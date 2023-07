Los retos del 5G: de eliminar la brecha digital a lograr un modelo sostenible en inversión

La conectividad en España no es un asunto menor. Acabar con la brecha digital, o lo que es lo mismo, que la tecnología llegue a cualquier punto del país, forma parte del debate de la administración y de las operadoras de telecomunicaciones. Pero eso conlleva fijarse unos objetivos y asumir que hay aspectos que mejorar.

Así se desprende, al menos, de uno de los debates mantenidos durante la celebración del Observatorio 5G 'La tecnología en la encrucijada entre el 5G y la inteligencia artificial', organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y D+I.

Antonio Fernández Paniagua, subdirector de Planificación y Gestión del Espectro Radioeléctrico del Ministerio de Asuntos Económicos; Alberto Moreno, director de Regulación de Telefónica España; y Jorge Pérez, catedrático de la ETSIT-UPM y codirector de la cátedra Telefónica-UPM Economía Digital, han reflexionado sobre estas y otras cuestiones.

El representante del Ministerio ha sido muy claro al afirmar que "siempre ha sido un objetivo avanzar en conectividad y que llegue a todos los ciudadanos y a todos los colectivos".

En su opinión, "estamos rompiendo un mito, que es el de que las redes móviles siempre se han financiado por los operadores". Así recalcó que "hemos convencido a la UE de que había un fallo de mercado", en relación a la convocatoria que verá la luz "próximamente" para financiar equipamiento activo para proporcionar servicios 5G.

Ha reconocido Antonio Fernández Paniagua que la primera de las convocatorias no despertó el interés de las operadoras "porque era para invertir en infraestructura pasiva -torres- y tuvimos que reorientarla".

Alberto Moreno, director de Regulación de Telefónica España, ha ratificado el interés de esa nueva convocatoria. "Es una oportunidad única que introduce una tecnología que no genera brecha digital y es una medida de cohesión territorial. Nos sitúa en una posición ideal, como la que tenemos en fibra", resume.

Mesa redonda. Retos y oportunidades para la conectividad en España

La postura de Telefónica pensando en el futuro tiene que ver con que esa conectividad "crezca en prestaciones, que se pueda escalar más". Ha puesto como ejemplo la necesidad de mejorar la conectividad en el hogar, de "aportar valor a través", por ejemplo, del edge cloud.

El catedrático de la ETSIT-UPM y codirector de la cátedra Telefónica-UPM Economía Digital, Jorge Pérez, en la línea de sus compañeros de mesa, no ha dudado en formular un deseo. "Me gustaría que con el 5G pasase lo mismo que nos ha pasado con la fibra, aunque no parece que vaya a suceder", ha recalcado.

El fortalecimiento del sector depende, en su opinión, de que España se sitúe en una posición parecida en el contexto europeo a la que tiene ahora en relación con la fibra.

"Gran parte del éxito que tenemos en conectividad ahora es por ese modelo de competencia tremenda en el sector con una regulación relativamente estable y con un modelo que de momento ha favorecido los despliegues de infraestructuras", ha recalcado.

Otra de las claves, aportada por Antonio Fernández Paniagua, apunta hacia la gestión del espectro. "El objetivo es que el mercado tenga a su disposición las frecuencias que requiera. Las subastas en España ha sido un ejemplo", ha remarcado.

Según ha explicado, "se han promocionado los despliegues con reducción de la fiscalidad, orientado todo ello a que se hicieran despliegues adicionales en zonas rurales, se ha incentivado la investigación en casos de uso... La intención es crear un ecosistema que permita que se desarrollen todos esos servicios".

El catedrático Jorge Pérez ha añadido que "el reto para el año 2025 en adelante es construir un sector tecnológico digital, que en España no es fuerte, para que sirva de apoyo a las nuevas necesidades que va a exigir la conectividad".

Para Alberto Moreno (Telefónica), en cambio, el debate es identificar nuevas bandas (6G, UHF). "Se está viendo si se puede tener servicios compartidos. Son discusiones abiertas porque en el futuro hay que ir pensando en futuras bandas".

Punto de partida "excelente"

El punto de partida en relación al 5G se considera "excelente" pero hay algunos problemas, advertidos por los ponentes.

La falta de talento STEM -siempre presente en este tipo de foros- ha salido a relucir, como también lo ha hecho la necesidad de crear valor a través de la investigación, de mantener el pulso a los programas incentivadores públicos -"estamos constreñidos temporalmente por los plazos del Plan de Recuperación", afirma el responsable ministerial-, la monetización en el uso de la red comercializando otros servicios a terceros... Buscar, en definitiva, "la sostenibilidad en las inversiones".

Y en este punto desde Telefónica avanzan que "la consulta pública [sobre el fair share, el debate sobre el reparto justo de inversiones en la red que enfrenta a operadoras y grandes tecnológicas] ya ha puesto sobre la mesa que hay un problema. Es un avance".

En cualquier caso, como ha insistido el catedrático Jorge Pérez, "tener un ecosistema digital es condición necesaria para hacer cualquier cosa. Es fundamental resolver el problema de sostenibilidad de las inversiones en las infraestructuras" y ha añadido que "los grandes beneficiarios y generadores de tráfico son las grandes plataformas, que a su vez le dan un valor brutal a la economía digital".

Los tres ponentes imaginan un futuro Foro 5G en 2024 en el que España ya tenga una posición relevante en 5G a través de casos de uso, disponga ya de un mecanismo de sostenibilidad del sector y que haya encarado el objetivo de conectividad de 2030.

