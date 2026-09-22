Tecnología contra la trata: algoritmos e IA para combatir la explotación sexual y proteger a las víctimas. Sara Fernández

La inteligencia artificial se convierte en arma de doble filo contra la trata: "El putero sabe lo que está haciendo"

Continúa la quinta edición de Observatorio de los ODS y, esta vez, ha sido el turno de una mesa de debate en la que se ha podido conversar sobre el papel de la tecnología contra la trata, centrada en los algoritmos y la inteligencia artificial para combatir la explotación sexual y proteger a las víctimas.

El diálogo ha puesto el foco en el uso de la IA en el patrullaje digital, principalmente a la hora de desmantelar las redes de trata, rastrear anuncios fraudulentos y proteger a los colectivos vulnerables.

Para ello, Rocío Mora, directora ejecutiva de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP); Begoña Arana, directora ejecutiva de Nuevo Hogar Betania; Beatriz Sánchez, fiscal de sala coordinadora de Trata de Personas y Extranjería de la Fiscalía General del Estado (FGE); y Daniel Pulido Cintrano, inspector jefe de la Sección II de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos de la UCRIF Central, se han dado cita en CaixaForum Madrid.

Lo ha hecho en el marco de un evento que, celebrado por EL ESPAÑOL, ENCLAVE e Invertia, busca marcar una estrategia de actuación ante la emergencia de los ODS en la era de la IA. Y cuya extensión se prolongará durante el próximo 23 de septiembre.

En esta ocasión, los expertos, de la mano de la directora de ENCLAVE, María Ubago, han comenzado analizando el doble filo que tiene precisamente esta tecnología en lo que a la trata se refiere, dado que, si bien se emplea para desarticular estas redes, también es utilizada por las propias mafias para automatizar la explotación, ocultar la oferta y esquivar el control.

Por ese motivo, el inspector jefe Pulido Cintrano ha comenzado desgranando la manera en la que el patrullaje digital y la IA están optimizando la capacidad operativa de la policía para rastrear anuncios sospechosos y desmantelar redes que antes tardaban meses en detectarse.

"Las nuevas tecnologías se están instalando en las organizaciones criminales y suponen un desafío porque utilizan tanto la automatización como la IA para dificultar la detección de la trata de seres humanos. Producen anonimato en estas organizaciones", ha explicado. De ahí que la idea de la policía sea "refundir muchos anuncios que parecen ser independientes", pero siempre con el foco puesto en "conseguir un nexo común para poder desarticular estas organizaciones".

Al mismo tiempo, la fiscal de sala ha expuesto cómo la legislación actual permite apoyarse en la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías: "Necesariamente tenemos que valernos de las herramientas que van surgiendo para detectar, pero desde un punto de vista de materialización de estas investigaciones hay que ser muy cautelosos para que no invada ningún ámbito de derechos fundamentales que luego anule estas diligencias".

Tecnología contra la trata: IA para combatir la explotación sexual y proteger a las víctimas

"La IA ofrece muchas posibilidades positivas y muchas posibilidades negativas", ha remarcado. En concreto, Sánchez ha apuntado como una labor especialmente compleja la de legislar cuando "no se conoce" sobre lo que se está trabajando.

Arana ha continuado bajando estas dos cuestiones a tierra al exponer cómo estas herramientas ayudan a conectar con las víctimas y facilitar su protección efectiva en el territorio: "Tenemos que estar en el mundo digital por la manera nueva de expresarse de las redes criminales. Van por delante de nosotros, pero tenemos que recortar esa distancia. Y, sobre todo, hacer ese uso responsable que nos haga aliados correctos".

Por su parte, Mora ha nombrado casos específicos en los que APRAMP ha utilizado la IA para detectar e identificar a mujeres que están ocultas en pisos privados y son invisibles para la sociedad.

"La mayor parte de las mujeres son captadas a través de entornos digitales. Nosotros hacemos un ciberpatrullaje y eso significa que tenemos datos muy claros que si no fuera por esta IA no podríamos haberlos explotado. Eso nos hace poner frente a esa lucha por la trata", subraya la directora ejecutiva de APRAMP.

La conversación ha seguido abordando precisamente ese otro lado, el más oscuro, de la inteligencia artificial. Pulido Cintrano ha asegurado que "todas las fases de la trata de seres humanos se puede dar a través del entorno digital". De ahí que, desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estén combinando "un patrullaje online con uno físico", ya que los proxenetas se están aprovechando del "desconocimiento de las víctimas vulnerables" en materia de IA para captarlas y dificultar el propio rastreo de esa actividad.

En momento durante la mesa redonda. Sara Fernández

Por ese motivo, desde la fiscalía han abogado por "un cambio de concepto" en lo que a la trata se refiere."El lado malo es que ellos mismos utilizan esas herramientas y sin acompasarlo con la realidad", afirmaba Sánchez.

Asimismo, Arana ha borrado las dudas sobre si la tecnología es el gran amplificador impune del negocio de los tratantes, y ha asegurado que "es bastante peligroso". "El putero no mide lo que hay detrás del anuncio. Sin embargo, hay un severo riesgo de daños y, por supuesto, un incumplimiento de los derechos fundamentales de la persona. Estamos muy disociados de lo que está pasando, estamos normalizando comportamientos muy serios".

"No podemos no trabajar con la inteligencia humana y no podemos no trabajar con las verdaderas protagonistas. Nuestro proyecto no sería efectivo si no tuviera un batallón de mujeres que hoy hace posible formar un algoritmo. Si no hacemos esto se nos queda atrás la persecución y la condenatoria", ha concluido Mora. "El putero sabe lo que está haciendo".