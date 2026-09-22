Marta Villanueva (IDIS) reclama consenso entre lo público y lo privado: "La tecnología no es un problema"

Tras una primera mitad de jornada marcada por el papel de la inteligencia artificial en diferentes sectores, donde la gobernanza, la ética y la dimensión social han estado en el centro de la conversación, ha continuado el quinto Observatorio de los ODS rotando el foco hacia el medioambiente, la energía y la descarbonización industrial.

La primera conversación de la tarde ha sido a cargo de Miguel López-Valverde Argüeso, consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, y ahora ha llegado el turno de Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS, entidad privada sin ánimo de lucro fundada en mayo de 2010 que agrupa a los principales grupos de hospitales, clínicas privadas y compañías aseguradoras de salud en España.

El diálogo ha rondado, como no podría ser de otro modo, en torno a los datos y la sostenibilidad en el sector de la salud, donde Villanueva ha arrancado exponiendo algunas de las estrategias que se están llevando a cabo desde el sector para alcanzar la sostenibilidad del sistema, pero no sin antes hacer una pequeña mención a la propia Agenda 2030.

"Cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de un entorno cambiante con recursos escasos y actualmente estamos en un momento de cambio global. En 2015 se planteó que se desarrollaran los ODS con una agenda que finalizaba en 2030 con el objetivo de hacer más sostenible a futuro el mundo, y lo cierto es que lo más importante de los 17 objetivos no es su cumplimiento ni su contribución, sino que hubo 193 países de acuerdo para consensuar", ha explicado.

Entonces, afirma, hubo "cohesión entre las partes y unificaron criterios comunes" y eso es precisamente lo que hacen desde la Fundación IDIS, porque Villanueva considera vital que el sector público y privado conversen, lo que ha quedado claro al mencionar que "tenemos que buscar esa fórmula para que de manera natural lleguemos al consenso".

Bajo su punto de vista, "estamos obligados a hacer cambios estructurales", dado que, para ella, "esto no va de meter tecnología en criterios del pasado, sino de plantear nuevos procesos", porque, como en tantos otros sectores, "el ecosistema ha cambiado y queremos otras cosas".

Es concretamente en ese punto donde aparece la labor de la fundación que dirige y se pone el consenso en el centro de la actuación con el objetivo de "generar procesos comunes que nos lleven a una medicina predictiva, personalizada y de precisión que tanto nos gusta a los pacientes porque ofrece salud y bienestar".

Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS

Respecto a los pasos que faltan para alcanzar una historia clínica real en España ha seguido insistiendo en la necesidad de "coordinación" entre lo público y lo privado: "No tenemos más que llegar a un punto de consenso y de voluntad. La tecnología no es un problema, es cuestión de decir hágase y ya está. La normativa existe y la regulación también".

"Estamos hartos de contar a nuestros médicos el historial. A ver si lo descubrimos y dejamos de repetir nuestra historia. Es un tema de eficiencia y responsabilidad. Somos responsables de nuestros datos", afirmaba.

Por otro lado, y poniendo esta vez el foco del debate en la iniciativa del Espacio Europeo de Datos de la sanidad privada impulsado por la propia Fundación IDIS, ha subrayado que actualmente está en "un proceso de armonización con las 17 comunidades autónomas" y ha asegurado que este espacio es ya "una realidad" en la privada gracias a la Fundación IDIS.

"La propuesta de todo esto crea innovación. Todos los que estamos aquí vivimos con la IA y esta no entontece, es magnífica si tenemos pensamiento crítico, si nos hace grandes", expone.

Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS. Sara Fernández

Por ese motivo, Villanueva ha defendido hacer un "proceso asistencial del paciente, pero no como se ha hecho antes, sino con un proceso nuevo donde estén involucrados todos los pacientes y donde conozcamos una nueva forma de entender. En IDIS hablamos de salud. Nos ponemos antes de la enfermedad. Estamos generando cohesión, alianzas y nuevos procesos de todo el viaje asistencial de cómo vamos a vivir con la IA como compañero de viaje".

Como no podría ser de otro modo, la directora general de la Fundación IDIS ha cerrado su intervención realizando un pronóstico a futuro. Y es que, según ella, sin una cultura real del dato dentro de diez años no será sostenible el sistema sanitario, razón por la que ha asegurado que este avance "se va a producir ya que estamos en un punto de no retorno".

"Vamos a utilizar el dato y lo vamos a usar bien. Hay que ser optimista. Veremos cosas dentro de muy poquito tiempo que ahora creemos imposibles", ha concluido.