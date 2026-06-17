Repsol y el uso de la IA: "Lo que nos permita dar mejor servicio al cliente es indicador de éxito"

Julia Díaz, head of data science de Repsol, y Pablo Grandío, director de Quincemil, en el Foro Económico Español: La Galicia que viene. Sara Fernández

La inteligencia artificial está presente en tantos ámbitos y desde hace tanto tiempo que la población no percibe todo su alcance ya consolidado, sino los avances más sorprendentes y significativos. En la multinacional multienergética Repsol, con refinería en Galicia, la implantación de la IA forma parte de un proceso de industrialización cuyo éxito se mide a través de más de un indicador.

Julia Díaz, head of data science de Repsol, repasó en el V Foro Económico Español: La Galicia que viene el modo en que la compañía se ha transformado digitalmente en los últimos años.

"Hay más de un indicador de éxito", señala Díaz respecto a la repercusión de la utilización de la IA. "Medioambiental, económico, de cambio cultural, de alfabetización de empleados, aprovechamiento del día a día para dedicarnos a acciones más relevantes. Aquello que nos permita dar un mejor servicio a nuestros clientes es un indicador de éxito, y cada caso tiene su propio indicador de éxito".

La ciencia de datos es una disciplina que se aplica en las líneas de negocio de Repsol: exploración y producción, transformación industrial y economía circular, estaciones de servicio, generación baja en carbono y la corporación Repsol.

La petrolera arrancó en 2018 su proceso de transformación digital con distintos objetivos, entre ellos el de ser una empresa cero emisiones contaminantes netas en 2050. Los kilotones de Co2 fruto de la digitalización se auditan.

Más de 1.400 personas de la empresa han participado en todas las iniciativas relacionadas con datos e IA, explicó Díaz. De cada una de ellas se mide su coste y el impacto económico. "Si el impacto no justifica el coste de la inversión, la idea se para y se espera a que la tecnología esté preparada o la idea esté madura".

"En los primeros cuatro años se obtuvo un impacto de 800 millones de euros con estas iniciativas", apuntó la directora de datos de Repsol. Al cierre de 2025 se sumaron otros 500 millones.

La IA nativa o tradicional primero y la IA generativa después, con la incorporación de su centro de competencia en 2023, están detrás de esas iniciativas tecnológicas desarrolladas por Repsol. Este centro "multidisciplinar" implica a toda la compañía y se aplica "en el día a día" del negocio.

IA responsable y alfabetización

La empresa creó también un laboratorio de desarrollo de software para llevar a cabo "acciones más rápidas y a menor coste" con IA generativa, así como su primer equipo de IA responsable con procesos de alfabetización para usar adecuadamente estas herramientas tecnológicas.

"La IA generativa tiene una dificultad en medir los impactos. En una acción de IA nativa que establece el precio de las estaciones de servicio tienes claro cuál es el impacto; en la generativa hablas de horas de productividad que gana un empleado", detalla Díaz.

La digitalización como herramienta de trabajo en Repsol y su manera de adaptarse a cualquiera de sus niveles, de la alta dirección a sus empleados, ha permitido que los componentes software de IA creados internamente por la compañía sirvan para que los trabajadores de la refinería creen sus "propios modelos" de IA.

¿Cómo seguirlo?

A Coruña se convierte en el epicentro del debate económico con el V Foro Económico Español: La Galicia que viene. Un evento consolidado ya como la cita anual imprescindible y el gran termómetro de la economía gallega. A lo largo de dos jornadas, el evento vuelve a convertirse en el punto de encuentro de los principales representantes institucionales, líderes empresariales y expertos de la comunidad para debatir, con la vista puesta en el futuro, los grandes retos y oportunidades que definirán el rumbo de Galicia.

El encuentro cuenta como siempre con retransmisión en streaming de principio a fin desde la HOME de EL ESPAÑOL, Invertia, Quincemil y Treintayseis.

Además, el foro cuenta con una completa cobertura de todas sus conversaciones, intervenciones y mesas redondas. Días después publicaremos los mejores momentos en clips de vídeo en LinkedIn, y se podrá ver el foro en su totalidad a través de los vídeos publicados en YouTube.