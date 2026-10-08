Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS durante la celebración del VII Observatorio de la Sanidad organizado por EL ESPAÑOL-Invertia. Cristina Villarino EE

Marta Villanueva (IDIS) confía en que la Ley de Salud Digital se tramite para desarrollar la historia clínica resumida

Lo relevante en el ámbito sanitario no es la cantidad de datos, sino su calidad, estructuración y armonización.

Así lo ha asegurado Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS durante la celebración del VII Observatorio de la Sanidad organizado por EL ESPAÑOL-Invertia.

La directiva ha distinguido entre el uso primario (asistencial, donde el paciente es dueño de su historia clínica) y el uso secundario (datos anonimizados o pseudonimizados para investigación, innovación y medicina personalizada de precisión).

Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS

“Lo que hay que hacer es armonizar y de eso se ha dado cuenta Europa”, ha dicho, en referencia al reglamento que dice que en 2030 los ciudadanos europeos tendrán que tener una historia clínica resumida.

El problema es que aunque ya existe el marco del Reglamento Europeo del Espacio de Datos de Salud, en España todavía no se ha publicado ni aprobado la Ley de Salud Digital que debe desarrollarlo e implementarlo a nivel nacional.

Marta Villanueva confía en que salga lo antes posible la Ley de Salud Digital, pese a las circunstancias políticas y el adelanto electoral del 29 de noviembre.

Por ello, de momento, cree que la falta de esta ley genera incertidumbre técnica y regulatoria sobre el funcionamiento práctico, como la manera en que se constituirán los Organismos de Acceso al Dato o los trámites formales para ejecutar la conexión de datos.

En su caso han hecho los deberes a través de la plataforma miHDC. Se trata de una iniciativa de la Fundación IDIS que cuenta con más de 3 millones de accesos.

Permite a los usuarios de la sanidad privada consultar y compartir de forma segura y trazable su historia clínica con los profesionales médicos.

La directora general de la Fundación IDIS ha explicado que en España hay 12,6 millones de personas (25% de la población) con doble aseguramiento sanitario que generan más del 20% de las historias clínicas.

“El Ministerio de Sanidad lleva años trabajando en armonizar las historias clínicas de las 17 comunidades autónomas y las ciudades autónomas”, ha comentado haciendo referencia a 18 espacios.

Lo que le ha permitido proponer a la plataforma miHDC como el espacio 19 para conectar el ámbito privado con las 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas.

Aunque técnicamente la integración es factible, como ya ha comentado Villanueva se requiere el marco normativo de la futura Ley de Salud Digital para dar cobertura regulatoria a la conexión.

Por otro lado, ha contado que a través del proyecto NEXO IA, se busca integrar la inteligencia artificial como herramienta de apoyo al profesional sanitario para mejorar diagnósticos y personalización de tratamientos.