David Soto (Kyndryl) cree que la IA es clave en las empresas: "Los ganadores serán los que tomen decisiones"

Con cuatro años ya de bagaje en el mercado, la compañía especializada en servicios de infraestructura de TI, Kyndryl, nada en unas aguas complejas pero que se han convertido ya en el “hábitat natural” de la industria tecnológica. Este 2026 se está caracterizando por un entorno geopolítico más convulso si cabe que en el año anterior y por la importancia de la soberanía digital, según ha indicado David Soto, presidente para España y Portugal de la organización, durante la primera jornada del evento ‘Wake Up Spain! 2026', organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y DISRUPTORES.

Pero también por añadir una disrupción mayor a los sistemas generativos: la inteligencia artificial agéntica.

“Todos estos son vectores que cuando impactan en las empresas lo hacen de una manera no alineada”, ha señalado. “Por ello, tenemos que ayudar a operar los sistemas, a adoptar este tipo de innovaciones y a avanzar”.

David Soto, presidente de Kyndryl España y Portugal

El directivo cree que el contexto demanda líderes que actúen, tracen estrategias y tomen decisiones. “Es aquí cuando se aumenta la diferencia entre los ganadores y los perdedores: están los que tratan de protegerse y los que son proactivos y se lanzan a navegar estas complejidades”.

Con esta llamada a la acción, Soto ha vuelto a reparar en la IA agéntica y en la tecnología en general como “habilitadores de la estrategia de negocio” y “grandes vectores de crecimiento”. “Nunca deben ser vistas como un coste”, ha añadido.

En este sentido, ha indicado: “La IA agéntica es ya una realidad y la estamos utilizando tanto para conseguir eficiencias en la actividad de las empresas como en rediseñar la tecnología con la que se opera”.

Preguntado por los principales retos a los que enfrentan las organizaciones al respecto, Soto ha aseverado que la gobernanza es un imperativo, así como manejar el tráfico y “poner raíles” a los datos sensibles: “No podemos cometer errores pasados. Hay que saber cómo se monetiza la tecnología que se está utilizando y ser eficientes. La IA no versa sólo sobre reducir costes, sino también sobre la creación de valor añadido”.

Por último, el CEO se ha referido a la importancia de la ciberseguridad, ya que “prácticamente todos los ciberataques apuntan a la capa de infraestructura”. En este sentido, ha visto cómo ha evolucionado su rol estratégico, de stopper dentro de las organizaciones a un motor de innovación: “Ya hablamos con los altos directivos y los financieros al respecto porque es un tema que hace que las compañías sobrevivan en el mercado”, ha concluido.

Wake Up, Spain!, hasta el viernes

El 'Wake Up, Spain!' se celebra desde este lunes y hasta el viernes 17 de abril. Bajo el título 'Crecimiento, cohesión e incertidumbre', este simposio está organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y DISRUPTORES en el Palacio de Linares de Madrid, sede de la Casa de América.

Es un ciclo de encuentros donde, a lo largo de estos cinco días, más de 150 ponentes tomarán la palabra para reflexionar sobre el contexto geopolítico, la incertidumbre económica y el papel decisivo de la tecnología como motor de crecimiento y de la soberanía europea. Grandes empresarios y directivos españoles estarán acompañados de algunos de los principales líderes políticos, sindicales e internacionales, que expondrán temas como la sanidad, educación, tecnología, energía o economía, entre muchas otras cuestiones.