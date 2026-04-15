Ifema alerta del avance del proteccionismo: "Es contrario a nuestro espíritu de conectar Madrid con el mundo"

Daniel Martínez Rodríguez, vicepresidente ejecutivo de Ifema Madrid, ha advertido este miércoles de un cambio de tendencia en el contexto de las crisis internacionales, con un creciente proteccionismo que, a su juicio, choca con la vocación de la institución ferial.

"La tendencia general es de cierto proteccionismo frente a la apertura de mercados y regionalización de la economía frente a una economía global y abierta, y eso es contrario a nuestro espíritu: conectar Madrid con el mundo y el mundo con España", ha señalado.

Así lo ha expuesto durante una entrevista con Fernando Cano, redactor jefe de EL ESPAÑOL-Invertia, en el marco de la sexta edición de Wake Up, Spain!, que este año amplía su enfoque al panorama internacional bajo el paraguas de Wake Up, Europe.

Daniel Martínez Rodríguez, vicepresidente ejecutivo de Ifema Madrid

Martínez ha aprovechado su intervención para repasar la evolución de Ifema tras la pandemia, destacando una recuperación acelerada de la actividad.

"En 2020 teníamos unos ingresos de 60 millones de euros; en 2022 ya habíamos alcanzado los 188 millones y en 2024 hemos llegado a los 230 millones, con una tasa de crecimiento interanual del 11%", ha detallado.

Aunque no ha adelantado previsiones para el próximo ejercicio, ha asegurado que la tendencia sigue siendo positiva, con eventos como Fitur o Fruit Attraction batiendo récords.

El vicepresidente ejecutivo ha subrayado además el papel de Ifema como motor económico de la capital. Según un estudio encargado por la institución, su actividad genera un impacto de 5.000 millones de euros en la economía madrileña, lo que equivale al 3,2% del PIB de la ciudad, y sostiene cerca de 47.700 empleos.

"Cada euro de Ifema se convierte en 25 euros en la economía real y por cada empleado generamos otros 100 puestos de trabajo en el entorno", ha explicado.

Daniel Martínez Rodríguez y Fernando Cano durante su entrevista en Wake Up, Spain! 2026. David Morales.

Contexto internacional

En relación con las crisis internacionales, Martínez ha reconocido la importancia del contexto global para la actividad ferial, aunque ha matizado que el impacto ha sido limitado debido a la orientación de sus productos hacia mercados occidentales.

No obstante, ha señalado que conflictos como el de Oriente Medio son factores de incertidumbre que esperan que sean coyunturales.

Más allá de estos episodios, ha insistido en que el verdadero riesgo reside en las tendencias estructurales que apuntan hacia una menor apertura económica.

"Son dinámicas macro que pueden condicionar nuestras decisiones, porque nuestra vocación es justamente la contraria", ha reiterado.

Para hacer frente a este escenario, Ifema apuesta por la diversificación, aunque sin alejarse de su actividad principal.

"No se trata tanto de explorar actividades ajenas, sino de diversificar dentro de lo que ya hacemos: eventos, congresos o nuevos sectores industriales donde Madrid y España deben tener un papel", ha explicado. En este sentido, ha citado proyectos como F1 como ejemplo de esa estrategia.

Fórmula 1 en Madrid

Uno de los grandes proyectos en marcha es la llegada de la Fórmula 1 a Madrid, sobre la que Martínez ha confirmado que avanza según el calendario previsto. "Va a ser un evento muy importante, con un impacto estimado de 450 millones de euros para la economía madrileña", ha señalado.

A su juicio, este tipo de citas son clave para reforzar el posicionamiento internacional de la ciudad: "Solo hay 22 ciudades en el mundo que acogen la F1, y es un evento que te coloca en una liga a la que no puedes llegar solo por acumulación de lo que ya haces bien".

En cuanto a la posible expansión hacia Valdebebas, ha apuntado que Ifema estudia distintas fórmulas para acompañar el crecimiento de Madrid, aunque sin concretar plazos.

"Diversificación, nuevas capacidades y sinergias con lo que ya tenemos serán los factores de decisión", ha concluido.