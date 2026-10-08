Néboa Zozaya González, presidenta de la Asociación de Economía de la Salud (AES). Cristina Villarino

Las bajas médicas se disparan un 60% en España y cuestan ya 16.000 millones de euros a la Seguridad Social

Las bajas médicas se han convertido en uno de los grandes problemas de España. Entre 2017 y 2024, las incapacidades temporales han aumentado un 60% y su coste ya alcanza los 16.000 millones de euros.

Una factura que presiona las cuentas públicas y pone sobre la mesa la necesidad de mejorar la gestión del sistema sanitario.

Así lo ha explicado Néboa Zozaya González, presidenta de la Asociación de Economía de la Salud (AES), durante su intervención en el VII Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

La experta ha puesto el foco en el fuerte crecimiento de las bajas laborales. Los problemas de salud mental, enfermedades musculares y de los huesos se encuentran entre las principales causas de este incremento.

Según los datos del informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) citados por Zozaya, las incapacidades temporales representan ya la segunda partida de gasto de la Seguridad Social, solo por detrás de las pensiones.

Néboa Zozaya González, presidenta de la Asociación de Economía de la Salud (AES)

Sin embargo, este aumento no responde a un único motivo. La presidenta de AES ha señalado el envejecimiento de la población trabajadora, los problemas de salud mental tras la pandemia y la situación del mercado laboral.

A estos factores se suma otro problema del sistema sanitario español: las listas de espera. Los retrasos para recibir atención médica pueden alargar las bajas y dificultar la reincorporación de los trabajadores.

Ante esta situación, Zozaya apuesta por mejorar la información disponible para los profesionales sanitarios. En concreto, propone facilitar a los médicos de atención primaria datos sobre la situación laboral de cada paciente.

También plantea desarrollar herramientas para calcular la duración prevista de una baja según la enfermedad. Esto, explica, permitiría detectar los casos con mayores diferencias entre el tiempo estimado y el real.

La medida cobra especial importancia ante la falta de inspectores sanitarios. La experta considera necesario concentrar los controles en los casos con mayores desviaciones.

Además, defiende adaptar los puestos de trabajo y facilitar las reincorporaciones progresivas. El objetivo es evitar bajas más largas de lo necesario sin perjudicar la recuperación de los pacientes.

Eso sí, Zozaya ha dejado claro que las decisiones sobre las altas y las bajas laborales deben responder a criterios médicos.

El acceso a los medicamentos

Más allá de las incapacidades temporales, la presidenta de AES también ha abordado los retrasos en la llegada de nuevos medicamentos a España.

En este ámbito, ha destacado una mejora. España ha reducido en 120 días los tiempos de acceso a los tratamientos durante los últimos dos años. El país ha pasado del puesto 30 al 15 entre 36 países analizados.

Pese a este avance, todavía existen diferencias con otros mercados europeos. Zozaya ha recordado que uno de cada cinco medicamentos aprobados en Europa no llega a solicitar precio en España por decisión de los propios laboratorios.

La experta considera fundamental acelerar la llegada de nuevos tratamientos, pero también insiste en la necesidad de valorar sus beneficios y su coste.

En este sentido, ha defendido un uso responsable de los recursos públicos. No se trata de financiar cualquier medicamento a cualquier precio, sino de priorizar aquellos tratamientos que aporten mejoras reales para los pacientes y el sistema sanitario.