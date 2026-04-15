Marta Villanueva (Fundación IDIS): "La integración plena de las historias clínicas es técnicamente posible"

La directora general de la Fundación IDIS, Marta Villanueva, ha señalado los principales retos que afronta España para lograr una verdadera interoperabilidad en el ámbito sanitario durante su intervención en la sexta edición de Wake Up, Spain!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores, que por primera vez se convierte también en Wake Up, Europe!.

Para empezar, ha subrayado que "el principal cuello de botella que tenemos en España para lograr la interoperabilidad verdadera radica en la fragmentación del sistema de salud".

"Estamos hablando de salud con un solo sistema sanitario, son 48,8 millones de españoles generando datos de salud. Con el nuevo reglamento europeo del espacio de datos de salud vamos a tener la obligación de concentrarlo por países. Esto, que nos parece algo lógico e imprescindible, no es una realidad, ya que, por ejemplo, nuestra historia clínica está desperdigada, bien por distintas comunidades autónomas o por el sector público y privado", ha destacado Villanueva.

Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS

Para avanzar hacia esa interoperabilidad real, la directora general del IDIS ha señalado que "lo primero a lo que tenemos que enfrentarnos es a construir la calidad del dato, ya que para que puedan ser compartidos o comparables tienen que ser compartidos con unos parámetros que incluso el espacio europeo así lo indica, y este es un trabajo que cada uno de los centros tiene que hacer para poder integrarse".

En este sentido, ha recordado que "desde la Fundación IDIS, en junio de 2023 lanzamos el proyecto miHC, que ya disfrutan esos 12,8 millones que tienen el doble aseguramiento, ese seguro de salud privado. Este proyecto, financiado por los grupos hospitalarios y las compañías aseguradoras, nos permite tener nuestra historia clínica en un solo espacio y con la facilidad de poderla compartir, y el que manda aquí es el paciente".

Datos sanitarios

Villanueva ha explicado que los datos sanitarios "son para generar divulgación y conocimiento de uso primario, que es aquel cuya razón es el origen que lo ha creado, y después tenemos el uso secundario de los datos para generar la nueva sanidad que surge de la investigación".

Sobre la distinción entre la sanidad pública y la privada, ha señalado que "lo que sí está claro es que hay un reglamento europeo que indica que no hay diferencia entre lo público y lo privado. No sé si veré yo el día en el que no tengamos que decir sanidad pública y privada porque el sistema sanitario es único".

Asimismo, ha destacado que "tenemos buen canal de comunicación con la autoridad nacional, que es el Ministerio de Sanidad, que está obligado a conectarse con el resto de los países de la UE para compartir las historias clínicas de los españoles"

Villanueva también ha recordado la importancia del papel del sector privado en este proceso: "Más del 20% de los datos de salud que hay en nuestro país se originan en el sector privado, y España, para que cumpla, necesita esos datos para poder reflejar la realidad sanitaria. Por tanto, desde el Ministerio de Sanidad están haciendo su propio trabajo de integración con las comunidades".

Respecto al impacto en los pacientes, ha lamentado que "hay mucha descoordinación porque tenemos desperdigados nuestros datos y llega un momento en el que no lo tienes todo en un lugar. En muchos casos vas a la sanidad pública y desconocen tu historial privado, y lo que se está perdiendo es la visualización nuestra como paciente".

Por ello, ha defendido que "tenemos derecho a tenerlo concentrado, y creo que es un derecho y una potencia para el profesional sanitario tener toda la información para tomar la mejor decisión, a la vez que reducimos la presión asistencial al no hacernos pruebas innecesarias".

Finalmente, ha asegurado que la meta es alcanzable: "La integración plena de las historias clínicas es posible; técnicamente es absolutamente posible, y ya hemos hecho trabajos de alineación para poder explicar cómo lo estamos haciendo nosotros dentro del sector privado y cómo lo está haciendo el sector público para poderlo alinear".