Patricia Herrero (Vericat): "El paciente ve el primer día cómo serán sus implantes dentales en una imagen gracias a la IA"

Patricia Herrero, CEO de Vericat, puso este jueves en valor la aplicación de la inteligencia artificial de la cadena especializada en implantología dental inmediata, que cuenta con 14 clínicas en España. "Nuestros pacientes ven el primer día cómo quedará el resultado final de sus implantes dentales gracias a una imagen 3D en movimiento", expuso.

Herrero se pronunció en estos términos durante su intervención en el VII Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL-Invertia en la sede de la Organización Médica Colegial de España.

La dirigente subrayó la "especialización exclusiva", la "implantación de la inteligencia artificial de desarrollo propio" y el "modelo de formación práctica que actúa como cantera de talento", como sus principales valores marcan la hoja de ruta de Vericat Implantología para liderar su segmento.

Tras 25 años de recorrido, Herrero asume la dirección enfocada en preservar la esencia del fundador mientras adapta la marca a las exigencias de la odontología moderna. "Lo difícil no es llegar, sino mantenerse; se trata de adaptar toda la experiencia y el buen hacer de nuestro fundador, Alberto Vericat, a los nuevos tiempos y poner el foco en el paciente futuro", dijo.

En un sector "atomizado" y en "constante proceso de concentración", la máxima ejecutiva sostiene que la clave de su posicionamiento radica en "una propuesta de valor basada exclusivamente en la alta especialización y la atención personalizada".

Frente a los modelos convencionales de cadenas dentales generales, Vericat subraya su especialización en la rehabilitación total mediante la técnica de carga inmediata en una única jornada.

Patricia Herrero, CEO del Grupo Vericat

Esta metodología permite que el paciente ingrese por la mañana para la intervención y abandone la clínica por la tarde con una prótesis fija definitiva. Herrero explica que se trata de "un proceso revolucionario en la experiencia del usuario".

"El hecho de poder entrar, tratarte con todo el cuidado y salir con una prótesis definitiva colocada que te permite comer con normalidad hace que nuestros pacientes digan que hacemos magia en un solo día", dijo.

Asimismo, la directiva destacó que este procedimiento se complementa con técnicas de sedación consciente para garantizar un proceso indoloro. "En la situación tan compleja y delicada con la que vienen hay un componente emocional que abordamos con un trato humano y cercano, viviendo cada caso como único", indicó.

Uno de los "pilares diferenciales" de la firma es su "capacidad para resolver situaciones clínicas consideradas de extrema dificultad" o "sentenciadas" por otros profesionales.

A través de su Unidad de Casos Complejos y de la unidad especializada en atrofia maxilar severa -lideradas por el Dr. Alberto Vericat y la Dra. De la Nave-, la compañía asume pacientes que carecen de estructura ósea suficiente o que no han recibido alternativas duraderas en otros centros.

"Tenemos la unidad de casos complejos especializada en todos los pacientes que han sentenciado en otras clínicas, bien porque no tienen la tecnología suficiente o bien porque les falta especialización", detalló. "Operamos más de 150 casos al año de este tipo con una tasa de éxito elevadísima, dándole a pacientes con necesidades especiales una solución definitiva", agregó.

Método interno

La transformación digital en Vericat no se apoya en soluciones comerciales de terceros, sino en "un modelo de innovación con desarrollo tecnológico automático adaptado a su método clínico interno".

La compañía ha integrado recientemente "herramientas pioneras fundamentadas en inteligencia artificial que optimizan tanto la experiencia de diagnóstico como la auditoría interna". "La tecnología a día de hoy nos ayuda, pero no se entiende si no va de la mano de la experiencia de nuestros doctores y del propio Método Vericat; al juntar ambas cosas generamos un ecosistema imparable", afirmó Herrero.

Entre estos hitos tecnológicos, la ejecutiva resalta que "en la primera visita se realiza una simulación 3D en movimiento con inteligencia artificial para que el paciente, con una sola imagen, vea cómo va a quedar su resultado definitivo", al tiempo que han implantado "una auditoría propia desarrollada de forma autónoma que nos permite medir la precisión del diagnóstico desde la primera consulta".

En la actualidad, Vericat cuenta con una red consolidada de 14 clínicas distribuidas principalmente en Valencia, Madrid y Bilbao, y atiende a usuarios procedentes de diversos puntos de la geografía española "gracias a la inmediatez de sus tratamientos".

Patricia Herrero, CEO de Vericat, durante la entrevista. Cristina Villarino

La estrategia de expansión de la empresa contempla ampliar su presencia en el territorio nacional bajo criterios de crecimiento orgánico y sostenibilidad financiera. La CEO de la compañía subraya el propósito de la firma de "acercar a todos los rincones el Método Vericat para que todo el mundo pueda lucir una sonrisa sabiendo que se pone en las mejores manos".

Además, y en respuesta a la falta de reconocimiento oficial de las especialidades odontológicas en España, la empresa desarrolla desde hace más de una década una vertiente académica de alta intensidad práctica. Se trata del Máster de Implantología Vericat, que "opera como un eje divulgativo y como la principal fuente de reclutamiento de cirujanos para la red de clínicas".

"En España no está reconocida la especialidad dental como la médica, por lo que los odontólogos buscan un máster quirúrgico donde puedan operar con pacientes reales", dijo. "Nuestro máster es nuestra cantera y todos los doctores que trabajan con nosotros se han formado en él y están titulados en el Método Vericat", destacó.

Al ser preguntada sobre la posición de la firma en el horizonte del año 2030, Patricia Herrero auguró que serán "líderes en el sector dental, referentes en la integración de tecnología e inteligencia artificial con el foco en el paciente". "Y, por supuesto, con más clínicas", zanjó.