Francisco Ramírez (Data4): "España puede convertirse en el 'hub' de innovación de toda Europa"

Francisco Ramírez, Country Managing Director de Data4, ha participado en la segunda jornada del evento ‘Wake Up Spain! 2026’, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y DISRUPTORES, para explicar la importancia que tiene el centro de datos en la economía digital que se está generando y que ya supone el 26% del Producto Interior Bruto (PIB) en España.

“El centro de datos es la infraestructura que da soporte al mundo digital”, ha comenzado señalando. “A cada transferencia, conexión e interacción que hacemos en nuestro día a día tanto en el ámbito profesional como en el personal”.

Por ello, ha querido desterrar del imaginario colectivo la percepción de que la tecnología cloud, habilitadora también de este paradigma, supone un ente prácticamente etéreo. “No está alojada en el espacio, sino en un sitio físico -el centro de datos- que soporta el hardware”.

Enrique Riquelme, presidente de Cox

Ante esta demanda, España se ha convertido en uno de los principales epicentros europeos que albergan este tipo de construcciones en el sur de Europa. Un hub, impulsado desde Madrid, que ya puede mirar prácticamente a los ojos a los históricos FLAP (Frankfurt, Londres, Ámsterdam y París).

“Nuestra posición es envidiable, y no solo para esta industria, sino para muchas otras”, ha asegurado el directivo. “Tenemos muchas características diferenciales, como la ubicación geográfica, con los cables submarinos que son el punto neurálgico de las comunicaciones, las energías renovables y el talento”.

Sin embargo, Ramírez estima que “nos falta creérnoslo. Tenemos que aprovechar nuestro potencial, porque muchas veces es más fácil vender proyectos fuera que dentro, para nuestras empresas”.

El máximo dirigente en el país de este jugador europeo quiere, incluso, que España se convierta en el motor de los centros de datos y de innovación de todo el Viejo Continente, y no solo de la zona sur. “Madrid lidera y el resto de los territorios empuja. Lo único que tenemos que hacer es saber diferenciar los proyectos reales de los que solo quieren aprovechar la coyuntura”.

Preguntado por si la velocidad y el volumen con los que se están levantando este tipo de infraestructuras puede llegar a derivar en una ‘burbuja’ económica que explote en un futuro, Ramírez ha respondido que las dudas siempre emergen cuando un sector empieza a coger velocidad de crucero, pero que no hay motivos para vislumbrar señales que así lo indiquen.

De hecho, el directivo, que también es secretario general de SpainDC -patronal del sector en el país-, ha revelado que, según estudios internos, la industria crecerá de una manera exponencial y sostenible por lo menos hasta 2030.

Por otra parte, ha hecho gala de todas las ventajas que tiene la instalación de un centro de datos. “Nuestras mejores cartas de presentación son los municipios en los que estamos, porque somos tractores de muchísimas inversiones adicionales”.

Para ejemplificar esto, ha hablado de sus proyectos locales: tanto el de Alcobendas, que se abrió en 2020, como el que está aterrizando en San Agustín de Guadalix. “Nuestra llegada implica economía para el municipio; es decir, somos dinamizadores. Con el paso del tiempo, vamos a poner a San Agustín en el mapa global”, ha concluido.