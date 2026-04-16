Carmen González Gens (Huawei) reclama el "In Spain, for Spain" y advierte de una "falta de talento impresionante"

El mes que viene, Huawei España cumplirá 25 años de presencia en España. Carmen González Gens, vicepresidenta de Huawei España, ha participado este jueves en la sexta edición de Wake Up, Spain!, donde repasó la importancia de las redes en la adopción de nuevas tecnologías y los retos que aún tiene la industria.

González empezó destacando el cambio en la digitalización en los últimos 25 años en Europa y en particular, en España. Hemos pasado del 3G a una plataforma basada en 5G que permite nuevas tecnologías como inteligencia artificial.

Huawei ha presentado nuevas soluciones de red en el MWC de Barcelona para que los operadores puedan trabajar las redes de telecomunicaciones y soluciones de inteligencia artificial, y por ello, tiene un especial interés en el progreso de las redes en España.

Carmen González Gens, vicepresidenta de Huawei España

González destaca que según el Informe de la Década Digital muestra que la penetración de la conectividad 5G en España es del 95%, uno de los mejores 'ratios', con España ocupando los primeros puestos europeos, además de en infraestructura de fibra.

Esto supone un gran impacto en el PIB, con la economía digital suponiendo el 26% y convirtiéndose en uno de los principales motores económicos de nuestro país. De la misma manera, el ecosistema digital es cada vez más dinámico, con muchas ciudades abriendo 'hubs' de innovación.

Sin embargo, hay que ser conscientes de que existen riesgos y brechas, incluyendo la brecha territorial, con González considerando que la conectividad en áreas rurales y urbanas debería ser similar, además de la brecha de talento con la falta de profesionales.

España fue uno de los primeros países de Europa en los que Huawei tuvo presencia, durante estos 25 años ha tenido un importante papel en la instalación de nuevas tecnologías de conectividad como 4G, 5G, y más recientemente, 5G Advanced y el futuro 6G.

Huawei trabaja en entornos colaborativos con empresas y las administraciones públicas, pero siempre con el lema "In Spain, for Spain"; González destacó la colaboración con la Junta de Andalucía con el proyecto Andalucía Vuela, la red WiFi pública más grande de Europa, que conecta más de 10.000 edificios, bibliotecas, hospitales y que ha desarrollado en colaboración con Vodafone y Telefónica.

Para no perder el ritmo contra potencias como China o EEUU, González cree que Europa y España tienen que trabajar en entornos colaborativos, gracias a que sigue la ruta España Digital 2026, que se ha construido en base a una serie de pilares como la infraestructura, las personas y la economía.

Esta hoja de ruta identifica una serie de desafíos. En el caso de España, las mencionadas brecha digital y de talento, con una falta de talento digital "impresionante". Europa se ha puesto como objetivo 30 millones de profesionales para el 2030, pero estamos por debajo del 50% de esa cifra todavía.

Otro punto importante es la adopción de las nuevas tecnologías como inteligencia artificial, cloud computing, edge computing y ciberseguridad en España, especialmente en PYMES. Trabajando y siendo conscientes de estos desafíos es como se puede seguir avanzando en la digitalización.

La colaboración público-privada es uno de los temas candentes del Wake Up, Spain! 2026, y González está de acuerdo en que el problema está en Europa y en España. Huawei cuenta con la Huawei Spain Academy para formar hasta 50.000 personas en los próximos 5 años, con colaboraciones con instituciones educativas, públicas y privadas. El primer año ha llegado a formar 10.000 personas.

Carmen González Gens, vicepresidenta de Huawei España, durante el Wake Up, Spain! 2026 David Morales

En lo que respecta a innovaciones futuras, González visualiza nuevas tendencias tecnológicas como la IA agéntica, refiriéndose a los agentes, programas que son capaces de funcionar de manera independiente al usuario y que pueden ejecutar tareas autónomas y colaborar entre sí en procesos complejos. Huawei ya tiene un proyecto AI Centric Network para preparar a los operadores a trabajar con los nuevos elementos de inteligencia artificial que estarán en las redes.

Eso también implica la preparación de las redes para componentes avanzados de IA, con una red centrada en esta tecnología. A eso ayudará el paso de 5G Advanced al 6G en los próximos años y que será la nueva "ola transformadora" en digitalización.

Tampoco podemos olvidarnos de soberanía digital y la "cloud soberana", destacando la necesidad europea de equilibrar las necesidades globales con las necesidades locales, para construir un entorno que sea abierto y seguro y que cumpla las normativas europeas.

El edge computing ganará especial importancia con la llegada de la inteligencia artificial a aplicaciones y entornos críticos. Y por último, no podemos olvidarnos de la eficiencia energética para cumplir con los objetivos de la transición energética en España y Europa.