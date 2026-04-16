Las alcaldesas de Granada y Las Palmas, aspirantes a Capital Europea de la Cultura, se miden en Wake Up, Spain!

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y la de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, han medido sus fuerzas en la cuarta jornada del Wake Up, Spain! 2026, el foro organizado por Disruptores, Invertia y EL ESPAÑOL que se está celebrando, del 13 al 17 de abril, en el Palacio de Linares de Madrid, sede de la Casa de América. Las ciudades en las que gobiernan aspiran a convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031.

El pasado 13 de marzo fueron seleccionadas como finalistas, junto a Cáceres y Oviedo. El comité se volverá a reunir el próximo mes de diciembre, así que tienen ocho meses para perfeccionar sus candidaturas. No obstante, los proyectos están ya muy encarados, según han demostrado en el debate moderado por Rafa Navarro, cofundador de Innsomnia y fundador de Disruptores.

Si quisiéramos sintetizar los platos fuertes de cada candidatura, diríamos que Las Palmas de Gran Canaria se ha volcado en un proyecto que apuesta por lo periférico. No en vano, su eslogan es Rebelión de la geografía. "Aspiramos a que los márgenes seamos los protagonistas", ha dicho Darias, la regidora de Las Palmas que fue ministra de Sanidad durante la pandemia y, sin embargo, según ha apuntado, "el mayor honor es ser alcaldesa de mi ciudad".

Carolina Darias, alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria y Marifrán Carazo, alcaldesa de Granada

Granada, por su parte, ofrece su patrimonio y su Universidad, que cumple 500 años precisamente en 2031, como divisas para convertirse en Capital Europea de la Cultura. Carazo, no obstante, está convencida de que la apuesta pasa por un binomio en el que la ciencia –los avances tecnológicos y la innovación en todos los ámbitos– debe ser protagonista en el mismo grado que la cultura.

El turismo ha sido el eje de un coloquio que ha destacado por la diversidad de propuestas de ambas regidoras. "Somos una ciudad turística, es el principal productor de PIB en Canarias", ha reconocido la alcaldesa de Las Palmas, pero ha vuelto a insistir en la idea de "la rebelión" –un discurso, sin duda, menos oficialista– para redimensionar el concepto de turismo urbano.

"El reto es seguir creciendo en cantidad, pero mantener la excelencia y cuidar a la gente que vive en la ciudad, que no se expulse a los vecinos de sus barrios, hacer compatibles esos modos de vida", ha manifestado Darias.

La alcaldesa de Granada ha recordado que este debate, al menos en su ciudad, "tiene un recorrido de muchos años". Por supuesto, su candidatura alberga una "conciencia de cuidar nuestro patrimonio –concretamente, La Alhambra y el barrio de El Albaicín son Patrimonio de la Humanidad–, por lo que el objetivo es "diversificar la oferta y apostar por otros modelos de turismo más allá del urbano".

Esas soluciones, ha dicho, pasan mayoritariamente por "la innovación", uno de los puntos centrales de su candidatura. "Granada es una de las ciudades que más ha crecido en el ámbito tecnológico", ha reivindicado Carazo al respecto, al tiempo que ha recordado que es la sede de la agencia andaluza de Inteligencia Artificial. "La IA tiene que llegar al ciudadano para mejorar su calidad de vida", ha dicho. O sea, "Granada es pasado y patrimonio, pero también es futuro", ha concluido.

Darias tampoco ha querido dejar pasar la oportunidad de resumir, en esencia, la identidad de Las Palmas. "Las fronteras tienen límites geográficos, pero nosotros nos rebelamos", ha señalado, en alusión al singular emplazamiento de la isla–"la frontera sur-sur de la Unión Europea", ha dicho–, que les permite "una interconexión con América y con África". En definitiva, "esta es una ciudad-isla, una de muchas europeas, y esperamos ser las voces de todas ellas", ha dicho.

Este interesante debate se ha celebrado en el marco del Wake Up, Spain! 2026, foro que en esta sexta edición lleva el título de 'Crecimiento, cohesión e incertidumbre'. Un ciclo de encuentros donde más de 150 ponentes –grandes empresarios y directivos españoles estarán acompañados por algunos de los principales líderes políticos, sindicales e internacionales– tomarán la palabra para reflexionar temas como la sanidad, la educación, la tecnología, la energía y la economía.