Marta Galipienzo (Colegio de Farmacéuticos): "Un historial único y completo sería muy útil para la atención completa"

La vicepresidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), Marta Galipienzo, aseguró que un historial farmacoterapéutico único y completo "sería muy útil para dar una atención sanitaria completa".

Durante su conversación este jueves sobre la Farmacia y el Espacio Europeo de Datos de Salud en el VII Observatorio de la Sanidad organizado por EL ESPAÑOL-Invertia, Galipienzo defendió que las oficinas de farmacia son "la red sanitaria más cercana a la ciudadanía".

Señaló que junto a Grecia y Chipre, España es el país con más farmacias por habitante, lo que le permitiría aportar una cantidad de datos "muy importante".

En este sentido, manifestó que "el simple hecho de tener un historial único cambia el sistema sanitario para el paciente". "Que esté todo junto y homologado lo convierte en algo muy útil para el paciente, pero también para los demás profesionales sanitarios, para una atención integral más correcta", apuntó.

El Espacio Europeo de Datos de Salud es un marco normativo de la Unión Europea diseñado con el objetivo de unificar, proteger y facilitar el intercambio de datos sanitarios electrónicos entre los países miembros.

De esta manera, permitiría a los pacientes consultar su historial, recetas y datos de salud de una forma sencilla desde cualquier país. Además, también permitirá la reutilización de la información para la investigación.

Marta Galipienzo, vicepresidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF)

"Lo que este espacio de datos puede ofrecer a la farmacia es muy interesante, de cara a nuestro objetivo de integrar al paciente en el centro del sistema", aseguró durante su intervención.

Al respecto, consideró que toda esta información e investigación "abre un abanico de ilusiones teniendo en cuenta todos los servicios farmacéuticos que queremos prestar".

El papel del Colegio

En este contexto, la vicepresidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos defendió la figura del Colegio como "concentradores" de las novedades tecnológicas con el objetivo de que el dato que haya que remitir llegue "curado y bien procesado".

Al respecto, explicó que la propia organización y regulación de las farmacias, al obligar a todos los profesionales a colegiarse, convierte a estas organizaciones en garantes de que los procesos tecnológicos "sean fiables y útiles para el ciudadano".

Marta Galipienzo, vicepresidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) Cristina Villarino

Además, defendió que cuentan con experiencias de interoperabilidad como el sistema SEVeM, el Sistema Español de Verificación de Medicamentos. Se trata de una plataforma que pretende blindar la cadena de suministro legal.

"La organización colegial respeta lo que cada comunidad autónoma hace, pero buscando un modelo común", afirmó, al tiempo que señaló que todavía no se han concretado los detalles de la ley de salud digital.

En este contexto, consideró que "nos enfrentamos a un cambio de paradigma, donde entran nuevas herramientas o la Inteligencia Artificial" y afirmó que "es un nuevo escenario donde todavía no podemos ni imaginar lo que podemos llegar a crear".

En opinión de Galipienzo, uno de los retos principales es la interoperabilidad. Señaló que con la receta electrónica "se dejó hacer a cada comunidad autónoma un modelo y cuando estaban los 19 se decidió ponerlos en común", algo que señaló que "ha sido muy complicado". En conclusión, lamentó que no se pueda prestar la misma atención a una persona cuando está en su autonomía que cuando está fuera.

El siguiente paso, la receta transfronteriza, según explicó, se está abordando pero de manera desigual, porque faltan países como Francia, Italia o Alemania.