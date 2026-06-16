Galicia y el liderazgo tecnológico: "La AESIA no es un policía, acompaña a cumplir el reglamento"

El director de NTT Data en Galicia y Asturias, Alberto Borrego, y el director director general de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA), Alberto Gago Brais Lorenzo

La Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA) no es un policía, sino una entidad que acompaña a las empresas en la integración de esta tecnología cumpliendo la normativa. Y es que la innovación y la regulación van de la mano en un ámbito en constante desarrollo y crecimiento.

Esta es una de las principales conclusiones de la conversación entre el director de NTT Data en Galicia y Asturias, Alberto Borrego, y el director general de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA), Alberto Gago, hoy en el Foro La Galicia que viene.

El Foro Económico Español La Galicia que viene reúne este martes en el auditorio de Afundación en A Coruña a representantes institucionales, empresarios y expertos para debatir sobre los principales retos y oportunidades de la comunidad. Impulsado por EL ESPAÑOL, Quincemil, Treintayseis e Invertia, el evento continuará esta tarde y mañana miércoles por la mañana.

Alberto Borrego y Alberto Gago protagonizaron una interesante conversación sobre la oportunidad de Galicia de liderar el mundo tecnológico. Borrego inició su intervención recordando que NTT Data lleva 20 años en Galicia, por lo que este 2026 es especialmente relevante para la compañía.

El director de la AESIA, por su parte, reivindicó el compromiso del Gobierno central para descentralizar este tipo de entidades, agradeciéndole al ayuntamiento haber hecho tan fácil su llegada a A Coruña. Dos factores a los que se une la Universidade da Coruña (UDC), pionera y muy relevante en el sector tecnológico.

Todo ello, señaló Gago, hace que sea "lógico" que la agencia se asiente en la ciudad herculina, desde donde participa en unos 20 grupos de trabajo y ayuda, entre otras tareas, a definir qué es un caso prohibido y a estudiar la identificación biométrica en espacios públicos.

Alberto Borrego, director de NTT Data en Galicia y Asturias y Alberto Gago, director general de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA)

"La AESIA no solo supervisa, sino que acompaña a las empresas en la implantación del reglamento", añadió Gago, que señaló que la agencia exporta su visión a otros estados como Albania y que también ha estado en Reino Unido: "Estamos intentando exportar nuestra visión de una Inteligencia Artificial responsable más allá de Galicia".

A Coruña, de esta forma, ha consolidado su liderazgo en este sector para el que la AESIA hace frente al mito de que si regulas, frenas la innovación: "No hay dicotomía entre regular e innovar".

Así, la agencia acompaña a las empresas en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, produciendo directrices orientadas a aquellos que desarrollan para que sepan los parámetros que deben cumplir para que sea ciberseguro y para que la gobernanza de datos se haga de forma adecuada.

"Estas guías de implementación están en la web de la Aesia en inglés y castellano y reducen la carga regulatoria de empresas pequeñas y medianas que no tienen equipo legal que les pueda ayudar. Estamos haciendo política pública", reivindica Alberto Gago.

La digitalización, fundamental en sectores clave

Alberto Borrego preguntó a Gago sobre la percepción que hay respecto a la fabricación de inteligencia artificial, más presente en China que en Estados Unidos. "Nosotros desarrollamos sobre esa tecnología", indicó el director de NTT Data en Galicia y Asturias, preocupado por la estrategia de España para hacer frente a esta dependencia.

"Esta es una llamada de atención para que Europa despierte de la soberanía digital", indicó Alberto Gago, que señaló que España lleva años trabajando para disponer las infraestructuras digitales precisas, ejemplificándolo en las dos fábricas de inteligencia artificial que hay en Barcelona y Santiago, esta última especializada en salud.

Esta infraestructura da acceso a pymes y start-ups, a emprendedores que quieren poner soluciones sobre la mesa. "Si generamos esas infraestructuras tecnológicas de manera abierta, conseguiremos desarrollar tecnología. No solo es clave la infraestructura, sino también los recursos", añadió el director general de la AESIA.

A este respecto, Gago añadió que los modelos de ChatGPT, entre otros, están entrenados con menos del 5% de información en español, lo que genera sesgos. Ante esta situación, España ha desarrollado uno disponible en open source con un 20% de datos en español, lo que permite mantener el folclore, la tradición o la historia presentes en las respuestas generadas.

