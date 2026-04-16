José del Valle (Tawal): "España y Oriente Medio deben ser socios naturales"

José del Valle, CEO advisor and lead officer Infrastructure at Tawal (Public Investment Fund Saudi Arabia), durante su conversación con Arturo Criado, subdirector de EL ESPAÑOL-Invertia; en el cierre de la cuarta jornada del Wake Up, Spain! Wake Up, Europe! 'Crecimiento, cohesión e incertidumbre'. David Morales

El responsable de la compañía de torres de telecomunicaciones perteneciente al fondo soberano saudí, cree que la inversión de STC en Telefónica tiene un gran recorrido por delante.

José del Valle, CEO advisor y Lead Officer de Infraestructuras en Tawal (Public Investment Fund de Arabia Saudí), tiene una visión clara del nuevo orden mundial: el dinero se ha vuelto "más inteligente" y selectivo.

Tras ocho años operando entre Dubái y Riad, el directivo sostiene que el escenario actual de fragmentación global ha desplazado el foco de los conflictos del plano militar al puramente económico, donde la soberanía digital y la estabilidad regulatoria dictan las reglas del juego.

Dentro de este tablero, la estrategia de Arabia Saudí bajo la 'Visión 2030' —y su reciente actualización estratégica 2026-2030— se apalanca en una "hiperambición" que ya ha capitalizado inversiones en más de 220 compañías del sector privado.

Para Del Valle, este despliegue de capital no es unidireccional. El directivo apuesta firmemente por una relación de ida y vuelta: "Lucho y defiendo que haya inversiones españolas en Oriente Medio. Sigo apostando por esa reciprocidad", ha señalado, calificando a ambas geografías como "hermanadas" en su capacidad de distribución de servicios digitales.

Este análisis se ha producido durante su intervención en Wake Up, Spain!, el foro económico organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores. En este contexto, Del Valle ha situado a España como uno de los tres mercados clave de Europa, junto a Alemania y Polonia, destacando su rol como "gran hub de conectividad" y puente de acceso entre Europa, África y América.

Sobre la incursión en el sector de las telecomunicaciones, el directivo se ha mostrado orgulloso de su participación en la estrategia de STC en este sector. Y en concreto en Telefónica, "un gran activo; la suma de sus partes probablemente tenga más valor que su capitalización bursátil", ha dicho, pero sigue siendo "una gran compañía que tiene un gran recorrido por delante".

Pese a que reconoce que el camino regulatorio no siempre es sencillo, considera que Europa está cambiando la tendencia para facilitar la consolidación y crear "campeones europeos", emulando la política de campeones locales que tan buenos resultados ha dado en el Golfo.

Del Valle concluye que, aunque existan mecanismos legales para proteger activos estratégicos, la prioridad debe ser facilitar la inversión en sectores donde Oriente Medio ya es un actor de peso en España, como el inmobiliario, la energía y la tecnología.

"Oriente Medio ha demostrado que aguanta fuerte y que está muy bien capitaneado", como se ha podido ver en su reacción al conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Eso es lo que, a su juicio, ha impedido que haya ido a más.