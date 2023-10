¿Y si me clonan?

Hace seis años, cuando todavía vivía en California, me hice una prueba de ADN. La de 23andMe, apadrinada bajo el manto protector de Google, era la que estaba de moda. Muy completa, con buen contenido y se actualizaba a medida que obtenía más datos. Entonces fueron 250 dólares. Ahora cuesta la mitad.

Incluía un consejo, llevar los datos a un médico especializado para profundizar en los resultados. De este modo descubrí que era algo intolerante a la lactosa, que me gusta más lo salado que lo dulce y que el cilantro no me sabe a jabón aunque a muchas personas sí. También que seguramente padezca diabetes tipo II cuando sea mayor.

Lo que a muchos les podría dar miedo, a mí me parece ganar tiempo. Al menos, puedo tomar medidas. O dicho de otra manera, comprar menos papeletas para el sorteo, más allá de las que ya me vienen dadas de serie.

Esta plataforma, popular en Estados Unidos, y todavía con muchas restricciones en el resto del mundo, ha sido víctima de un hackeo. Sus datos se están vendiendo online. Y, sí, pudiera ser que ahora me clonen. No ahora mismo, se entiende, sino que mi "código genético" esté liderado y se pueda tener la forma de replicarlo. Pura fantasía por ahora, pero sí con una derivada que ha causado gran revuelo: ¿qué pasa si esa data se comercializa?

En Estados Unidos, durante el mandato de Barack Obama, se obligó a que las aseguradoras no pudieran rechazar a los ciudadanos basándose en preconditions, como le llaman a enfermedades previas. Es decir, que un fumador lo tenía más difícil que un tipo con estilo de vida más saludable si quería tener un buen seguro. Desde entonces, todo el mundo tiene que tener uno, ya sea privado o con cierta subvención.

El hecho de que se liberen estos datos, ponen sobre la mesa la necesidad de crear una capa de seguridad extra para evitar rechazos, prejuicios y ponerse en la diana de hospitales y servicios médicos dispuestos a ofrecer "productos" para poner freno a esa lotería genética. Esquivar la profecía, si es que se puede.

Inclusión y avances

Otro de los temas recurrentes que producen exclusión en Estados Unidos es el acceso a servicios financieros. Los que menos tienen son quienes más lo perciben: créditos con intereses más altos, dificultad para obtener una tarjeta de pagos, largos tiempos de espera para saber la decisión final del banco…

Lionel Carrasco y su mujer Marcela Henao, ambos emigrantes que viven en Miami, han lanzado Leap Financial, una plataforma que se centra en los latinos. Empiezan por uno de los servicios con más demanda y con costes más abultados: las remeses. Calculan que hasta un 10% del monto final se esfuma en comisiones. No es la gran solución, pero es un primer paso.

