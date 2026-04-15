Brunner, comisario de Interior de la UE: "Si no se gestiona bien la inmigración irregular habrá cierre de fronteras internas"

El comisario de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, durante su intervención en Wake Up! David Morales

Amonestación velada al Gobierno de Pedro Sánchez por su regularización masiva de migrantes en situación irregular sin comunicación oficial previa a Bruselas.

El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha avisado este miércoles de que una mala gestión de la inmigración irregular podría llevar al resto de Estados miembros a cerrar las fronteras internas, poniendo en riesgo el sistema europeo de libre circulación y el espacio Schengen.

Brunner ha lanzado esta advertencia en una intervención desde Bruselas durante la tercera jornada del simposio Wake Up, Spain! Wake Up, Europe! 'Crecimiento, cohesión e incertidumbre que organizan EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores.

Magnus Brunner, comisario de Asuntos de Interior y Migración de la Unión Europea

"La seguridad no puede separarse del espacio Espacio Schengen. El espacio Schengen es el corazón de la libertad europea: donde personas, bienes y servicios circulan sin controles en las fronteras internas", ha subrayado el comisario de Interior.

"Esta libre circulación solo es posible porque mantenemos un control sólido en nuestras fronteras exteriores, una responsabilidad compartida por todos los Estados miembros"

"Lo que ocurre en una capital, en un puerto o en un puesto fronterizo, en España por ejemplo, acaba repercutiendo en todo el espacio Schengen. Sin una gestión eficaz de las llegadas irregulares, la confianza se erosiona, las fronteras internas corren el riesgo de restablecerse y todo el sistema Schengen se pone en peligro", ha destacado Brunner.

Desde que el Gobierno de Sánchez anunció en enero la regularización masiva de migrantes, la Comisión Europea ha venido insistiendo en que España debe tener en cuenta las "consecuencias negativas" que esta medida pueda tener en el resto de Estados miembros.

En particular, el propio Brunner ha dicho que un permiso de residencia no es un "cheque en blanco" para circular libremente por el resto de Estados miembros. España deberá hacerse cargo de los migrantes regularizados que traten de desplazarse a otros países, que tendrán que ser devueltos a nuestro territorio.

"Por ejemplo, si se descubre que una persona titular de un permiso de residencia nacional se encuentra en situación irregular en otra parte de la UE, o si esa persona solicita asilo en otro Estado miembro, deberá regresar al Estado miembro que expidió su permiso de residencia", dijo el propio Brunner la semana pasada.

"Las autoridades nacionales deben actuar con un espíritu de cooperación leal para que esto ocurra rápidamente", reclama el comisario austriaco.

Tras las protestas del resto de socios por la anterior regularización masiva aprobada en España por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la UE instauró en 2006 un mecanismo de alerta temprana que exige notificar al Ejecutivo comunitario y al resto de Estados cualquier medida en materia de asilo e inmigración con consecuencias para el conjunto de la Unión.

Sin embargo, el propio Brunner ha explicado que el Gobierno de Sánchez no ha hecho uso de este mecanismo. El ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones lo justifica porque se trata de "una medida de política legislativa migratoria exclusivamente nacional que no tiene impacto en la UE".

En su intervención en Wake Up, Spain! Wake Up, Europe! 'Crecimiento, cohesión e incertidumbre, el comisario de Interior ha instado a acelerar la puesta en marcha del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entrará en vigor en junio, incluida su última pieza: el reglamento para agilizar el retorno de migrantes en situación irregular, al que España se ha opuesto en solitario.

A ello hay que sumar que la UE completó la semana pasada el despliegue de Sistema de Entradas y Salidas, un mecanismo digital de control fronterizo de última generación que sustituye los sellos en los pasaportes.

El comisario de Interior, Magnus Brunner, durante su intervención en Wake Up! Sara Fernández

"Este nuevo sistema ya permite controles más inteligentes, rápidos y seguros, al tiempo que nos ofrece una visión mucho más clara de quién entra y sale de nuestra Unión", ha destacado el comisario austriaco.

En paralelo, el Ejecutivo comunitario está impulsando "una nueva forma más firme de diplomacia migratoria" con los países de origen y de tránsito.

"En marzo viajé a Senegal y Mauritania para reforzar estas asociaciones, que son especialmente relevantes para España y las Islas Canarias en la ruta Atlántica. Ya estamos viendo resultados concretos: menos salidas irregulares, una acción más contundente contra las redes de tráfico de personas y vidas salvadas en el mar", ha señalado Brunner.

"Ofrecemos más apoyo cuando los socios cumplen, y menos cuando no lo hacen. No se trata de confrontación, sino de una cooperación honesta, orientada a resultados y basada en intereses compartidos y respeto mutuo".

Finalmente, el comisario de Interior ha defendido que "por primera vez, la UE cuenta con una estrategia global de visados que los concibe como una herramienta estratégica para la seguridad, el crecimiento económico y el refuerzo de las asociaciones internacionales".

"Es un instrumento de influencia que podemos utilizar cuando sea necesario -especialmente en materia de readmisión y control fronterizo-, al tiempo que facilita y agiliza los viajes legítimos para viajeros y empresas de confianza", alega Brunner.

Finalmente, el comisario de Interior ha defendido que la UE debe avanzar hacia una mayor autonomía estratégica en materia de seguridad, reduciendo su dependencia de Estados Unidos y otras grandes potencias.

“Durante demasiado tiempo, Europa ha dependido en exceso de la información y la tecnología procedentes de fuera de la Unión, no solo para la defensa, sino también para la seguridad interior cotidiana”, ha advertido Brunner.