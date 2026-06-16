Expertos en turismo en Galicia: "El viajero es cada vez más experto. Busca experiencias y calidad"

Participantes de la mesa redonda 'El impacto de la situación económica en el turismo' Sara Fernández

El ecuador de la tarde del V Foro Económico Español 'Galicia que viene' estuvo marcado por la mesa redonda 'El impacto de la situación económica en el turismo', un espacio de debate que ha analizado los principales retos y oportunidades de un sector en auge en la región.

Moderada por Loreto Peteiro, subdirectora de Quincemil, el coloquio contó con la participación del CEO de Viajes Embajador y vicepresidente de la Asociación Gallega de Agencias de Viaje, Óscar Regal; la directora general del Hotel Plaza y del Hotel Avenida, Nuria Blanco; el presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña, Agustín Collazos, y el vicepresidente del Clúster de Turismo de Galicia, Jesús Picallo Santos.

"El viajero es cada vez más experto"

Ponentes de la mesa redonda 'El impacto de la situación económica en el turismo' Sara Fernández

Ante un público atento, la pregunta "¿Cómo está afectando la inflación a la situación económica del turismo?" dio inicio a la conversación entre cinco protagonistas durante la primera jornada del V Foro Económico Español 'La Galicia que viene'.

"El turismo ha mostrado una resiliencia y resistencia muy importante. Cerramos 2025 con casi 8 millones de visitantes y seguimos creciendo". Así arrancó la intervención de Jesús Picallo, que cedió la palabra a Óscar Regal.

"El viajero es cada vez más experto y busca una diferenciación. El turismo cada vez apuesta más por la intermediación, ya que es el lugar más seguro. Además, van a tener a un profesional para ofrecer esos servicios", señaló el CEO de Viajes Embajador y vicepresidente de la Asociación Gallega de Agencias de Viaje.

En esta línea, Agustín Collazos coincidió con Óscar Regal al señalar que los clientes están cada vez más informados y son más exigentes. A su juicio, antes el cliente centraba su búsqueda en la ubicación y el precio, mientras que ahora valora cada vez más la calidad y las experiencias dentro del propio hotel. "Nos hemos tenido que adaptar".

Los ponentes también debatieron sobre el riesgo de que el precio se convierta en un freno para el turismo. En este sentido, Collazos afirmó que, efectivamente, el sector tiene los mismos gastos que antes, "pero multiplicados por 20". Aun así, "lo hemos conseguido compensar con el incremento de la demanda".

La digitalización ha desempeñado un papel clave en este proceso, ya que "hemos conseguido recursos más eficientes y utilizar nuestra economía eficientemente".

Además, Nuria Blanco añadió que también es fundamental contar con productos competitivos que estén a la altura de esa calidad. "La calidad y la competitividad van de la mano. En las notas de Booking.com, cada vez que se sube una buena puntuación, se experimenta un incremento en la facturación".

Prioridades del sector turístico en Galicia

Respecto a las prioridades del sector turístico en Galicia, el vicepresidente del Clúster de Turismo de Galicia afirmó que el reto no es más cantidad, sino más calidad; mientras que Óscar Regal resumió el desafío con la siguiente expresión: "No morir de éxito".

"Tenemos que seguir apostando por lo que somos y no olvidarnos de dónde venimos. No podemos volvernos locos mirando lo que hacen los demás. Veo con estupor lo que está pasando en Estados Unidos en el mundial, como se trata a las selecciones", agregó.

Por su parte, Agustín Collazos apuntó que "si hay algo que define al turismo en Galicia es la autenticidad". "Esas costumbres son nuestro futuro, somos una región acogedora por naturaleza. Tenemos que buscar un turismo que genere valor para evitar situaciones que se producen en otros lugares".

Ante la pregunta de "¿Cómo se puede cuidar la autenticidad para no perderla?", los participantes de la mesa redonda 'El impacto de la situación económica en el turismo' coincidieron en que no podemos perder aquello que nos hace atractivos.

"Tenemos que apostar por nuestra identidad y por productos competitivos", insistió la directora general del Hotel Plaza y del Hotel Avenida. En la misma línea, el CEO de Viajes Embajador y vicepresidente de la Asociación Gallega de Agencias de Viaje puso el foco en la importancia del sello Galicia Calidade como elemento diferenciador de la oferta turística gallega.

"Es la forma de conservar todo lo que tenemos", concluyó.

¿Cómo seguirlo?

A Coruña se convierte en el epicentro del debate económico con el V Foro Económico Español: La Galicia que viene. Un evento consolidado ya como la cita anual imprescindible y el gran termómetro de la economía gallega. A lo largo de dos jornadas, el evento vuelve a convertirse en el punto de encuentro de los principales representantes institucionales, líderes empresariales y expertos de la comunidad para debatir, con la vista puesta en el futuro, los grandes retos y oportunidades que definirán el rumbo de Galicia.

El encuentro contará como siempre con retransmisión en streaming de principio a fin desde la HOME de EL ESPAÑOL, Invertia, Quincemil y Treintayseis.

Además, el foro contará con una completa cobertura de todas sus conversaciones, intervenciones y mesas redondas. Días después publicaremos los mejores momentos en clips de vídeo en LinkedIn, y se podrá ver el foro en su totalidad a través de los vídeos publicados en YouTube.