Canarias reivindica su papel como nodo de innovación por ser un "nicho único y natural" en Europa

El papel de Canarias en el mapa de la innovación española y europea ha sido objeto de análisis en una de las mesas redondas de Wake Up, Spain! 2026, donde representantes institucionales, científicos y empresariales han puesto sobre la mesa el potencial del archipiélago como polo de I+D.

Bajo el título Canarias como ‘hub’ de conocimiento: oportunidades en I+D, se han abordado las fortalezas de las Islas, como la especialización en ámbitos que abarcan desde la astrofísica a las energías renovables, el papel de las infraestructuras científico-tecnológicas o el atractivo fiscal del archipiélago.

Desde el ámbito de la transferencia tecnológica, Guayarmina Peña, CEO del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), ha defendido la singularidad del archipiélago como "un laboratorio natural europeo para validar soluciones en condiciones reales. Una capacidad que obliga a innovar con impacto y con vocación de transferencia".

Desde esa perspectiva, insiste en su potencial para ir más allá del piloto: “Podemos generar soluciones replicables y exportables a otros territorios”. Y sitúa al ITC como pieza clave en ese proceso "como puente entre la investigación, la industria y la administración”.

Su diagnóstico,tampoco ha estado exento de retos. Entre ellos, "la necesidad de escalar proyectos, reforzar el talento o acelerar la conexión entre ciencia y empresa, especialmente en el tejido pyme".

Mesa redonda. Canarias como ‘hub’ de conocimiento: oportunidades en I+D

Mientras, Eva Villaver, subdirectora del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), ha aportado la visión de la ciencia de excelencia y su proyección internacional: “Acabamos de cumplir 40 años y la inversión en ciencia básica ha permitido posicionar Canarias a nivel global".

"Tenemos un nicho único, un cielo singular que ha atraído a empresas de todo el mundo para instalar sus telescopios, lo que nos ha permitido hacer ciencia y desarrollar instrumentación. En todo este tiempo hemos generado empleo tanto en el ámbito científico como en la economía”, ha añadido.

Por su parte, Eduardo Pereira, gerente del Parque Tecnológico de Fuerteventura (PTF), ha puesto el foco en las ventajas diferenciales del archipiélago para determinados sectores: “En proyectos como el aeroespacial contamos con espacio aéreo amplio sin tráfico, condiciones meteorológicas estables y muy predecibles, y una ubicación estratégica próxima al ecuador”. También ha señalado algunas de las principales limitaciones del entorno: “El reto está en la disponibilidad de mano de obra especializada, es complicado atraer ingenieros, y, sobre todo, en el acceso a la vivienda”.

En clave empresarial, José Díaz Ortega, CEO y fundador de Adventia Pharma, ha puesto el foco en las condiciones para crecer desde Canarias: “Somos una economía muy dependiente del turismo y todo lo que queda fuera de ese ámbito es más difícil de desarrollar. Aun así, una empresa como la nuestra, nacida en 2010, lo ha conseguido”.



Durante la conversación también se han compartido algunos casos prácticos. En ese punto, Peña ha destacado Desalro 2.0, una plataforma que ha logrado el menor consumo energético del mundo en desalación y ya avanza hacia su despliegue en el sector agrícola: “La innovación ya se está trasladando al ámbito productivo”, ha subrayado.



Por su parte, Villaver ha puesto el foco en el desarrollo de infraestructuras científicas singulares: “Estamos liderando desde España el desarrollo de un telescopio único para entender cómo funciona el Sol, qué está haciendo y por qué. Es una tecnología que estamos desarrollando desde el Instituto y que está atrayendo inversión y generando todo un ecosistema”.

Pereira ha destacado la evolución de uno de los proyectos impulsados desde el ecosistema canario: “Canarias Geo Innovation 2030 nació en un vertedero ilegal en 2015 y hoy es una plataforma de referencia europea para vuelos no tripulados, con infraestructuras como Canarias Stratoport”.



Con un ADN innovador, desde Adventia están impulsando la creación de un grupo promotor orientado a lanzar nuevas empresas en Canarias, con el objetivo de transformar la economía del archipiélago no solo desde la promoción, sino también desde la producción local. En esa línea, Díaz Ortega ha reivindicado la necesidad de generar efecto tractor en el ecosistema: “No queremos ser una empresa aislada, sino que otras startups puedan aprovechar nuestra experiencia para crecer a escala nacional y, si es posible, global”.





Wake Up, Spain!, hasta el viernes

El 'Wake Up, Spain!' se celebra desde este lunes y hasta el viernes 17 de abril. Bajo el título 'Crecimiento, cohesión e incertidumbre', este simposio está organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y DISRUPTORES en el Palacio de Linares de Madrid, sede de la Casa de América.

Es un ciclo de encuentros donde, a lo largo de estos cinco días, más de 150 ponentes tomarán la palabra para reflexionar sobre el contexto geopolítico, la incertidumbre económica y el papel decisivo de la tecnología como motor de crecimiento y de la soberanía europea.



Grandes empresarios y directivos españoles estarán acompañados de algunos de los principales líderes políticos, sindicales e internacionales, que expondrán temas como la sanidad, educación, tecnología, energía o economía, entre muchas otras cuestiones.