Soluciones a la falta de adherencia terapéutica: más inversión y formación a pacientes y sanitarios

Que los pacientes sigan el tratamiento y los hábitos de vida saludable que han pactado con sus médicos es lo que se conoce como adherencia y, por desgracia, es un problema en España y en todo el mundo. En concreto, la falta de adherencia se ha relacionado en nuestro país con hasta 18.000 muertes anuales y 11.000 millones de euros en gasto sanitario, tal y como ha apuntado Concepción Sánchez, presidenta del Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha (COFCAM) en la segunda jornada del IV Simposio del Observatorio de la Sanidad de EL ESPAÑOL e Invertia.

La experta ha participado en la conversación a dos Soluciones a la falta de adherencia terapéutica y ha explicado que son los pacientes crónicos y multimedicados quienes más se ponen en peligro. "Que un paciente no se tome la medicación redunda en una peor calidad de vida, en más riesgo de recaídas y toxicidad, más hospitalizaciones, gasto, absentismo laboral... Está demostrado que trabajar en adherencia es coste efectivo y es mejor muchas veces que invertir en sacar nuevos medicamentos", ha asegurado.

Según los datos que ha aportado Sánchez, sólo el 25% de los pacientes con hipertensión controla bien su enfermedad y hasta un 40% de los infartos de miocardio están provocados por un mal control de la tensión. Casi el 60% de los pacientes con asma no es adherente y hasta el 70% utiliza mal el inhalador, "y la calidad de vida de las personas con asma es mucho peor sin tratamiento". Sólo el 28% de los pacientes con diabetes controlan bien su glucosa.

7. Conversación a dos. Soluciones a la falta de adherencia terapéutica

Esta experta ha afirmado que desde la oficina de farmacia se puede observar qué pacientes serán más escrupulosos con el mantenimiento del tratamiento y cuáles no, pero falta inversión para mejorar la tasa de pacientes que cumplen con la medicación. En este sentido, Sánchez ha hablado sobre el proyecto AdherenciaMED que consiste en un software de gestión personalizado al tratamiento para las farmacias. "Funciona fenomenal y hemos observado que por cada euro que invertimos en adherencia, a los seis meses reporta 30 euros por paciente", ha asegurado.

En esta conversación también ha intervenido José Luis Casteig que es presidente y fundador del Observatorio de la Adherencia al Tratamiento (OAT). El experto ha lamentado que todos los agentes del sistema sanitario estén de acuerdo en que sin la adherencia al tratamiento éste no funciona, pero a pesar de ello no se haga nada. "Si al final no hacemos nada para empoderar al paciente y formarle para que conozca la importancia de la adherencia, todo lo que viene antes se derrumba", ha declarado.

El presidente del OAT ha explicado que son los pacientes que toman a partir de tres medicamentos en los que se observa que la adherencia baja gravemente: "Es un tema motivacional. Hay que poner el foco en que el paciente cumpla con la medicación, formarle a él y también al sanitario". Casteig ha explicado que, tanto en la universidad como en los años de vida laboral, los médicos reciben una formación "ridícula" sobre adherencia. Pero, además, la sobrecarga de trabajo en estos profesionales que deben atender también tareas administrativas les deja poco tiempo para dedicarse a ello.

De todas formas, el experto ha anunciado que la cátedra de Farmacia de la Universidad de Granada está realizando un estudio con hasta ocho millones de pacientes para analizar por qué dejan el tratamiento, cuál es el medicamento que más se abandona. De esta manera, se pretende elaborar un programa en el que el médico pueda detectar qué pacientes son menos adherentes y qué formación darles para evitar el abandono del tratamiento. "Al final un paciente nos puede mentir, consiste en dar herramientas al médico para que el tratamiento se cumpla", ha resumido. "Estos programas han demostrado efectividad, pero hay que invertir en ellos. Ningún programa habla de adherencia".

