Bankinter se aferra a España, Portugal e Irlanda como blindaje ante el impacto económico de la guerra

Ante el impacto económico que las guerras en Oriente Medio están causando a Europa, Bankinter se aferra a sus tres mercados principales (España, Portugal e Irlanda) como blindaje ante tales efectos.

"Nuestra diversificación geográfica nos aporta más estabilidad y calidad a las fuentes de ingresos. Además, estamos presentes en las geografías que se prevé menos impacto económico van a tener, que son España, Portugal e Irlanda, con comportamientos que ya son mucho mejores que la media de la UE", ha defendido Gloria Ortiz, consejera delegada de Bankinter, durante su intervención en la sexta edición del foro Wake Up, Spain!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores, que este año también se eleva a Wake Up, Europe!

En el país vecino, Bankinter ya lleva diez años. El mercado luso aporta 210 millones de euros al beneficio antes de impuestos del grupo, un 14% aproximadamente, y tiene un "crecimiento importantísimo".

Gloria Ortiz, CEO de Bankinter

Por su parte, su negocio en Irlanda, que es más joven, ya le ha facilitado una cartera hipotecaria de 4.000 millones de euros y un 3% de cuota en ese mercado en la isla británica. "Y aspiramos a multiplicar por dos o por tres en los próximos años las cifras en el país", ha dicho confiada Ortiz.

España, la plaza local de Bankinter, se muestra "muy resiliente" a la incertidumbre económico y geopolítica internacional. Si bien es cierto que, como ha dejado entrever Ortiz, "el consumo no se va a contraer, pero sí va a haber más prudencia entre los consumidores", también lo es que "en España el sector privado está en una situación estupenda".

Las tasas de ahorro en las familias son "significativas" y las empresas están más diversificadas sectorialmente, son más exportadoras hacia el exterior y también muestran desapalancamientos "notables". De ahí que la primera ejecutiva de Bankinter todavía valore como "bueno" el entorno para la actividad económica.

La previsión del banco es que la inflación repunte e impacte al sector bancario y la economía los próximos doce meses, aunque los futuros de inflación dicen que en 2027 los precios bajarían. "Más inflación supone menos crecimiento del esperado a priori, pero estamos hablando de caídas no muy grandes", ha resumido Ortiz.

La CEO del banco naranja ha aprovechado la ocasión para recordar que hace pocos días Bankinter Investment y Plenium han integrado sus gestoras y han comprado a Alantra y otros socios el 64% de la firma de inversión parisina Access Capital.

También que Bankinter se ha convertido en el primer banco español en implantar la IA generativa avanzada de Microsoft para toda su plantilla.

A este respecto, Ortiz considera que la IA aportará mucho más valor a los clientes, haciendo una banca "más inmediata, más imple, más relevante, más personalizada y más transparente". Pero "nuestra responsabilidad como banco es aplicarla con rigor y valores éticos sólidos", ha constatado.

Sobre posibles nuevas operaciones corporativas a futuro, la CEO de Bankinter ha afirmado que "no tenemos en mente operaciones de bancos, aunque siempre estamos mirando oportunidades en el mercado".

Y, "si surge una oportunidad en donde veamos que nuestro modelo de negocio funciona, que puede haber crecimiento, que sea una operación manejable y que no cambie nuestro perfil de riesgo, la valoraríamos seriamente".