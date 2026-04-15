Avintia señala la construcción industrializada como solución al importante desajuste entre oferta y demanda de vivienda

Antonio Martín, presidente del Grupo Avintia, ha alertado del "desajuste importantísimo" entre oferta y demanda de vivienda en España en la sexta edición de Wake Up, Spain!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores, que por primera vez se convierte también en Wake Up, Europe!.

El directivo del grupo inmobiliario ha señalado de que "hay una necesidad de entre 600.000 y 700.000 viviendas" y sólo se están haciendo "unas 100.000". Frente al aviso, ha sido claro: "O se activan iniciativas público privadas o será un problema de gran calado, como ya lo está siendo".

Martín también ha puesto sobre la mesa el aumento de los costes en la cadena de valor al que se enfrenta el sector inmobiliario. "La vivienda ha alcanzado tope en precio y ahora hay un problema: el techo de precio no aguanta más y los costes empiezan a ser el gran vector en el momento que tenemos".

Antonio Martín, presidente del Grupo Avintia

Para paliar ambas problemáticas, el presidente de Avintia ha presentado la vivienda industrializada como parte de la solución. Antes de aludir a sus ventajas Martín ha aclarado qué es este tipo de vivienda.

"La vivienda industrializada no es poner elementos aislados en un edificio, es integrar sistemas y modelos constructivos dentro de una vivienda de tal forma que el 75%-80% de los que lleva tengan algún tipo de industrialización", resumía.

Aludiendo a las fortalezas de este tipo de construcción, el directivo de la compañía inmobiliaria ha asegurado que la vivienda industrializada "genera certezas en precios y plazos y garantiza la cadena de suministros". También ha señalado otro detalle: "Es medioambientalmente correcta", ha señalado.

Por todo ello, Antonio Martín ha sentenciado que "la construcción industrializada ha llegado para quedarse".

El CEO de Avintia también ha puesto el foco en la colaboración pública para atajar el problema de la vivienda en España. "Las políticas a nivel estatal y autonómico de modelo de subvención son muy de agradecer", ha señalado.

En este sentido, y preguntado por el PERTE a la vivienda industrializada que se presentó hace justo un año, Martín ha señalado que "aunque va excesivamente despacio" agradece los esfuerzos que se están haciendo para intentar activarlos así como el trabajo del ICO con el modelo de vivienda de alquiler.

El CEO de Avintia ha hecho otra petición a las administraciones públicas: "Pido agilidad en pliegos y en sacar los suelos disponibles". En este aspecto, ha destacado que, aunque en España hay poco suelo finalista, muchas CCAA están cambiando el uso del suelo para hacer vivienda u otros modelos habitacionales.

El directivo también ha profundizado en los efectos de la guerra en Oriente Próximo para el sector. Martín ha señalado que los costes ya subieron un 5% el año pasado y se espera que los efectos del conflicto en Irán los disparen hasta un doble dígito.

Todo esto entendiendo "que la guerra se acabe de forma urgente" y teniendo en cuenta que las estimaciones que hace la compañía avalan que el problema se mantendrá hasta octubre.

Martín también ha aprovechado su paso por Wake Up Spain! para hacer un repaso a lo que ha hecho y está haciendo su compañía. El CEO de Avintia ha destacado la producción de su fábrica en Aranda de Duero, que llega a producir 3.000 vivienda al año.

El directivo también ha destacado que han dado otros importantes pasos como la integración con otras fábricas de distintos materiales y pasos de la cadena de valor. Martín ha ejemplificado este avance: "Tenemos fábricas de balcones, de ventanas, de chimeneas o de placas solares".

Como objetivos, Avintia se fija alcanzar las 10.000 viviendas al año entre el 2028 y el 2030. Para lograrlo, Martín ha avanzado que acaban de firmar un acuerdo con el Gobierno de Castilla y León para poner en marcha la Ciudad de la Industrialización en Ávila.