El reto de despertar vocaciones tempranas en las aulas: "La IA va a potenciar a las niñas en las carreras STEAM"

Fotografía de grupo de la mesa redonda 'Educar para liderar: vocaciones tempranas y cultura inclusiva desde el aula'. David Morales

Este 3 de junio es el día de la celebración de una iniciativa que tiene la misión de inspirar y cambiar el mundo.

La revolución tecnológica en la que estamos inmersos invita a conectar a referentes en la tecnología, la ciencia, la ingeniería y las artes para afrontar los nuevos retos que se nos plantean y, además, buscar un escenario más igualitario.

De ahí, la importancia del foro 'Talento STEAM para cambiar el mundo', que tiene lugar en la sede de Almagro de la Universidad Camilo José Cela (calle de Almagro, 5), impulsado por EL ESPAÑOL, a través de su revista femenina, Magas, y Disruptores, el vertical especializado en innovación y el ecosistema de startups.

Mesa redonda. Educar para liderar: vocaciones tempranas y cultura inclusiva desde el aula

Son muchos los temas a tratar en las diferentes mesas redondas, con expertos en distintas materias. La que nos ocupa lleva por título 'Educar para liderar: vocaciones tempranas y cultura inclusiva desde el aula'.

Resulta fundamental para acabar con la brecha de género que aún existe en este tipo de carreras, sobre todo cuando hay que acceder a los puestos de poder.

Vista general de la mesa redonda en la sede de Almagro de la UCJC. David Morales

Han participado en ella Francisco López Rupérez, doctor en Ciencias Físicas y director de la Cátedra de Políticas Educativas de la Universidad Camilo José Cela (UCJC) y Carmen Reina, CEO y fundadora de Data Quantum y directora de IA en Femenino.

También Alberto Sols, director de la Escuela de Arquitectura, Ingeniería, Ciencia y Computación (STEAM) de la Universidad Europea de Madrid; Inés Tazón, coordinadora general de la Fundación Inspiring Girls y Cristina Muñoz-Aycuens, profesora del Máster de Ciberseguridad de UNIE Universidad.

Angelica Rimini, redactora de Magas, modera la conversación, que recuerda que el aula debe ser un espacio seguro y equitativo donde cada niño y cada niña pueda desarrollar su curiosidad y potencial con absoluta libertad, sin verse condicionado por etiquetas, estereotipos o sesgos sociales y de género.

Plantea las siguientes preguntas: "¿Cómo podemos derribar esos muros desde la infancia para que nadie se quede atrás? ¿Cómo garantizamos que haya diversidad, igualdad y oportunidades reales para todos?".

Francisco López Rupérez toma la palabra para explicar cuál es el principal obstáculo que existe para detectar la vocación desde la infancia e impulsar a las chicas a que elijan este tipo de carreras. En su opinión, rara vez se pone el acento en la educación secundaria.

Y cita un estudio donde se observó que no hay brecha de género en el rendimiento, pero sí en cuanto a las perspectivas personales de alumnos y alumnas. También que hay una falta de confianza por parte de ellas: "Vimos que el obtener resultados excelentes no era suficiente para que las jóvenes se encaminaran hacia estas disciplinas, algo que no pasa con los chicos".

"Hay un problema de confianza y se necesita abordarlo desde la educación para que se sientan más seguras", añade. Esto conlleva, a juicio de los ponentes, modificar las estrategias didácticas para potenciar que crean en sus propias posibilidades.

Alberto Solís, por su parte, considera que la clave para esta transformación está en la metodología. Los proyectos colaborativos, que el docente compara con una montaña rusa, donde se trabaja en equipo, se aplican los conocimientos y se desarrollan las habilidades de escucha "prenden la llama de la vocación" .

La falta de referentes sale a colación, es un tema recurrente. Inés Tazón admite primero el problema de autoconfianza para luego recalcar que las niñas necesitan alguien en quien fijarse: "Hacen espejo: si otras pueden, yo también". Y que sean referentes cercanos. "en España".

La irrupción de la inteligencia artificial en el mundo permanentemente conectado no puede quedar fuera de la conversación. Carmen Reina, CEO y fundadora de Data Quantum y directora de IA en Femenino, lo tiene claro: "Las referencias son un punto clave, necesitan saber que se puede llegar a hacer y que hay mujeres liderando el mundo tecnológico. La IA va a potenciar a las niñas en las carreras STEM".

Pero, insiste, en que se necesita avanzar en algunos aspectos: "Tenemos una restricción, la falta de ejemplos prácticos en el colegio orientados por ejemplo a salud, a cuidados, a solidaridad.... Hay que destacar que la tecnología puede ayudar a las personas para que también se sientan atraídas".

El tema de ciberseguridad no es baladí y Cristina Muñoz, experta en la materia, considera que son las personas y sus decisiones las que crearán el futuro digital, "así que tenemos que enseñarles a pensar y a tener una mente crítica".

Y hace un inciso en el tema de que faltan referentes femeninos: "Sí los hay, pero falta visibilizar a esas mujeres tan valiosas".

La palabra liderazgo abre un nuevo debate en esta mesa redonda, porque es precisamente en los puestos de poder donde hay escasez de perfiles femeninos. "¿Cómo se educa para que un liderazgo no sea elitista, sino colaborativo y diverso?", pregunta la moderadora.

"Es importante que seamos capaces de inspirar a los demás, no hay que hacer pensar a cada estudiante que acabará siendo el presidente de una compañía, pero sí que puede convertirse en un referente humano", dice el director de la Escuela de Arquitectura, Ingeniería, Ciencia y Computación (STEAM) de la Universidad Europea de Madrid