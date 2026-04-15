Roberta Metsola en Wake Up!: "Europa es más necesaria que nunca, los jóvenes ondeaban su bandera en Budapest"

Al conmemorar los cuarenta años de pertenencia de España a la Unión Europea, Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, ha querido "reflexionar sobre el pasado" y "mirar hacia el futuro" en la tercera jornada del simposio Wake Up, Spain! Wake Up, Europe! 'Crecimiento, cohesión e incertidumbre que organizan EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores.

"Nuestra Unión no es un punto de llegada, sino un motor de progreso que nos une e impulsa nuestras economías", ha celebrado en su mensaje. "Juntos hemos garantizado la seguridad y las oportunidades, y defendido nuestro modelo basado en mercados abiertos y redes de protección social".

No obstante, la presidenta de la Eurocámara es consciente de que los ciudadanos no siempre perciben estos beneficios en su día a día. "No basta con hablar de ello, debemos vivirlo", defiende, lamentando la "presión" en el coste de la vida y el impacto que tiene "especialmente" sobre los jóvenes.

Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo

"La gente siente que el sueño europeo se les escapa debido a los elevados costes. Cada vez es más difícil alquilar una vivienda, y mucho menos, comprarla", advierte Metsola. "Y aunque el desempleo juvenil disminuye, a demasiados jóvenes europeos se les niega el acceso a las carreras profesionales que se merecen. Europa debe reaccionar".

La presidenta del Europarlamento ha querido recordar las palabras del rey Felipe VI en su discurso ante la Cámara: "Nunca, en estos tiempos oscuros, ha sido tan necesaria la idea de Europa". Metsola se muestra contundente: "Nosotros estamos a la altura de ese reto. Estrecharemos lazos en todos los ámbitos, desde la energía hasta la defensa y el transporte".

La fuerza de la Unión se ha podido ver "este fin de semana en las calles de Budapest, con jóvenes que defendían a Europa y ondeaban su bandera", celebra. "Esto demuestra que la gente cree en lo que representamos: el Estado de derecho y nuestros valores de libertad, democracia y oportunidades".

"Europa se ha forjado en las crisis", plantea, desafiante, ante la incertidumbre global. Y eso obliga a tomar medidas para que la Unión sea "más flexible, eficaz y autónoma". "Esta vez también estaremos a la altura de las circunstancias", declara, al tiempo que presenta cinco puntos de actuación.

En primer lugar, Metsola celebra el alto el fuego de dos semanas entre EEUU e Irán. Tras exigir "buena fe" y "que se reabra el estrecho de Ormuz", ha reiterado la postura de que Irán "nunca puede tener armas nucleares". También ha instado a "alzar la voz en defensa del valiente pueblo iraní". Y finalmente, pide preparar a Europa para la subida de los costes energéticos.

En paralelo, "nuestro apoyo a la valiente lucha de Ucrania por la libertad no debe flaquear", exhorta a los estados miembros. Aunque la Unión Europea aboga por "una paz real, justa, digna y duradera", Metsola explica que "no se trata solo de altruismo: es una inversión en la seguridad de Europa".

El segundo de los puntos pasa por "facilitar las cosas" a familias y empresas, simplificando las normas y reduciendo la burocracia. Para ello, el Parlamento Europeo pretende cerrar para finales de año los diez paquetes de simplificación presentados en 2025, "cumpliendo así nuestras principales promesas".

El tercer punto versa sobre la energía, comprometida por la "crisis en Oriente Medio", los retos pendientes sobre infraestructuras y "las nuevas exigencias de la Inteligencia Artificial". Para ello, la Eurocámara acelera la transición hacia un "sistema energético moderno y sostenible" que "reducirá las facturas" y "garantizará el suministro". España, apunta, puede "liderar" este proceso.

Las inversiones son el cuarto punto. "Tenemos que ponernos al nivel de nuestros competidores, que cuentan con economías muy dinámicas", advierte, destacando "la Unión de Ahorro e Inversión". Permitirá "profundizar nuestros mercados de capitales, nos acercará a la culminación del mercado único y liberará billones de euros de las cuentas de ahorro".

Finalmente, el quinto punto es el comercio. Destacando los acuerdos con Australia y la India, y el inminente con Mercosur "de manera que respalde a nuestros agricultores e impulse nuestra industria", destaca los "vínculos comerciales con EEUU". Metsola admite que "no estamos de acuerdo en todo", algo "lógico en democracia", pero "podemos encontrar la manera de avanzar".

Por último, la Unión Europea prosigue en su objetivo de "asumir por fin la responsabilidad de proteger a los europeos". Aunque siempre será "un proyecto de paz", Europa debe "demostrar a los ciudadanos que podemos valernos por nosotros mismos, establecer una disuasión creíble y defender nuestros principios".

"Europa ya tiene los recursos que necesitamos para alcanzar el éxito. En este momento, lo que más necesitamos es la confianza y el empuje necesarios para lograrlo. Creo en Europa y sé que podemos cumplir con las expectativas de una nueva generación de europeos", concluye.