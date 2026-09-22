Benzina, en el Observatorio de los ODS: "Lo que levantamos se desmoronó pero Ceuta saldrá con la ayuda de los españoles"

La Consejera de Sanidad y Servicios Sociales de Ceuta, Nabila Benzima Pavón, ha inaugurado el V Observatorio ODS de EL ESPAÑOL, ENCLAVE e Invertia llamando a la solidaridad de los españoles con la ciudad autónoma, cuya normalidad se perdió el pasado 30 de julio y busca recuperar.

"El 30 de julio marcó un antes y un después. Desde entonces, sentimos que mucho de lo que habíamos levantado con esfuerzo se ha desmoronado de un plumazo", ha lamentado, pero, seguidamente, ha lanzado un mensaje de optimismo: "Ceuta renacerá si nos sentimos acompañados, con la ayuda de todos los españoles".

Benzima ha explicado cómo la situación que vive la ciudad desde hace casi dos meses ha impedido avanzar en programas de salud pública como el de las playas sin humo. "Lo que parecía firme se ha vuelto frágil, la planificación ha quedado atravesada por la urgencia".

La necesidad inmediata, reconoce, es recuperar la normalidad anterior al día 30 de julio, ya que la actual "se traduce en sirenas, trifulcas e incertidumbre. No sabemos hasta cuándo seguiremos así, no hay un horizonte, una fecha ni nada que se le parezca".

La prioridad es "volver a lo que éramos el 29 de julio de este año", recuperar "esa sociedad cotidiana que hace que una persona mayor pueda hacer planes en la ciudad" pero también "hacer atractiva la inversión en Ceuta".

Durante su intervención en el V Observatorio ODS, que ha arrancado este martes 22 de septiembre en CaixaForum Madrid, la consejera ceutí ha señalado que una ciudad se sostiene en calles, servicios e infraestructuras, pero también en "reconstruir la confianza de quienes la habitan, y eso merece ocupar el centro de nuestra atención política".

Por eso, reclama que un ciudadano de Ceuta "merece la misma atención, protección y oportunidades que la de cualquier otro ciudadano español. Ceuta tiene que sentirse acompañada, respaldada y defendida".

Ha lamentado que "detrás de cada compromiso incumplido se debilita un poco más la confianza en las instituciones", y "debemos ofrecer a la ciudadanía unas que sean fuertes, veraces y que estén presentes".

Nabila Benzina Pavón, consejera de Sanidad y Servicios Sociales de la Ciudad Autónoma de Ceuta

Benzima ha querido reconocer la fortaleza de los ciudadanos ceutíes, que "están pasándolo mal y cuesta mantener la calma", por eso ha agradecido a quienes, "con miedo y cansancio, siguen cuidando de los demás".

La fortaleza de los ceutíes se ha visto acompañada por la solidaridad y el cariño de la población española. "Gracias a todos los que nos habéis hecho sentir que Ceuta no está sola.

"A quienes habéis mostrado una bandera, enviado un mensaje de apoyo o salido a las calles para acompañarnos: vuestro cariño ha llegado hasta aquí. Lo hemos sentido en nuestras casas, en nuestras familias y en nuestro corazón".

"Saldremos de esta", ha afirmado con contundencia. "Con unidad, con responsabilidad y apelando y reclamando a los que tienen la obligación de dar respuestas. La fortaleza de los ceutíes merece estar acompañada de hechos".