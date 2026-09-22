Ismael Gómez García, director de Estrategia Digital Global de la OEI, Elena Pérez, redactora de EL ESPAÑOL, Silvia Agulló, directora de Sostenibilidad de DKV Seguros y Carlos Alfredo Barahona, director del INTEF; Sara Fernández

El triángulo del bienestar social, en el Observatorio ODS: "La salud debe ser preventiva, predictiva y personalizada"

A menudo nos dejamos llevar por la fascinación técnica de la inteligencia artificial, olvidando que la tecnología no opera en el vacío: su único fin legítimo es servir a las personas.

En esta era de transformaciones aceleradas, la IA generativa y predictiva ya hace posible lo que antes rozaba la ciencia ficción: prever un riesgo sanitario antes de que se manifieste o personalizar la educación de un niño en tiempo real, tejiendo redes de inclusión sin dejar a nadie atrás.

Con el propósito de aterrizar estos avances a la realidad cotidiana, el V Observatorio ODS celebra la sesión 'DiagnósticODS: estrategia y emergencia en la era de la IA', dedicada a analizar la intersección crucial entre salud, educación e inclusión (ODS 3, 4 y 10).

Silvia Agulló, directora de Sostenibilidad de DKV Seguros. Sara Fernández

Para debatir sobre este triángulo del bienestar social, la mesa reúne a tres voces expertas de referencia: Silvia Agulló, directora de Sostenibilidad de DKV Seguros; Carlos Alfredo Barahona, director del INTEF; e Ismael Gómez García, director de Estrategia Digital Global de la OEI.

De la reacción a la predicción

Uno de los principales vectores de cambio se vive en el ámbito sanitario. La transición hacia un modelo preventivo en lugar de meramente reactivo encuentra en el análisis de datos un acelerador clave.

Gracias a la IA predictiva, el tiempo de diagnóstico y la capacidad para detectar riesgos sanitarios antes de que se manifiesten podrían reducirse de manera significativa.

"Avanzar hacia una salud preventiva pasa por hacer este esfuerzo: preventiva, predictiva y personalizada. Las tres cosas", afirmó Silvia Gulló, directora de Sostenibilidad de DKV Seguros.

Carlos Alfredo Barahona, director del INTEF. Sara Fernández

Gulló enfatizó la necesidad de adoptar el enfoque One Health, recordando que "no puede haber salud en un planeta enfermo".

Asimismo, ejemplificó cómo la innovación ya ofrece soluciones tangibles y personalizadas: desde dispositivos capaces de predecir crisis epilépticas antes de que ocurran hasta el uso de realidad virtual para reducir la ansiedad infantil previa a una intervención quirúrgica.

El desafío del bienestar

No obstante, esta alta dependencia de los datos despierta importantes alarmas sobre la privacidad, la seguridad de los menores y la responsabilidad sanitaria en la toma de decisiones.

Frente a estos riesgos, la capacitación y la alfabetización digital se presentan como escudos imprescindibles.

"Hace 25 años nos preocupaba el tiempo de pantalla; luego llegó la seguridad y privacidad de los datos; y ahora, con la IA, se suma una tercera capa de riesgos. Debemos fomentar el pensamiento crítico y ayudar a reconocer los sesgos", advirtió Carlos Alfredo Bayona, director del INTEF.

Desde el ámbito educativo y de formación docente, Bayona insistió en que la tecnología no debe convertirse en un fin en sí misma ni en un foco de aislamiento: "Si no tenemos un trasfondo pedagógico, la tecnología solo mete ruido. Deberíamos ir hacia una inclusión desde el diseño con un enfoque pedagógico y humanista".

Lenguaje, inclusión y sesgos

El tercer vértice del debate puso el foco en los sesgos culturales e hiper-centralizados de los algoritmos. Con la mayoría de los modelos desarrollados en Silicon Valley o bajo lógicas predominantemente anglosajonas, existe un riesgo real de exclusión para comunidades locales y minorías lingüísticas.

"Cuando piensan en una inteligencia que supera a la humana, piensan en algo que iría muy bien en las calles de San Francisco, pero que no duraría ni un día en las calles de Quito", ironizó Ismael Gómez García, director de Estrategia Digital Global de la OEI.

Ismael Gómez García, director de Estrategia Digital Global de la OEI. Sara Fernández

Gómez García destacó la urgencia de aplicar la IA desde una perspectiva intercultural que contemple las más de 600 lenguas indígenas de Iberoamérica. Además, defendió el uso ético de los datos para diagnosticar brechas de competencias y combatir la informalidad laboral en la región:

"Podemos utilizar la IA para identificar las brechas de competencias y ayudar a que la gente entre en el mercado laboral y se mantenga en él. Eso crea un círculo virtuoso: da acceso a la educación, al trabajo digno y a la cultura", concluyó.

Salud, educación e inclusión: conectando comunidades y bienestar social

La mesa redonda concluyó con una reflexión compartida: la inteligencia artificial no es, por sí misma, ni amiga ni enemiga del bienestar social.

Su condición dependerá de si su desarrollo se subordina a principios de transparencia, supervisión humana, inclusión desde el diseño y alianzas estratégicas (ODS 17). Solo garantizando la soberanía digital y el respeto a la privacidad se podrá transformar la fascinación tecnológica en un impacto real y equitativo para toda la sociedad.