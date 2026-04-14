Entrecanales (Acciona): "Las renovables no han tocado techo, queda por electrificar el 70% de la economía"

José Manuel Entrecanales, presidente y CEO de Acciona cree que, pese a la situación que se generó durante el apagón del año pasado, las energías renovables "no han tocado techo en España. Hay unas variables técnicas que van a darle estabilidad al sistema, y queda por electrificar todavía el 70% de la economía".

Admite que "hay sectores que son difíciles de electrificar, pero es un 20% de la economía como máximo. Por tanto, nos quedaría un 50% de la economía por electrificar, una economía que podría ser sostenida por sistemas eléctricos suministrados por renovables".

Unos pasos que se pueden dar con "una inversión en capacidad de generación, de transporte y de almacenamiento y en cambiar las infraestructuras de consumo".

José Manuel Entrecanales, presidente y CEO de Acciona

De hecho, Entrecanales destaca que Acciona ya está usando "maquinaria eléctrica en muchas obras. Cuando esta tecnología está disponible es más eficaz, tiene mejor mantenimiento, es menos ruidosa... Toda un serie de ventajas. También la industria agrícola deberá tender a la electrificación. Hay que desplazar la demanda de los sistemas fósiles".

El presidente y CEO de Acciona aborda estas cuestiones en su intervención en la sexta edición de Wake Up, Spain! Wake Up, Europe! En ella, recuerda que se están dando pasos continuos hacia la descarbonización. "La tendencia de la mayor parte de los países es a reducir sus emisiones" de CO2, un movimiento que "ya no tiene un análisis moral sino únicamente económico": rebajar la dependencia de las energías fósiles.

Con todo, admite que hay que introducir aún un "game changer", las baterías. Pero ya se está trabajando en él.

Por otro lado, aunque comparte la necesidad de lograr cierta autonomía estratégica, "la diversificación en fuentes de fabricación es inevitable. No se puede competir con el trigo argentino en la Mancha".

Pero hay casos y casos, claro. En turbinas eólicas la dependencia entraña riesgos. "Es un elemento activo que está gestionado con un software muy complejo cuyo mantenimiento depende del fabricante".

"Yo podría apagar las turbinas de Acciona de todos los países donde estoy presente. Pero seguramente me meterán en la cárcel. Pero si esto se hace desde China y no estas sometido al régimen jurídico occidental, hay un riesgo político", alerta Entrecanales.

En este sentido, ha defendido las "ventajas de un sistema eléctrico o energético nacional. Y no debemos olvidar que un euro en gas no es lo mismo que un euro en eólico. El euro del eólico se queda en el sistema y el euro de gas sale inmediatamente al suministrador, que no es España".