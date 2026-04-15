Alejandro Romero (LLYC): "La mejor forma de gestionar una crisis es no tenerla, y eso se consigue con los datos"

"Ya no existe un solo tipo de liderazgo". Con esta idea ha arrancado Alejandro Romero, socio y CEO global de LLYC, su intervención en la tercera jornada de Wake Up, Spain! Wake Up, Europe!, el foro organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores en la Casa de América, que alcanza su ecuador tras comenzar el lunes, 13 de abril.

En conversación con Charo Izquierdo, directora de Magas, el directivo ha situado el contexto en el que operan hoy las empresas. "El entorno VUCA ha evolucionado hacia el entorno BANI", ha explicado, en referencia a un escenario marcado por la incertidumbre y la dificultad de anticipar fenómenos.

En momentos como el actual, marcado por distintos frentes que apuntan a la reconfiguración del orden mundial, "no hay nada peor que la incertidumbre y la inestabilidad", ha expresado con contundencia. Una situación que impacta directamente en la inversión. "El dinero tiene patas cortas cuando estamos en entornos de alta volatilidad", ha añadido.

ABC de la supervivencia empresarial

A partir de ese diagnóstico, Romero ha estructurado su intervención en torno a tres claves. La primera, el "liderazgo adaptativo", ha mencionado, defendiendo la necesidad de ajustar la dirección de las compañías a un contexto cambiante en el que ya no es posible pensar en una sola manera de tomar decisiones.

La segunda, la toma de decisiones basada en datos. "Vivimos en el mundo de las estrategias de comunicación y marketing con la capacidad de analizar tendencias, territorios de conversación e insights que mueven esa conversación, quiénes lo están haciendo, etcétera", ha explicado.

La tercera clave es la rapidez. "Este entorno exige agilidad y no hay mejor manera de predecir el futuro que inventarlo", ha señalado el CEO global de LLYC, quien en su intervención ha puesto el foco en la anticipación como herramienta central en la nueva gestión empresarial: "Estos ciclos de tanta velocidad nos obligan a estar pensando en qué es lo que viene".

Alejandro Romero, socio y CEO Global de LLYC

"¿Cómo trabajáis con las empresas para que sobrevivan antes de llegar a los infiernos?", le ha preguntado Izquierdo. "La mejor manera de evitar una crisis es no tenerla", ha afirmado el directivo, defendiendo la prevención como eje estratégico, apoyada en el análisis de datos, el refuerzo de los canales de comunicación y la construcción de un relato sólido.

En ese punto, ha abordado el papel del contenido. "El mundo de la comunicación se basa siempre en este. Tiene mensajes y titulares que tratan de trasladar confianza, transparencia e ilusión", ha explicado, siendo este un terreno ampliamente explorado en el ámbito de la política. "Las empresas no nos podemos quedar atrás", ha advertido.

"En el mundo de hoy el contenido es el rey", ha proseguido en su intervención, y ha vinculado esta idea con el auge de liderazgos más personalizados. "En una época de personalismos, donde crees a las personas antes que a las instituciones, es imprescindible contar con voces y líderes fuertes".

Alejandro Romero, socio y CEO global de LLYC, durante su conversación con la periodista Charo Izquierdo, directora de Magas. David Morales

En esta tercera jornada de Wake Up! también ha abordado el impacto de la inteligencia artificial, a la que ha definido como una palanca de transformación profunda del sector. "Tenemos una herramienta de aumento de productividad enorme", ha afirmado, situando ese incremento en hasta cuatro o cinco veces la capacidad previa.

No obstante, ha insistido en que el valor diferencial sigue estando en las personas.

En el bloque dedicado a la internacionalización, el directivo ha defendido un enfoque pragmático. "Las empresas debemos pensar en las oportunidades", ha señalado, subrayando que el éxito depende de la capacidad de adaptación a cada mercado. "El secreto es cómo llevas tu oferta de productos y servicios a lo que la gente necesita", ha explicado.

La búsqueda de certidumbre

En ese contexto, ha identificado fortalezas en distintas geografías, incluida la europea, destacando el creciente interés de perfiles internacionales por el modelo del continente.

Romero ha tomado la palabra en la tercera jornada de Wake Up, Spain! Wake Up, Europe! 'Crecimiento, cohesión e incertidumbre'. David Morales

También ha puesto el foco en Estados Unidos, donde reside parte del año. "Está viviendo en un entorno de absoluta polarización", ha advertido. "Perder la capacidad de diálogo con cualquier democracia es una erosión de la propia democracia", ha señalado.

Esa incertidumbre también tiene un impacto directo en la economía. "Las empresas americanas están pensando más en mercados fuera de EEUU", ha explicado, aludiendo a que el panorama de incertidumbre —en parte condicionado por la escalada de tensiones del país con otros tanto en Europa como en Oriente Medio— "ha rebajado la inversión local".

Romero observa en su día a día una expansión hacia otros mercados. En particular, ha destacado América Latina. "Hay una ebullición en el mundo de los negocios en Venezuela, en México, en Brasil, antes nunca vista", ha señalado.

Por último, ha puesto el foco en la conexión entre grandes ciudades como polos de crecimiento. "Miami es una ciudad que no para de desarrollarse", ha afirmado, apuntando a un fenómeno similar en Madrid. “Estamos viendo un trasvase impresionante entre ambas", ha añadido, en referencia a las nuevas dinámicas económicas y empresariales.

En este Davos español que este año también pone el foco en el papel de Europa en un entorno incierto, la intervención del CEO global de LLYC ha dejado una idea de fondo: la volatilidad, más que una excepción, es el contexto en el que las empresas deben aprender a operar, anticiparse y construir su relato.