiento en sostenibilidad? La plataforma digital que responde a esta pregunta en Pamplona]

Se trata de un visor 3D y de unos mapas interactivos, desarrollados por la Universidad del País Vasco, que se pueden consultar online y abiertos a la participación ciudadana.

Estas herramientas sirven como paso inicial para conocer y dar cuenta del contexto real del barrio en materia de transición energética. Su fin es el poder proponer conjuntamente nuevos proyectos de implementación para transformar Rochapea de forma colectiva, posibilitando que todas las fuerzas y agentes estén alineadas hacia el logro de objetivos comunes.

Ambas herramientas se han desarrollado en el marco del proyecto oPEN Lab, en el que participan, entre otros, el Ayuntamiento de Pamplona, así como el CENER, AH asociados y Obenasa, dentro de un consorcio europeo de más de 30 socios.

En el marco de oPEN Lab se están dando diferentes pasos, como la apertura de la primera oficina de información energética de Pamplona en el Museo de Educación Ambiental, el desarrollo de una Comunidad Energética (Arrotxa-E) o la rehabilitación de dos portales del Grupo San Pedro.

[Movilidad sostenible para una economía sin emisiones]

Los días 15 y 16 de septiembre, de hecho, tendrán lugar unas jornadas de difusión con el fin de compartir con la ciudadanía estas herramientas para potenciar su utilización. Para ello se colocará un estand en el barrio (en el entorno de las calles Juslarrocha y Urzainqui) en el que se explicará a las personas que se acerquen al mismo las herramientas disponibles (visor 3D y mapas interactivos), cómo funcionan y su finalidad.

El visor 3D se puede consultar en el enlace https://rochapealivinglab.com/viewer y recopila información sobre los proyectos ya en marcha o previstos en materia de la transición energética hacia barrios autosuficientes y sostenibles.

Entre otras, se puede encontrar información relativa a intervenciones de rehabilitación energética previstas en el barrio; técnicas innovadoras empleadas y estudiadas para implementar en algunos edificios; instalaciones de fotovoltaica previstas, conociendo su capacidad de producir energía y su funcionamiento; o actividades o proyectos medioambientales que se desarrollan en el barrio.

El visor es una herramienta abierta que, a través del proceso de intercambio de información en curso, pretende ir añadiendo todas las iniciativas existentes o previstas que diferentes agentes puedan estar desarrollando o pretenden impulsar.

Los mapas interactivos recogen e intercambian información sobre gasto energético y nivel de confort de las viviendas y lugares de trabajo del barrio; hábitos y necesidades de movilidad de la ciudadanía; e incidencias en tiempo real (cortes de calles, cortes de agua…) como durante el desarrollo de las obras de rehabilitación de edificios. En definitiva, esta herramienta posibilita la construcción colectiva de una fotografía del barrio que recoja las vivencias y percepciones de las personas que lo habitan o lo viven.

Los resultados obtenidos servirán para identificar nuevas oportunidades de intervención en el barrio. Por ello, tras un período de uso, se analizarán los resultados obtenidos y se pondrá en marcha un proceso colectivo de creación de nuevas propuestas que puedan responder, desde la proximidad, a las cuestiones detectadas.

Consulta virtual de ciclovías

El consistorio pamplonés dispone de un Visor Ciudad en el que se pueden consultar online de manera gráfica otros aspectos relacionados con la sostenibilidad. En este caso, este mes, se ha informado de la posibilidad de consultar la infraestructura ciclista de la ciudad, permitiendo que las personas interesadas puedan planificar sus itinerarios en bicicleta.

Esta herramienta informática, disponible en la web municipal, recoge todas las ciclovías de la ciudad y sus características, que el usuario puede consultar fácilmente. El visor forma parte del Sistema de Información Geográfica (SIG), un servicio de información urbana que da acceso a un amplio conjunto de datos georreferenciados tanto del Ayuntamiento de Pamplona como de la plataforma IDENA del Gobierno de Navarra dentro del término municipal de Pamplona, y que se actualiza al menos una vez año.

En las últimas actuaciones, en esta Red Ciclable visual se han incluido los nuevos kilómetros de carril bici inaugurados en los últimos meses.

Además, se han eliminado los itinerarios que anteriormente estaban marcados sobre las aceras, puesto que la Ordenanza de Movilidad prohíbe expresamente la circulación de bicicletas por las aceras.

Se han mantenido únicamente como parte de la red ciclable aquellos tramos que no han sido borrados ya que están expresamente autorizados y señalizados. Se corresponden con avenidas en las que no existe carril bici y no hay alternativa a utilizar la calzada limitada a 50 km/h, como es el caso de la acera de subida de la Cuesta de Beloso.

Para acceder a toda esta información es preciso acceder al Visor Ciudad, seleccionando en el apartado de herramientas, la Red Ciclable, dentro de la capa que hace referencia a Movilidad. Gráficamente, para facilitar la visualización del conjunto de itinerarios como red ciclable, todos los tramos se visualizan con un color único, el azul. No obstante, se emplean dos tipos distintos de línea para diferenciar las características de vía: una continua y otra discontinua.

Sigue los temas que te interesan