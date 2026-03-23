Grandes figuras europeas y líderes empresariales estarán en el Wake Up, Spain! más internacional

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, participará en la sesión inaugural el lunes 13 de abril.

Wake Up, Spain! ya está aquí. La sexta edición del Davos español contará con la presencia de grandes figuras europeas y líderes empresariales internacionales.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, será la encargada de dar el pistoletazo de salida a un formato que se abre para dar cabida también a la realidad europea.

De ahí que este año Wake Up, Spain! adquiera el sobrenombre de Wake Up, Europe! Porque en el contexto geopolítico que vivimos Europa es más necesaria que nunca.

Cuándo empieza Wake Up!

Las sesiones comenzarán el 13 de abril y se extenderán durante cinco días, hasta el 17 de abril y se celebrarán en la Casa de América de Madrid. Lo harán con el título: ‘Crecimiento, cohesión e incertidumbre’

Metsola no será la única gran figura europea que pase por el Davos español. También estarán Magnus Brunner, comisario de Asuntos de Interior y Migración de la Unión Europea y Ekaterina Zaharieva, comisaria de Empresas Emergentes, Investigación e Innovación de la Unión Europea.

Junto a ellos acudirán Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo (EPP) y Sir Bernard Jenking, exsecretario de Defensa británico en la Sombra y coautor de un informe publicado en enero de este año titulado: Comprendiendo la transformación del Reino Unido hacia el combate

Durante los debates se hablará de economía, geopolítica, energía, la necesidad de aumentar la independencia de Europa de países terceros, el reto de la inteligencia artificial...

Será una completa radiografía de la realidad actual y analizando con perspectiva lo que deben ser las economías de España y Europa en los próximos años.

Otros invitados

Mathias Corman, secretario general de la OCDE será otro de los ponentes invitados, al igual que Sir Richard Dearlove, ex jefe de los servicios secretos británicos, MI6.

Serán casi 200 los ponentes que pasen por la VI edición de Wake Up, Spain! Wake Up, Europe!

Como cada año estarán presentes representantes del mundo de la política, la economía, la empresa, los agentes sociales y la cultura.

Entre ellos estarán Jeff Bullwinkel, vicepresidente y director jurídico adjunto de Asuntos Corporativos, Externos y Legales de Microsoft EMEA; y Jason Rees, vicepresidente senior de Ingeniería Tecnológica de Oracle EMEA.

El de Wake Up, Spain! Wake Up, Europe! será un programa vivo y en constante movimiento. Se hará público en los próximos días.