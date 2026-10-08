Emilia Condés, vicedecana institucional de Medicina de la Facultad de Medicina, Salud y Deportes de la Universidad Europea de Madrid; Mercedes Sánchez, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Ávila; Nicolás Alba, jefe del Observatorio de la Educación de EL ESPAÑOL; José Barberán, decano de la Facultad HM Hospitales de Ciencias de la Salud de la Universidad Camilo José Cela; y Noelia Valle, responsable de la implantación del modelo formativo en la Facultad de Ciencias y la Cristina Villarino El Español

Las universidades apoyan el uso de la IA para la formación en salud: "Es un momento clave por nuestro valor excepcional"

La inteligencia artificial (IA) va a desempeñar un papel fundamental en la formación universitaria en salud. Así lo han manifestado los representantes de distintas universidades en la mesa redonda celebrada con motivo del VII Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL-Invertia.

La decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Ávila, Mercedes Sánchez, ha explicado que en su institución ya la están aplicando para que los alumnos puedan realizar pruebas tipo test en base a los contenidos que haya publicado el profesor en la plataforma educativa.

En las tutelas que realizan para el Trabajo Fin de Grado también están recurriendo a ella "para que los profesores ayuden a los alumnos a la hora de reconocer si la respuesta que ofrece la IA es correcta o no". Esta validez resulta esencial en la formación sanitaria por el contenido del que se trata.

Mesa redonda. La formación universitaria en salud ante la IA

Por su parte, el decano de la Facultad HM Hospitales de Ciencias de la Salud de la Universidad Camilo José Cela, José Barberán, ha comentado que cuentan con un programa destinado al profesorado, que se va formando para poder enseñarle a los alumnos cómo utilizar la IA en distintas actividades.

Recientemente han publicado una normativa por la cual el alumno es libre de utilizar la IA. Ahora bien, al finalizar el trabajo para el que la ha utilizado debe explicar cómo la ha usado y el profesor ha de preguntarle sobre el contenido del mismo con el fin de "evitar el copia-pega" que hacen algunos alumnos.

En la Universidad Europea de Madrid (UEM), su vicedecana institucional de Medicina de la Facultad de Medicina, Salud y Deportes, Emilia Condés, ha abordado el "respaldo institucional" por el que están apostando: "Se ha creado una formación para que estudiantes y profesores desarrollen esta competencia del uso de la IA".

Esta formación se divide en cinco niveles, de los cuales ya están implantando dos de ellos, que están relacionados con el uso crítico, responsable y ético de la IA y con ver cómo se maneja la información dentro de las diferentes herramientas de la IA.

La responsable de la implantación del modelo formativo en la Facultad de Ciencias y la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) y creadora de 'La Pizarra de Noe', Noelia Valle, ha hecho hincapié en que la presencialidad debe ser insustituible.

Para ello están inmersos en la remodelación de todos sus grados universitarios pues entienden que "la educación se tiene que transformar tal y como la conocemos hoy en día".

En base a encuestas internas que han realizado han podido comprobar que buena parte del profesorado no hace uso de la IA por falta de tiempo y de criterio pedagógico: "Se sienten inseguros porque necesitan más formación".

Pese a estos avances, todos los intervinientes han convenido que la figura del médico humano va a seguir siendo necesaria. "Hay cosas que no las puede sustituir la IA", ha apuntado Valle.

En los próximos cinco años, Barberán imagina un escenario en el que al paciente se le instalará un dispositivo con el que estará totalmente monitorizado en tiempo real. El médico recurrirá a la IA para consultas diagnósticas, aunque la responsabilidad seguirá recayendo sobre su figura.

"A todos nos asusta la rapidez a la que está avanzando la IA, pero quizás por ello es un momento clave para la academia por el valor excepcional que puede aportar, formando a generaciones de profesionales sanitarios incidiendo en la humanización", ha valorado Sánchez.

En este sentido, Condés es partidaria de trabajar con el estudiante para que tenga una relación con el paciente y no se dedique a ver el resultado de una máquina. Otro de los aspectos a tratar será el razonamiento clínico para que sepa si lo que la IA le está ofreciendo es correcto o no.

El papel de la universidad va a ser muy importante por dos motivos. Por un lado, para garantizar que el estudiante esté lo suficientemente formado en lo que respecta al juicio clínico; y por otro, en lo que se refiere a la humanización y la relación con el paciente.