España, además, dispone de amplios espacios de datos que, a su vez, permiten generar más corpuses de datos respetando los derechos de protección. "No tenemos que ir al modelo más grande que existe, sino cambiar la estrategia hacia modelos más pequeños, especializados, que respondan a retos hiperlocalizados. Ahí podemos tener liderazgo importante", añadió Gago.

Galicia cuenta actualmente con más de 4.000 empresas TIC, entre las que el director general de la AESIA ha destacado las de los sectores textil y de la automoción: "Ahí la inteligencia artificial, la digitalización, los datos, van a suponer cambio disruptor en la productividad".

"La inteligencia artificial no es para un sector específico, es un cambio que va a ser transversal", añadió Gago, que echó mano del Stanford AI Index para explicar que la integración de esta tecnología ha sido más rápida que la de internet. Esta oportunidad para hacer las cosas más rápido no puede ir separada del factor humano.

"La última decisión la tienes que tener tú, tienes que tener algún responsable en el equipo. Lo que vamos a ver es que esta tecnología va a ser útil para aquello que es estratégico, más específico del modelo de negocio, no para cualquier tipo de tarea. Los tokens de todas estas ideas van a subir el precio y se tendrá que acortar el uso de este tipo de tecnología a aquello que realmente que produce un valor añadido y mantener a la plantilla o a la gente que trabaja en repetición", añadió Gago.

Precisamente, la AESIA ha creado un laboratorio de ideas para analizar el impacto de la inteligencia artificial en cuatro áreas: la desinformación, la brecha de género, la protección del menor y el mercado laboral, cuyo grupo de trabajo será puesto en marcha el próximo mes.

"No es una cuestión de destrucción de trabajo, sino de transición. Todas las revoluciones han tenido cambios de unos tipos de trabajo a otros, lo que tenemos que asegurar es cómo educamos o reeducamos a la gente para que pueda hacer otro tipo de labores que tengan que ver con la inteligencia artificial, como generamos cada vez más profesionales con habilidades avanzadas que desarrollen esa tecnología" Alberto Gago, director general de la AESIA

"No es una cuestión de destrucción de trabajo, sino de transición. Todas las revoluciones han tenido cambios de unos tipos de trabajo a otros, lo que tenemos que asegurar es cómo educamos o reeducamos a la gente para que pueda hacer otro tipo de labores que tengan que ver con la inteligencia artificial, como generamos cada vez más profesionales con habilidades avanzadas que desarrollen esa tecnología", indicó Gago.

El director general de la AESIA defiende que, en el cómputo general, esto será positivo, aunque seguramente se produzca en poco tiempo, por lo que es necesario establecer medidas de facilitación y formación para que el camino a recorrer sea lo más sencillo posible.

Por otro lado, y preguntado sobre las posibles sanciones que la AESIA podría poner a las empresas que incumplen la normativa, Gago se mostró tajante: "La AESIA no es una policía, está para acompañar a las empresas a cumplir el reglamento".

"Desde el punto de vista de la supervisión, somos competentes para supervisar sistemas prohibidos en España. No existe en España ningún sistema de IA prohibido, entendemos que la sociedad española cumple la ley", añadió Alberto Gago, que señaló que sí están centrados en vigilar que se informe con transparencia a los usuarios del uso de esta tecnología: "Debes avisar a los usuarios de que hablan con un bot y no con una persona".

¿Cómo seguirlo?

A Coruña se convierte en el epicentro del debate económico con el V Foro Económico Español: La Galicia que viene. Un evento consolidado ya como la cita anual imprescindible y el gran termómetro de la economía gallega. A lo largo de dos jornadas, el evento vuelve a convertirse en el punto de encuentro de los principales representantes institucionales, líderes empresariales y expertos de la comunidad para debatir, con la vista puesta en el futuro, los grandes retos y oportunidades que definirán el rumbo de Galicia.

El encuentro contará como siempre con retransmisión en streaming de principio a fin desde la HOME de EL ESPAÑOL, Invertia, Quincemil y Treintayseis.

Además, el foro contará con una completa cobertura de todas sus conversaciones, intervenciones y mesas redondas. Días después publicaremos los mejores momentos en clips de vídeo en LinkedIn, y se podrá ver el foro en su totalidad a través de los vídeos publicados en YouTube.