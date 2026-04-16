Li Andersson, eurodiputada: "La agenda social es fundamental para la competitividad de la Unión Europea"

El proyecto europeo no sólo se formula con iniciativas económicas. También aborda necesidades sociales y civiles. Y esto, según la eurodiputada Li Andersson, es una de las claves del éxito de la Unión Europea (UE).

"La agenda social también es fundamental para la competitividad". afirma la también presidenta de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo. "La historia de éxito europea nunca se ha basado en la desregulación y en favorecer a las grandes empresas, sino en invertir en las personas, el bienestar y las competencias".

"La UE debe garantizar que todo el mundo tenga un sentido de propósito, trabajo, unos ingresos dignos y movilidad social y un modelo social que funcione bien". Todo esto ha sido "históricamente nuestra ventaja competitiva más importante".

Li Andersson, eurodiputada y presidenta de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) del Parlamento Europeo

Durante su intervención en Wake Up, Spain, Wake Up, Europa!, Andersson precisa que "la gente necesita poder tener fe en el futuro. Esto es especialmente importante en tiempos en que el autoritarismo va en aumento, las políticas climáticas y medioambientales se debilitan y hay más guerras que en décadas. La inversión en las personas es clave para lograrlo".

La política finlandesa defiende que "el Pilar Europeo de Derechos Sociales es una piedra angular para una fuerte dimensión social del proyecto europeo. Debemos garantizar un equilibrio entre las agendas social y de competitividad, al tiempo que respondemos a las incertidumbres geopolíticas, la doble transición y el cambio demográfico".

En el evento organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores, Andersson recuerda que, a día de hoy, se está negociando el marco financiero plurianual 2028-2034 de la UE.

"La propuesta de la Comisión aumenta el presupuesto de la UE, pero persisten serias dudas sobre la cuantía y la asignación del gasto social. Se propone que el Fondo Social Europeo (FSE) sea uno de los fondos agrupados en los Planes de Asociación Nacional y Regional. En la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, hemos reiterado nuestro llamamiento para que la Comisión revise su propuesta y que incluya un Fondo Social Europeo reforzado e independiente. No debemos permitir que se pisotee la agenda social".

De hecho, este apartado presupuestario "debe conservar su identidad, gobernanza y objetivos distintivos con una dotación financiera específica que refleje su papel central en la promoción del empleo de calidad, la inclusión social, la educación y las competencias, y la igualdad de oportunidades en toda la Unión".

"Para garantizar el uso eficaz de los recursos y la consecución de las prioridades sociales de la UE, debería presentarse una propuesta revisada" del presupuesto europeo,

Esta nueva versión "debería incluir mecanismos claros que garanticen la concentración temática en los programas nacionales y hacer referencia específica a la lucha contra la pobreza infantil y el desempleo juvenil como prioridades obligatorias". Y también dar "mayor participación de las autoridades locales y regionales, de los interlocutores sociales y de la sociedad civil".