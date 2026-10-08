Rita de la Plaza, tesorera del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF); Marcos Domínguez, redactor de Sanidad de EL ESPAÑOL-Invertia; y María Fuensanta Martínez Lozano, directora general de Planificación, Farmacia e Investigación Sanitaria de la Consejería de Salud de la Región de Murcia durante la celebración del VII Observatorio de la Sanidad organizado por EL ESPAÑOL-Invertia. Cristina Villarino EE

La farmacia se alza como la primera línea de la prevención y la promoción de la salud

En España existen más de 22.000 farmacias comunitarias que ofrecen una cobertura equitativa y accesible sin cita previa, constituyendo un pilar fundamental de la atención primaria y la proximidad asistencial.

Ese valor de la farmacia comunitaria como Atención Primaria es el que ha resaltado María Fuensanta Martínez Lozano, directora general de Planificación, Farmacia e Investigación Sanitaria de la Consejería de Salud de la Región de Murcia.

“El éxito histórico del modelo español al lograr que el medicamento llegue a quien lo necesita, donde y cuando lo necesita”, ha dicho en su intervención en el VII Observatorio de la Sanidad organizado por EL ESPAÑOL-Invertia.

Conversación a dos. La farmacia, en la primera línea de la prevención y la promoción de la salud

Rita de la Plaza, tesorera del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha ido más allá.

Ha destacado la capacidad del farmacéutico para detectar situaciones de vulnerabilidad social, soledad o riesgos de salud y derivar a los usuarios a los ayuntamientos o servicios sociales. “Podemos ayudar al sistema de salud saturado, especialmente en las zonas rurales”, ha indicado.

Ha argumentado que la red de farmacias está conectada con atención primaria y el hospital y son un radar a la hora, por ejemplo, de ver el pico de la gripe con la venta de antigripales.

De hecho, las zonas rurales son buenas para hacer pruebas. “La farmacia rural es perfecta para determinados pilotajes porque ahí nadie se va a indignar con algo que se puede poner en marcha”, ha comentado María Fuensanta.

Fuensanta ha defendido la necesidad de establecer indicadores para medir los resultados en salud de las actuaciones farmacéuticas, avalando así su impacto para conseguir su respaldo legislativo.

En su caso, ha recordado que en Murcia hay programas de cribado de cáncer de colon y de cérvix en las farmacias y que han puesto en marcha un ensayo clínico para comprobar cómo la farmacia comunitaria impulsa la cobertura vacunal.

En este sentido, desde el CGCOF se ha pedido que los servicios asistenciales y los cribados lleguen por igual a todas las comunidades autónomas, evitando diferencias entre territorios.

Asimismo, también han demandado maximizar el potencial de la receta electrónica para conectar directamente a la farmacia con los prescriptores, enfermería, atención primaria y servicios sociales.

Retos

Como retos, las ponentes reclaman actualizar el marco legislativo para dotar de estabilidad jurídica y económica al sector y medir metódicamente los resultados en salud.

También han reclamado escalar las experiencias piloto exitosas hacia una cartera de servicios asistenciales homogénea en todo el territorio nacional.

“Es muy importante que la sociedad crea en los farmacéuticos y los farmacéuticos en ellos mismos”, ha concluido María Fuensanta.