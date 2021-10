La sanidad riojana recurre a inteligencia artificial para contener la subida de la luz

Los proyectos disruptivos e innovadores que tienen que ver con la eficiencia energética están cobrando una importancia capital en estos momentos en los que el precio de la luz vive máximos históricos.

Las familias hacen encaje de bolillos de forma constante para sortear esta dificultad añadida a la ya de por sí delicada situación económica en muchos hogares.

Y esa necesidad de repensar nuevas formas de ahorro para librarse del yugo del precio de la energía también está empezando a llegar a la propia administración pública.

Un ejemplo nos llega esta semana desde La Rioja. Allí, la administración autonómica está empleando un método basado en el uso de inteligencia artificial para mejorar la eficiencia energética.

Es así como ha logrado reducir hasta en un 10% el consumo de energía eléctrica en hospitales. Aplicada a la planta generadora de frío del Hospital San Pedro de Logroño, esta técnica supone un ahorro de más de 59.000 euros al año.

Este es uno de los resultados de la tesis doctoral 'An Advanced Methodology to Enhance Energy Efficiency and Performance in a Hospital Cooling-Water System' (Metodología avanzada para mejorar la eficiencia energética y el funcionamiento de una central de producción de agua refrigerada en un hospital) de Eduardo Dulce Chamorro.

Desarrollada en el departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de La Rioja -en el marco del programa de Doctorado en Innovación en ingeniería de producto y procesos industriales- ha sido dirigida por Francisco Javier Martínez de Pisón Ascacíbar, logrando la calificación de sobresaliente 'cum laude'.

Generación de agua refrigerada en sanidad

Esta tesis se enmarca dentro la línea de investigación que aplica métodos de inteligencia artificial para la mejora de los procesos productivos industriales, el diseño mecánico y de estructuras, y la energía solar dentro del Grupo EDMANS (Engineering Data Mining and Numerical Simulations), coordinado por Martínez de Pisón.

La investigación se ha centrado en el Hospital San Pedro de Logroño, una instalación con gran demanda energética (unos 19 GWh anuales de media), debido a que alberga servicios vitales con actividad las 24 horas del día.

La generación de agua refrigerada, necesaria tanto en los sistemas de aire acondicionado como en numerosos procesos asistenciales, es la que más energía consume (unos 6,4 GWh anuales, aproximadamente un tercio del total).

Aplicando modelos de inteligencia artificial a la predicción de la demanda de refrigeración, Eduardo Dulce Chamorro ha conseguido planificar la generación térmica real con un día de antelación. Previamente realizó una extensa optimización general de la planta, desarrollando una metodología de trabajo en los diferentes subsistemas que puede ser replicada en instalaciones similares.

Tras cinco años de trabajo, se han contrastado las mediciones anuales, demostrando ahorros energéticos de entre un 7% y un 10% anual (por un valor estimado de entre 38.500 y 59.641 euros).

Además, se ha reducido hasta en un 82% el número de arranques de las máquinas, lo que repercute en la disminución de costes de mantenimiento y en la reducción de averías.

Mucho mayor ahorro en el futuro

El incremento del precio de la electricidad y el aumento de la demanda hacen prever un ahorro mucho mayor en el futuro.

La investigación ha sido realizada por compendio de publicaciones en revistas de científicas de carácter internacional, dos de ellas clasificadas en el primer cuartil en sus respectivas materias.

Es un buen ejemplo del trabajo desarrollado en el grupo EDMANS, que durante los últimos veinte años ha aplicado de forma multidisciplinar la inteligencia artificial en múltiples ámbitos, no solo industriales y de la energía, sino también empresariales o de la salud.

Destaca su uso en la mejora de los procesos de fabricación del acero, diseño de estructuras, mapas de predicción solar precisos, control de calidad en redes de estaciones medioambientales o predicción de aparición de enfermedades tropicales, entre otros.

Eduardo Dulce Chamorro es inspector de Industria del gobierno de La Rioja y subdirector de Infraestructuras y Servicios Técnicos del Servicio Riojano de Salud. Desde el año 2016 se ocupa de la gestión del mantenimiento de los edificios sanitarios riojanos, tanto para la atención primaria como para la especializada.

En el último año ha trabajado en la gestión y servicio a las infraestructuras necesarias para la lucha contra la Covid. Ha realizado numerosas intervenciones de revisión y puesta a punto de instalaciones, centradas en la mejora de la eficiencia energética para una gestión eficaz de los recursos públicos.

Sigue los temas que te interesan