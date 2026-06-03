Las nuevas tecnologías también son asunto de las ciencias humanas: "Tenemos que ampliar horizontes"

Nos guste o no, la tecnología está más que presente en nuestras vidas; tanto en nuestras esferas social y personal como en la corporativa. Desde este punto de vista torna necesario ampliar los horizontes, la mirada educativa y tratar de cerrar la brecha entre oferta y demanda en el mercado laboral.

Porque la inteligencia artificial o la ciberseguridad no son profesiones exclusivas de hombres. Ni tampoco las únicas que están siendo reclamadas por las compañías. El auge de la IA atiende también a otro tipo de profesiones más humanísticas y centradas en la ética, la filosofía o la psicología, por ejemplo.

Estas han sido algunas de las conclusiones que se han recogido durante la mesa redonda ‘STEAM en la era de la IA y el cambio tecnológico’ que ha tenido lugar este 3 de junio en el marco del evento ‘Talento STEAM para cambiar el mundo’, organizado por EL ESPAÑOL, Magas y DISRUPTORES.

Mesa redonda. STEAM en la era de la IA y el cambio tecnológico

En la misma han participado Conxi Palmero, consejera de V-Valley Advanced Solutions España e Italia; Lucía Flecha, directora de Transformación Digital de Ferrovial; Eduvigis Ortiz, Cybersecurity head Iberia de Eraneos y presidenta y fundadora de Women4Cyber Spain; y Mercedes Rojo, responsable de Alianzas y Relaciones Institucionales de la Fundación Cibervoluntarios.

“La innovación no espera, lo que ayer valía ya no, sobre todo cuando hay una necesidad de extrema adaptación en la era de la IA”, comenzaba Conxi Palmero. En este sentido, su discurso se ha centrado en “romper brechas y sesgos. Tenemos mucho atraso y mucho por recuperar en este ámbito”.

Para la directiva, la inteligencia artificial está cambiando las reglas del juego: “Los científicos y los tecnólogos son imprescindibles, pero ahora mismo buscamos perfiles hasta de filosofía. Alguien va a tener que ampliar horizontes y poner reglas a esta tecnología”. Y, si las mujeres solo ocupan el 20% del sector TIC, si ampliamos esta mirada hacia las humanidades, la base es más amplia. “Estamos ante un nuevo renacimiento en el que el ser humano tiene que estar en el centro”.

Por su parte, Lucía Flecha ha incidido en que existe una “responsabilidad de país, pero cada profesional debe fomentar la atracción de talento femenino”. Según sus datos, el año pasado se quedaron hasta 5.000 empleos en todo el mundo relacionados con las nuevas tecnologías. “Hay que colaborar con los centros formativos”.

De hecho, ha buscado en el propio caso de Ferrovial para ejemplificar sus palabras. “Somos una empresa de infraestructura que, a priori, puede resultar muy física y masculina. Pero, a su vez, la capacidad de aplicar la tecnología es diferencial y llevamos muchos años trabajando en ello. Tenemos que tener estrategias de captación, retención y cuidado del talento”.

Eduvigis Ortiz apuesta por “desmitificar” la ciberseguridad y la IA. “No hay que tener un perfil muy específico para trabajar en estos campos”, ha señalado. “Todas las organizaciones son ya digitales y todas necesitan ciberseguridad”.

Asimismo, ha incidido en la importancia de este tipo de eventos porque son los que aportan los mensajes que calan en la sociedad, en las familias. “Hay que decir bien alto que no hace falta ser programador para trabajar en el mundo de la tecnología. Hay oportunidades, buenos salarios y pleno empleo”.

Por último, Mercedes Rojo ha subrayada la labor de Cibervoluntarios de inculcar a toda la ciudadanía la necesidad de apropiarnos de las nuevas tecnologías y de utilizarlas con “pensamiento crítico”. “Buscamos tender hacia la empatía y la humanidad”.

“Que todos ‘juguemos’ con la tecnología desde la base, tenemos que transformarnos y la sociedad lo debe tener claro”, ha concluido.