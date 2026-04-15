Mutua Madrileña planea duplicar su flota de coches eléctricos Voltio hasta los 2.000 vehículos compartidos

Mutua Madrileña sigue adaptando su negocio de autos y movilidad a los nuevos tiempos y las nuevas formas en que los ciudadanos se mueven para trabajar o por ocio. En ese sentido, uno de sus servicios estrella, Voltio, que comprende el carsharing 100% eléctrico en la ciudad de Madrid, va a potenciarse más si cabe.

En la actualidad, Voltio cuenta con una flota de unos 1.000 coches, y la intención del grupo es duplicar esa flota hasta el entorno de los 2.000 coches eléctricos. Así lo ha avanzado Víctor Zambrana, director general adjunto de Mutua Madrileña, en la sexta edición del foro económico Wake Up, Spain! de EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores, que este año también escala por primera vez hacia Wake Up, Europe!

Sobre Voltio, "tiene capacidad de crecer aún, pero no creemos que sea un segmento hipermasivo. Hay que tener carné de conducir y muchos jóvenes prefieren Cabify o el transporte público. El reto para nosotros será cómo adaptar el negocio cuando llegue el robotaxi", ha puesto en contexto Zambrana.

Víctor Zambrana, director general adjunto de Mutua Madrileña

El entorno de la movilidad está cambiando rápidamente, pero aun así todavía habrá muchos años por delante para que convivan el viejo y el nuevo modelo de movilidad.

"Hay menos coches en propiedad y fórmulas más flexibles para acceder a un vehículo, hay más coches eléctricos, más coches chinos por la calle… pero todavía se van a seguir vendiendo coches. Los dos modelos de movilidad convivirán. Estos años se han vendido muchos coches de combustión en España y el parque durará 15 años por lo menos", ha vislumbrado el ejecutivo de Mutua.

Por esta última razón, y porque "la sociedad no puede permitirse un cambio drástico en movilidad, ni financieramente por la banca -que financia la compra de coches y tiene muchos como garantía- ni los reguladores pueden permitirlo tan rápidamente", grupos como Mutua Madrileña están diversificando sus líneas de negocio, preparándose para un corto y medio plazo donde tendrán que lidiar con diferentes mentalidades y demandas de los usuarios, desde la propiedad hasta el alquiler de coches, o el simple pago por uso.

Como ha recordado Zambrana, "esto explica por qué tenemos Aurgi-Motortown para arreglos de coches; por qué estamos en el accionariado de Cabify y yo estoy en el consejo como observador; por qué tenemos Centauro Rent a Car para que la gente lo use el fin de semana, o por qué estamos hablando con Waymo o Apollo Go Robotaxi".

Y es que la hoja de ruta de Mutua Madrileña en este campo pasa por "hacer inversiones ciertas en un mundo incierto y que te den opcionalidad en un futuro".

"Siendo sólo una aseguradora, no vamos a ser relevantes en 20 años. Tenemos que ver cómo completar nuestra propuesta de valor con servicios más allá del seguro y que la relación directa con el cliente perviva y se profundice en el futuro", ha aseverado uno de sus principales ejecutivos.