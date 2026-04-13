Carlos Torres (BBVA) pide una "simplificación regulatoria" y las "mismas reglas" para crecer en Italia y Alemania

Una "simplificación regulatoria" y las "mismas reglas" en toda la UE para crecer más y mejor. Eso es lo que pide Carlos Torres, presidente de BBVA, a nivel general para las empresas y bancos del Viejo Continente, pero, sobre todo, para su entidad.

Cabe recordar que, en el último año, el banco azul ha lanzado dos ofensivas paralelas para crecer en banca digital tanto en Italia como en Alemania.

"Nos encontramos diferentes reglas en los países europeos para abrir cuenta a un cliente, perfilar clientes o conceder un crédito al consumo. Necesitamos empresas con mayor escala, y la simplificación y homologación regulatoria son claves", ha defendido Torres en el sexto foro económico Wake Up, Spain! de EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores, que por primera vez se convierte también en Wake Up, Europe!

Carlos Torres Vila, presidente de BBVA

En este sentido, el presidente de BBVA ha elevado su propuesta hacia "un mercado de capitales y una unión bancaria unificadas que funcionen", deberes que la UE lleva años por hacer.

Así como "fomentar una cultura de asunción de riesgo para obtener rentabilidad en inversiones productivas", ya que "lo que tenemos muchas veces son políticas públicas que no priman la asunción de riesgo, el obtener un beneficio". Y una vez conseguido esto, habría que "buscar el mecanismo adecuado para casar la oferta con la demanda".

En pleno alto el fuego temporal en la guerra entre EEUU e Israel con Irán, y con una gran incertidumbre geopolítica mundial proveniente de Ucrania, Oriente Medio, Venezuela, Groenlandia o la Administración Trump, "estamos en un momento clave para definir el papel de Europa en el mundo". A juicio de Torres, "no nos jugamos una crisis comercial o de petróleo, sino no quedarnos atrás como región y no seguir siendo dependientes".

Para ello, el presidente del banco vasco ha llamado a "incrementar nuestra inversión [por Europa] en muchos miles de millones de euros". "Además de depender menos del exterior en defensa, energía o tecnología reforzando nuestra autonomía, debemos mejorar nuestra competitividad e innovación", algo de vital importancia si los socios europeos y sus empresas y bancos quieren competir en un mundo cada vez más dominado por EEUU, China o India.

En materia energética, por ejemplo, BBVA prevé un "ciclo inversor creciente en energías limpias o renovables". El banco español canalizó 134.000 millones de euros el año pasado hacia financiación sostenible, "una de nuestras prioridades estratégicas", y para el próximo lustro espera movilizar otros 700.000 millones.

En tiempos tan inciertos como los actuales, BBVA presume de una diversificación geográfica y por líneas de negocios que "nos aporta mucho crecimiento".

En particular, "España crece por encima de la media europea"; "México tiene una ventaja estructural por ser el socio por excelencia de EEUU"; "Turquía está haciendo los deberes para corregir los desequilibrios a pesar de estar más expuesta al conflicto de Oriente Medio", y en América del sur, donde se incluye Venezuela, "vemos dinamismo comercial en los próximos cinco años", ha resumido Torres.