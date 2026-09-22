Mesa redonda. Brecha de género en la era del dato: discriminación indirecta y liderazgo femenino en el sector 'tech'. Sara Fernández

La brecha de género llega a la era del dato: "Si los algoritmos beben de los sesgos, van a aprenderlo e implementarlo"

Después de conversar sobre el equilibrio de la regulación europea frente al dominio tecnológico de EEUU y China, donde se han abordado los retos para la innovación industrial local y el impacto en el consumo masivo, llega el turno de debatir sobre la brecha de género en la era del dato.

¿Existe la discriminación indirecta? ¿Es real el liderazgo femenino en el sector tech? Estas han sido algunas de las preguntas que han girado en una mesa redonda centrada en las estrategias para corregir los estereotipos patriarcales mediante equipos diversos, así como la presencia de las mujeres en las carreras STEM y puestos directivos tecnológicos.

Para dar respuesta a esta cuestión, EL ESPAÑOL, de la mano de ENCLAVE e Invertia, ha apostado por un elenco de élite en una conversación a tres moderada por la redactora de Mascotario, Angélica Francesca Rimini.

Virginia Saiz, CEO de Plan Internacional España; Ana Velayos, CEO y cofundadora de Ole Tecnología; y Cristina Hernández, directora del Instituto de las Mujeres, han sido las elegidas en esta ocasión.

La primera parte del debate ha puesto el foco en el diagnóstico y la brecha actual, donde Hernández ha disipado las dudas sobre la discriminación en la era del dato. Para ella, los mayores riesgos están en "todas las esferas". Y lo explica: "Si los algoritmos beben de los sesgos, van a aprenderlo".

Por ese motivo, defiende que "tenemos que incluir mujeres en el diseño, no solo como ingenieras, sino también como humanistas. [...] Tenemos que seguir empujando. La ciencia y la tecnología no se pueden contar sin ellas. No se trata de resolver sesgos una vez ya está diseñada la tecnología, sino de ir al principio, al origen, y que no los tenga".

Saiz ha seguido la conversación redirigiendo la situación hacia la elección de los estudios STEM por parte de las niñas y jóvenes, donde ha sugerido que estas "siguen viendo imágenes en las que, cuando piensan en un ingeniero, es difícil que les venga a la cabeza una mujer".

Por su parte, Velayos ha asegurado que los perfiles de humanidades son hoy más urgentes que nunca, sobre todo a la hora de eliminar el sesgo tecnológico en el desarrollo del Big Data y la IA. "Es necesaria una mayor diversidad y mayor pluralidad de formaciones, tanto en los equipos de trabajo como en los puestos de liderazgo", ha afirmado.

Brecha de género en la era del dato: discriminación indirecta y liderazgo femenino en 'tech'

"La tecnología nos dice todo lo que somos capaces de hacer y las humanidades para quién vamos a hacer eso, con qué objetivo y con qué límites. La IA no crece sola, la estamos alimentando todo el tiempo y, si de forma recurrente le estamos dando datos con sesgos, los va a reproducir y, lo que es más peligroso, lo va a anticipar", explica Velayos.

Por ese motivo, hace hincapié en que "los perfiles de humanidades vienen a dar ese contexto", algo que, según considera, "necesita" la tecnología.

Al igual que están haciendo las humanidades con la IA, existen otros ejemplos donde se han reducido los sesgos de forma inconsciente, pero no parece que sea fruto del azar. Desde el Instituto de las Mujeres, Hernández ha apuntado que están trabajando en "hacer que respete los derechos humanos".

"Necesitamos ir de la mano con los expertos y expertas de las instituciones", afirma. Y precisamente en esa línea trabaja el sector, donde ya han puesto en marcha proyectos como aquel destinado a "la formación de docentes de robótica para que sepan enseñar de manera no sexista o incluir la perspectiva de género de conocimiento de las universidades en las empresas".

Virginia Saiz, CEO de Plan Internacional España, en un momento durante su intervención. Sara Fernández

En cualquier caso, Velayos considera que estamos pidiendo a las mujeres que adapten un modelo de liderazgo diseñado históricamente por y para hombres. De ahí que insista en que debemos "intentar que la escucha no sea una debilidad".

"Estamos en un momento de incertidumbre máxima, el concepto de liderazgo no trata de que las mujeres tengamos que liderar con el modelo de siempre. Tenemos que tener capacidad de comunidad y tratar de sacar lo mejor de cada uno. Revisar el modelo de liderazgo exige nuevas formaciones y nuevas cualidades", indica la CEO y cofundadora de Ole Tecnología.

El problema, según Saiz, se remonta a la falta de diversidad y apunta a la responsabilidad de los hombres líderes y directivos en la transformación de estas dinámicas. "No son aliados. Son responsables. Son los que tienen el poder de grandes compañías. ¿A quién están sentando en la mesa? ¿A quién están preguntando? Tienen una responsabilidad de hacer una tecnología para todos, pero también una empresa con todos los perfiles", sostiene

Y quizás precisamente por esa razón, Hernández ha querido concluir esta mesa con un dicho tan real como irónico, y es que "el secreto está en la masa", por lo que "cuantas más mujeres estamos en el poder...".