Juan Villén (Idealista Hipotecas): "Las ayudas públicas para el acceso a la vivienda fallan en su diseño"

Juan Villén, director de Idealista Hipotecas, ha advertido de que las ayudas públicas para el acceso a la vivienda, tanto estatales como autonómicas, "tienen buena intención, pero fallan en su diseño", durante su intervención en la quinta jornada de Wake Up, Spain! Wake Up, Europe! ‘Crecimiento, cohesión e incertidumbre’, organizada por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores.

Villén ha asegurado que, pese a la fuerte demanda existente (especialmente entre los jóvenes), estas iniciativas no están logrando el impacto esperado. "Hay soluciones que permiten acceder a la vivienda con menos ahorro y la demanda es muy alta, pero se encuentran con barreras", ha explicado.

En este sentido, ha criticado que el diseño de los programas estatales no esté alineado con el funcionamiento del sistema financiero. "Los bancos comparten el riesgo con el Estado y no están de acuerdo, y además la concesión queda en manos de las entidades, que suelen ser reactivas", ha señalado, concluyendo que "hay que darles una vuelta para que realmente sean eficaces".

Juan Villén, director de Idealista Hipotecas

Más allá de las políticas públicas, Villén ha descrito un mercado hipotecario en el que los bancos mantienen una actitud activa en la captación de clientes, aunque con diferencias entre entidades. "Los bancos tienen el grifo abierto, pero no todos están siendo igual de agresivos", ha indicado.

Además, ha apuntado que el entorno de tipos de interés al alza ya se está reflejando en las ofertas, con incrementos medios de entre 0,3 y 0,4 puntos.

Sobre la evolución del euríbor, ha señalado que la incertidumbre actual, marcada por factores geopolíticos, seguirá trasladándose a los tipos de interés. No obstante, ha subrayado que su peso ha disminuido en el mercado, ya que las nuevas hipotecas se formalizan mayoritariamente a tipo fijo o mixto.

Por ello, ha recomendado a quienes aún tienen préstamos variables revisar sus condiciones y valorar alternativas que reduzcan el riesgo ante futuras subidas.

En relación con el precio de la vivienda, Villén ha explicado que el encarecimiento responde a un desequilibrio claro entre oferta y demanda. "La demanda sigue muy fuerte y la oferta es baja, lo que añade presión a los precios", ha señalado. Esta situación está dificultando especialmente el acceso a la vivienda por la vía del ahorro previo: "Cada vez hay más gente que no puede afrontar el depósito inicial".

Asimismo, ha advertido de que el aumento de los tipos podría tensionar aún más la capacidad de compra si los ingresos no acompañan. "Si los tipos suben al 4% o 5%, la capacidad de pago se verá más afectada", ha indicado, aunque ha matizado que, en el contexto actual, el principal obstáculo sigue siendo el ahorro necesario para la entrada.

Preguntado por el acceso a la vivienda para la clase media, ha insistido en la necesidad de ajustar expectativas. "Hay tres variables: ubicación, precio y metros cuadrados; puedes elegir dos, la tercera viene dada", ha resumido, defendiendo además una visión a largo plazo de la compra como herramienta de ahorro patrimonial.

Por último, ha señalado que el empleo es el factor clave que determinará la evolución del mercado hipotecario. "Si el empleo se deteriora, aumenta la morosidad, los bancos se vuelven más conservadores y el mercado se frena", ha explicado.

Mientras tanto, considera que, con un mercado laboral estable, acceso al crédito y tipos todavía contenidos, el sector seguirá mostrando fortaleza.