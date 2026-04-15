Alfredo Estirado, CEO de TRC: "El trabajo junto a los Ejércitos es la forma racional de crear soluciones de defensa"

Alfredo Estirado, CEO de TRC (izquierda), junto a Gastón Trelles, redactor del Observatorio de Defensa de El Español David Morales

La tercera jornada del Wake Up! Spain, Wake Up! Europe organizado por EL ESPAÑOL continúa con el segmento dedicado al sector de la defensa, uno de los que más ha crecido en los últimos años tras el inicio de la guerra de Ucrania y cuya criticidad ha quedado reafirmada por la guerra en Irán.

Alfredo Estirado, CEO de TRC, compañía especializada en tecnologías de defensa como la guerra electrónica o ciberseguridad, ha apuntado a la "necesidad" de contar con una soberanía tecnológica como pilar estratégico, "pero también tendemos a radicalizar ese término".

"Tenemos unas necesidades que cubrir a corto plazo y no podemos hacer todo con soluciones nacionales o incluso europeas", ha indicado. Estirado también indica que "hay que ceder un espacio a esas tecnologías siempre y cuando tengamos la capacidad de controlar el resultado y los datos".

Si no se cumple esto, "va a ser imposible llegar, a corto plazo, a cubrir unas necesidades que tenemos actualmente y que hay que seguir incrementando".

"En España tenemos una particularidad en nuestro mercado de la defensa", ha indicado. "Está muy fragmentado por el origen de cómo se han ido cubriendo las necesidades y cómo se han ido llevando los programas".

Alfredo Estirado, presidente de TRC

Ante este escenario de fragmentación, Estirado apunta a que la "única forma de tener esa soberanía tecnológica va a ser consolidando todas esas soluciones que están en manos de distintas empresas y aunar para llegar a una solución global".

El CEO de TRC apunta a que la creación y el impulso de empresas tractoras que unifican y consolidan es la fórmula necesaria para satisfacer las necesidades del sector de la defensa. También apunta a que es algo de lo que se han dado cuenta las propias empresas y el Gobierno.

En cuanto a nivel internacional, el primer paso ha sido "ganar la batalla de la conciencia".

"Toda Europa ya sabe que necesitamos tener una estrategia para generar una línea de productos que nos permita ser autónomos y que, en un posible conflicto, tengamos esas capacidades de manera interna".

Estirado también apunta a la posibilidad de traspasar fronteras gracias a los Programas Especiales de Modernización del Ministerio de Defensa.

"Con los PEM y las empresas tractoras, tenemos la oportunidad de salir hacia el extranjero", ha indicado. Un asunto que se alinea con su experiencia fuera de las fronteras.

"El que prueba tecnología española descubre que es mejor que la que ha estado comprando anteriormente", afirma.

Trabajo con las Fuerzas Armadas

Uno de los aspectos clave de la industria de la defensa es la necesidad de trabajar de forma conjunta con las Fuerzas Armadas para identificar sus necesidades y las mejores soluciones para sus carencias.

"Es el origen racional de cómo se debería desarrollar un producto", afirma Alfredo Estirado. "Nosotros estamos muy integrados dentro de los Ejércitos y del Ministerio del Interior desarrollando soluciones que de verdad están cubriendo necesidades que tienen".

Otro punto clave en esta línea es el diseño de sistemas específicos para las Fuerzas Armadas y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. "Esos parches específicos se han terminado convirtiendo en herramientas clave".

TRC ha estado trabajando en los últimos tiempos con el Ejército de Tierra para dar solución a las particularidades y necesidades de los Regimientos de Guerra Electrónica.

"Durante casi ocho años, hemos estado buscando soluciones específicas para los combatientes" en la rama de guerra electrónica ligera.

"Que la persona que se está jugando la vida tenga un nivel de protección contra drones y contra guerra electrónica", ha indicado Estirado.

A partir de ahí, TRC ha desarrollado un módulo de radiofrecuencia con un coste "cien veces inferior" a las soluciones del mercado, con una función y unas capacidades muy específicas.

"Como resultado de ese desarrollo, el sistema se integró en un programa que terminó ganando una UTE de Indra y Escribano", pero que cuenta con la tecnología de la compañía como un pilar básico.

Se trata de una fórmula de trabajo que TRC está aplicando igualmente al Ministerio del Interior. "Se habla mucho de la frontera inteligente, nuevas tecnologías para pasos fronterizos" e incluso sistemas compartidos con las Fuerzas Armadas.

Inteligencia Artificial

"Tenemos la necesidad de automatizar parte de las decisiones basándonos en inteligencia artificial", ha indicado Alfredo Estirado.

En un entorno "tan reservado y protegido como el Ministerio de Defensa, el problema es cómo hacer esto en una plataforma que no eres capaz de gestionar".

Cada vez más, explica, existen actores nacionales y "nosotros estamos desarrollando casos de uso sobre una plataforma que es soberana y 100% española que ha desarrollado Indra Mint".

"Estamos aplicando la IA a un entorno que sabemos que está protegido y el resultado está siendo muy bueno".

Por ejemplo, "para analizar un espectro radioeléctrico, antes teníamos que tener a un experto, pero ahora lo estamos haciendo con inteligencia artificial".

"Gracias a esto, la capacidad de escalar de nuestros Ejércitos es mucho mayor", ha afirmado.