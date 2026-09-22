Pedro J. Ramírez inaugura el V Observatorio de los ODS: "Si los problemas son globales, dónde está la gobernanza global"

El V Observatorio ODS de EL ESPAÑOL, ENCLAVE e Invertia ha arrancado este martes 22 de septiembre en CaixaForum Madrid. Durante dos jornadas, más de cincuenta expertos analizarán los retos de la Agenda 2030 y el papel que puede desempeñar la inteligencia artificial ante algunos de los grandes desafíos sociales, económicos y medioambientales.

El presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, ha sido el encargado de inaugurar esta quinta edición del foro, que este año pone el foco en el impacto de una tecnología que, según ha señalado, ha avanzado a una velocidad que obliga a revisar el escenario en el que se plantearon los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Como él mismo ha defendido, desde este diario "somos beligerantes con la defensa de los ODS. Es una de las causas más nobles que la humanidad puede abrazar. Representa el único gran consenso de la comunidad internacional que se alcanzó en el siglo XXI para afrontar los desafíos que tienen que ver con el futuro de civilización y con la preservación de la dignidad".

El término elegido para esta edición combina "diagnóstico" con las siglas de los ODS. "Es un término que asociamos con el ámbito médico; es aquello que hace un profesional cuando el tiempo apremia: evaluar de forma clara y concreta qué está sucediendo y qué factores configuran un estado crítico", ha explicado Ramírez.

Esa idea de observar y analizar la realidad, ha señalado, forma parte de la labor de EL ESPAÑOL desde su nacimiento. "Específicamente en este caso el vertical ENCLAVE ha creado una comunidad de muchos miles de personas que se preocupan cada día por observar cómo es el mundo en que vivimos y hacer un diagnóstico", ha afirmado.

Ramírez ha recordado que 2030 está ya a la vuelta de la esquina y que las metas fijadas hace una década por 193 países afrontan todavía importantes obstáculos. "Seguimos conviviendo con las desigualdades, la pobreza y el hambre en el planeta", ha apuntado.

Tal es la situación que el director de EL ESPAÑOL se ha atrevido a confirmar que "estamos solo a cuatro años del final y es evidente que nos vamos a quedar cortos en muchos, prácticamente todos, esos objetivos". Sin embargo, esa afirmación no le ha impedido subrayar que "este periódico seguirá comprometido con esta denuncia".

Ramírez también ha abordado durante su intervención la situación de Ceuta y ha defendido el derecho de la ciudad a un desarrollo sostenible: "Está siendo un ejemplo al impulsar su economía blanca, verde y azul, aprovechando todas las posibilidades de las nuevas tecnologías para incentivar las industrias adecuadas".

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL

Además, el presidente ejecutivo de EL ESPAÑOL no ha querido perder la ocasión para hacer hincapié en el "orgullo" que sienten el resto de españoles por Ceuta y trasladar su apoyo a la región.

"Es una ignominia que padezca este desastre, fruto de una situación inaudita que tiene que ver también con los ODS y con las migraciones. Jamás en la historia humana se había producido una avalancha de tantas personas de un puesto fronterizo. Nunca", ha remarcado.

"Detrás de cada persona en Ceuta hay alguien con derechos y dignidad, pero el elemento central es que también son víctimas que han sido utilizadas como daños colaterales de un proyecto, como elementos de agresión humana. Y esto es lo que está generando una situación insoportable para los ceutíes".

Pedro J. Ramírez ha abordado los planteamientos que han surgido a raíz del desarrollo de la inteligencia artificial al cierre de su discurso. "En el momento que se estableció la Agenda 2030, no era un elemento significativo, pero ahora estamos plenamente acostumbrados a que haga muchas cosas que antes hacíamos nosotros. Esto tiene ventajas extraordinarias, pero también han surgido temores".

"La consecución de esos objetivos implica que el modelo de lenguaje tiene que luchar por su permanencia, por su permeabilidad. La IA no deja de ser artificialmente humana, parte de la capacidad de generación de un peligro que la humanidad ha demostrado de manera permanente y recurrente".

Pedro J. Ramírez, durante el discurso inaugural del V Observatorio ODS. Javi Carbajal

Por ese motivo, el director de EL ESPAÑOL ha afirmado que "lo prudente es encontrar la forma de establecer algún tipo de moratoria, no en la utilización de la IA, sino una moratoria en traspasar nuevas fronteras en los avances hacia nuevos objetivos en el lenguaje de la IA".

"No debe poder pensar en lugar de nosotros, debe servir para poder desarrollar nuestros pensamientos, nuestras iniciativas, pero hay una tendencia en el ser humano a la acomodación. El problema es que en el momento en que cruzas esa frontera entre el pensar y dejar que otros piensen por nosotros estaremos perdidos como civilización y como especie".

Asimismo, el presidente ejecutivo de EL ESPAÑOL ha destacado sus posibilidades para analizar grandes cantidades de información y contribuir a abordar problemas relacionados con el clima, la salud o la educación. Pero también ha advertido de los riesgos que puede plantear el desarrollo de sistemas cada vez más avanzados.

Pedro J. Ramírez ha reivindicado en este escenario el papel del periodismo como espacio para impulsar acuerdos y abrir debates. Y ha cerrado su intervención llevando el debate a la responsabilidad humana ante el avance tecnológico y en los propios dirigentes: "Si los problemas son globales, dónde está la gobernanza global de esos problemas".

Isabel Fuentes Julián, directora de CaixaForum Madrid

La apertura ha continuado de la mano de Isabel Fuentes Julián, directora de CaixaForum Madrid, quien ha querido dejar un mensaje claro sobre estas jornadas: "Pensemos mucho en que esto no es solo escuchar y dejar pasar. A ver si entre todos conseguimos encauzar nuestro proyecto a un mundo mejor".