María Jesús Álava Reyes, psicóloga y directora del Centro Álava Reyes y de Apertia Consuting durante la celebración del VII Observatorio de la Sanidad organizado por EL ESPAÑOL-Invertia. Cristina Villarino EE

La psicóloga María Jesús Álava asegura que las bases de la salud mental se forman en los primeros seis años de vida

La salud mental es la base del bienestar y la felicidad humana. Sin embargo, aunque hoy en día se habla mucho de ella, la inversión real continúa siendo muy baja.

Así lo ha explicado María Jesús Álava Reyes, psicóloga y directora del Centro Álava Reyes y de Apertia Consulting, en su intervención en el VII Observatorio de la Sanidad organizado por EL ESPAÑOL-Invertia.

“La salud mental es un derecho, pero es algo que no está garantizado”, ha reconocido, a la vez que ha confirmado que son los jóvenes los que peor se encuentran.

María Jesús Álava Reyes, psicóloga y directora del Centro Álava Reyes y de Apertia Consuting

En España, un tercio de la población adulta presenta niveles de angustia insoportables, y uno de cada dos jóvenes manifiesta sentirse muy mal, según la psicóloga.

Además, nuestro país encabeza el consumo de tranquilizantes en Europa y lidera las cifras de absentismo laboral por salud mental, concentrándose principalmente en jóvenes.

Y ha ido más allá al asegurar que un 25% de los jóvenes consume psicofármacos y el 40% de las personas con problemas de salud mental no recibe tratamiento.

Por ello, para esta profesional hay una etapa clave en la vida. Las bases de la salud mental y la personalidad se forman en los primeros seis años de vida, etapa en la que se desarrolla cerca del 80% del acervo intelectual.

Así, un estudio realizado entre niños de 0 a 14 años, según la profesional, ha demostrado que trabajar la educación emocional personalizada desde edades tempranas previene el fracaso escolar y fomenta adultos más felices y capaces de superar la adversidad.

Asimismo, ha explicado que la sobreprotección en la infancia dificulta la autonomía y genera inseguridad al afrontar la vida adulta y el mundo laboral.

Absentismo

En cuanto al absentismo laboral, María Jesús Álava cree que existe una brecha de expectativas entre las empresas y los jóvenes trabajadores.

Las nuevas generaciones no buscan únicamente un salario o trabajar por trabajar; priorizan la formación, la flexibilidad, la conciliación y, sobre todo, encontrar un propósito, valores compartidos y un sentido a su labor.

“El problema es que no les estamos escuchando y en las empresas no saben cómo actuar con ellos”, ha dicho.

En este sentido, ha opinado que faltan líderes emocionales en las organizaciones capaces de ofrecer claridad, escucha activa, confianza, retroalimentación y aprendizaje.

“El primer jefe va a ser fundamental. Va a ser el que le motive o no”, ha afirmado.

Por último, ha reflexionado sobre mejorar la salud mental con trabajo diario mediante la sensibilidad, la capacidad de reflexión, la atención, la búsqueda de puntos de encuentro, el sentido común y el sentido del humor.