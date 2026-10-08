Sanidad priorizará el precio y la tecnología en los próximos acuerdos marco de la vacuna de la Covid

El Ministerio de Sanidad ultima los detalles para dar luz verde a los nuevos acuerdos marco de adquisición de vacunas contra la Covid-19. La estrategia de este concurso se centrará prioritariamente en las características técnicas, el precio y la diversificación tecnológica de las dosis, dejando a un lado cláusulas de producción made in spain ante la falta de un encaje legislativo actual.

Así lo ha confirmado Pedro Gullón, director general de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad, durante su participación en el VII Observatorio de Sanidad organizado por EL ESPAÑOL-Invertia.

Según ha detallado Gullón, tras la reciente aprobación del acuerdo marco en el Consejo de Ministros del pasado martes, la tramitación continuará durante el periodo preelectoral y de funciones.

Pedro Gullón, director general de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad

El modelo adoptado se basará en la división por lotes competitivos entre distintas compañías farmacéuticas. Es decir, el modelo habitual utilizado para concursos de vacunas de gripe y del calendario de vacunación.

La meta principal es superar la hegemonía de acuerdos previos monopolizados por una sola tecnología y proveedor (Joint Procurement Agreement), abriendo el abanico para que las comunidades autónomas dispongan de distintas herramientas inmunológicas, combinando vacunas de ARN mensajero con vacunas de proteína recombinante. Y, para esto último, "ya tenemos a dos compañías compitiendo por ello", ha precisado.

Antes del 29 de noviembre -día que se celebrarán las elecciones generales- el Ministerio prevé tramitar varios reales decretos claves que ya han pasado por el Consejo de Estado.

Entre ellos destacan la nueva regulación de productos de tabaco, la normativa de biocidas, el Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias y los estatutos fundacionales de la futura Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP).

Respecto a esta última entidad, el organismo echará a andar de forma parcial con una sede provisional durante sus primeros tres años. Así, Gullón ha reconocido que "la transición completa de la agencia no nos iba a dar tiempo a verla en esta legislatura".

Así, se implementará un proceso de selección abierto para su dirección.

"Es un proceso fuera de lo común en España. Vamos a hacer un proceso de elección abierta con un grupo de personas expertas que hará una pequeña lista, y luego el Consejo Rector decidirá". Este proceso es similar al de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés).

Mientras se completa este proceso, el propio Gullón asumirá el cargo de forma interina.

Reforma de la Gobernanza

Una de las normas de las que más se siente orgulloso es de "la reforma de la gobernanza de la salud pública". Es decir, por ejemplo, en el Plan de emergencias sanitarias saber precisamente quién se tiene que reunir en el momento en que se declara una emergencia de salud pública en el país.

Esta capacidad operativa se ha puesto a prueba recientemente ante crisis puntuales como la vivida en Ceuta (dependiente del Ministerio de Sanidad).

"En Ceuta tenemos equipos de vigilancia desplegados", ha apuntado.

En la ciudad autónoma se ha gestionado una situación humanitaria con afectación sanitaria. "Somos conscientes de que vamos a pasar por diferentes etapas. Al principio tuvimos brotes de sarna, heridas infectadas, algún caso de tuberculosis. Podemos prever que van aparecer enfermedades de transmisión sexual y ,sobre todo, infecciones respiratorias agudas como gripe o Covid".

Para contener los riesgos, Sanidad ya ha aplicado "las primeras dosis de las vacunas que nos han enviado las comunidades autónomas, y la posibilidad de un brote de sarampión queda ya muy pequeña, ya que hemos pasado por ese periodo de incubación y no se han detectado demasiados casos que era uno de nuestros miedos", ha precisado.

Al hacer balance de la gestión, Gullón ha lamentado no haber podido culminar proyectos normativos de gran calado. "La que me da más pena es la Ley del Tabaco, la Ley de Equidad y Cohesión y la regulación del alcohol en menores", ha concluido.